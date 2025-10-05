عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) تتصدّر الموجة الصاعدة لعملات الميم في تشرين الأول/أكتوبر مع توقعات المحللين بوصول سعرها إلى 1.56$، فيما قد تسجّل هذه العملة أداءً أقوى

يبدو أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober) يؤكد سمعته مجدداً، إذ أشرقت شاشات التداول باللون الأخضر منذ اليوم الأول، وعادت عملات الميم إلى الواجهة بقيمةٍ سوقية بلغت 81 مليار دولار، تتصدّرها عملة دوجكوين (Dogecoin) بعد ارتفاعٍ بنسبة 9% خلال ليلة واحدة.

غيرَ أن هناك كلباً جديداً يستعد لفرض حضوره في هذه الصحوة الصاعدة: عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)، فابن عم كلب دوجكوين المُفعم بالنشاط هذا قد احمرّت عيناه لا من السهر، بل من قراءة مبادئ القوة والربح المبالغ فيها كما لو كانت مقدسة عنده، باحثاً عن حدود قوّته في انتزاع العرش من عملة دوجكوين (Dogecoin). والآن، يستطيع كلُّ من تمرّس بـ “تعاليم التمارين القصوى” أن ينضم إلى المسيرة عبر شراء العملة التي تُجسّد نمط حياته الكادح.

وفيما يُداهم الوقت المهتمين؛ لم يتبقَّ سوى 11 ساعة لشراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مقابل 0.00026$ قبل أن ترتفع قيمتها خلال مرحلة الاكتتاب التالية.

الموجة الصاعدة التالية لعملة دوجكوين (Dogecoin) قد تدفع عملات الميم نحو مستويات أعلى

تبقى عملة دوجكوين (Dogecoin) في عالم عملات الميم كما عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في عالم الكريبتو: المعيارَ الأعلى؛ فالكلب الأشهر -بصفته الرائد الأوّل- يحمل اليوم قيمةً سوقية قدرها 38 مليار دولار.

وتمكن أوائل المستثمرين الذين صبروا على فترات ركود عملة دوجكوين (Dogecoin) من جني ثمار هائلة؛ فمنذ قاع 2015 ارتفع السعر بنسبة 291,000% مُحوّلاً كثيرين إلى أصحاب الملايين. مع ذلك، ورغم أن العملة لم تستعِدْ بعدُ ذروتها السعرية منذ عام 2021، إلا أنها تتقدم بثباتٍ نحوها من جديد، إذ يبلغ سعرها الحالي 0.2546$ أي أقلَّ بـ 65.3% فقط من القمة.

ويرى المُحلل الكوري المعروف باسم XForce Global أن عملة دوجكوين (Dogecoin) ليست في طريقها لاستعادة قمتها السعرية فحسب، بل لتجاوزها بكثير، متوقعاً وفق نموذج أمواج إليوت (Elliott Wave) الفني أن تُنهي العملة موجة التصحيح الرابعة وتبدأ الخامسة الصاعدة التي تستهدف مستوى 1.56$.

https://twitter.com/XForceGlobal/status/1963958452947927549

ويظل النموذج الفني قائماً ما لم ينخفض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) دون أدنى مستوى للموجة الرابعة، وهو ما لم يَحدُث حتى الآن. وفي قراءةٍ بديلةٍ بعيدة المدى، قد يصل السعر إلى 16$ خلال العقد القادم، فإنْ تحقّقت هذه التوقعات، فإنّ أثرَها سيكون هائلاً على قطاع عملات الميم، إذ ستضخُّ فيه حياةً جديدةً واستثماراتٍ ضخمة.

وكما شكّلت عملة دوجكوين (Dogecoin) يوماً المعيار الذي يُحتذى به، فإن الباب يُفتح الآن أمام مشاريع أخرى تحمل رايتها الثقافية ذاتها، لكنّ منافساً واحداً يرفض الاكتفاء بالاتباع؛ فهوَ يسعى إلى رفع الأثقال أكثر، وإظهار عضلاته أقوى، وانتزاع لقب “الكلب الأقوى” في الساحة: إنه مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge). يستعرض هذا المشروع منطق القوة المُطلقة الذي لا يفهمه إلا “الإخوة في الصالة”، ويحمل على عاتقه مسألة التحدّي كمن يضيف صفيحةً جديدةً على كتل الحديد التي سيتدرب بها ليُثبت للجميع أنه الأقوى.

على مرأى من عملة دوجكوين (Dogecoin)، تطبّق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) فلسفة “المغامرة الكاملة” المفهومة فقط لدى فئة المتداولين المغامرين

جاءت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) لتُبرهن على أنّها القائد الجديد في المدينة، بجسد كلبها المتين الذي لم يترك تمريناً يفوته، وبعينين تُحدّقان في الفشل كما لو كان خصماً على منصة الأوزان عند الثالثة فجراً. تبدو جاذبية المشروع متجذرةً لدى فئة “الإخوة”، أولئك الذين يرفعون صوت موسيقى الـ EDM حتى الطنين، ويعتبرون الوجبة الدسمة المكوّنة من 5,000 سعرة حرارية وسام شرفٍ لهم.

تلك العقلية القائمة على “الكل أو لا شيء” تنعكس على شهيتهم في التداول، سواءً راهنوا على البيت اليوم أو على أولادهم غداً. بالنسبة لهم، تُمثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الجائزة اللامعة لحكمة الإخوة: إنْ كنتم تطمحون إلى عائد بمقدار 1,000 ضعفٍ، فعليكم أن تؤمنوا أنكم ستُحققونه، لأنكم إن لم تصوّبوا عالياً، فما جدوى الحياة أصلاً؟

وبالنسبة لمالكي عملة دوجكوين (Dogecoin)، فإن شيئاً ما لا يُضاهي هذا المنطق، فهُم وحدَهم من سيفهمون فن “استثمر بثقةٍ يا أخي”: ذلك النمط الذي يتفوّق على إستراتيجية وارن بافيت في أي يوم، وسيُدرك أولئك حقاً معنى امتلاك عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وجني ثمارها عند انطلاق الموجة.

هل ستصبح أفضل عملة ميم لعام 2025؟

يبدو أن شهر تشرين الأول/أكتوبر يُمهّد الطريق لموجةٍ صاعدة هائلة. ففي العام الماضي، قادت عملات الميم قادت الموجة الثانية من الارتفاع في الربع الأخير من العام، ويبدو أن التاريخ على وشك أن يُعيد نفسَه من جديد. ففي عام 2024، برزت أسماء غير متوقعةٍ إلى الصدارة مثل عملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) وعملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins-PENGO) وبينات ذا سكويرل (Peanut the Squirrel-PNUT).

وإذا تكرَّر الإيقاع ذاته هذه المرة، فثمة احتمال شبه مؤكد أن لاعباً جديداً سيقتحم قائمة العشرة الأوائل.

أما عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) فلا تكتفي بالسعي إلى مقعد على المائدة، بل تتجه مباشرةً لتجاوز عملة دوجكوين (Dogecoin) نفسها، والفرق هذه المرة أنها جاءت مستعدة. فالأموال التي جمعتها في مرحلة الاكتتاب لا تبقى راكدةً، إذ خصّص الفريق جزءاً كبيراً منها لضمان أنّ المشروع سيُرى ويُسمع ويُعرَف بين “الإخوة” الأكثر تأثيراً في هذا العالم.

في الواقع، تم توجيه 60% من إيرادات الإكتتاب للتسويق وبناء المجتمع وصناعة الزخم بهدف ضمان أن تحصل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على فرصتها الكاملة لتعتلي الضوء وتنتزع لقبها كأفضل عملة ميم جديدة. ويبدو أن الأنظار بدأت فعلاً تتجه نحوها، حتى أن منصة InsideBitcoins الرائدة في مجال الكريبتو قد خصّصت لها مراجعةً مصوّرةً، واصفةً إياها بأنه أفضل عملة ميم جديدة لعام 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=bLUBh3cwTDQ

مكاسب قد تصل إلى 1,000 ضعف مع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

يُمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع ماكسي دوج (Maxi Doge) وربط محفظتكم المفضلة -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أفضل محافظ الكدوجكوينريبتو المتاحة في السوق- بواجهته، عندها يُمكنكم شراء عملة ماكسي دوج مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، كما يُمكنكم الدفع مباشرةً بواسطة الفيزا والماستركارد. كذلك، يتوفر تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) على متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.

من ناحيةٍ أخرى، يُمكنكم كسب العوائد دون عناء من خلال رهن أرصدة ماكسي دوج (Maxi Doge) المشتراة خلال الاكتتاب عبر بروتوكول رهن العملة، والذي يُوفر عائد رهن سنوي متغيراً تبلغ نسبته حالياً 127%، فكونوا أعضاء فاعلين في مجتمع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بالانضمام إلى حسابات المشروع على X وتيليجرام.

يُذكر أخيراً خضوعُ العقد الذكي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بنجاح إلى تدقيق شاملٍ من قبل فريقي Coinsult وSOLIDProof للتأكد من مستوى أمانه.