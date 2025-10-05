نقاط رئيسية

تجاوزت القيمة السوقية لعملة تيثر غولد (Tether Gold) حاجز المليار دولار في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لتُصبح ثاني أصلٍ ممثلٍ رقمياً مدعومٍ بالذهب يُحقق هذا الإنجاز.

القيمة السوقية للعملة تجاوزت هذا الحاجز مع ارتفاع سعر الذهب مؤخراً مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق متجاوزاً 3,800$ للأونصة.

قطاع أصول الذهب المُمثلة رقمياً يشهَدُ حالياً احتكاراً ثنائياً من عملة تيثر غولد (Tether Gold) التابعة لشركة تيثر (Tether) وعملة باكسوس غولد (Paxos Gold-PAXG) الخاضعة لرقابة إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS).

تجاوزت القيمة السوقية لعملة تيثر غولد (Tether Gold) -العملة الرقمية المدعومة بأصولٍ موازيةٍ ملموسةٍ من الذهب- رسمياً علامة المليار دولار في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025، في إنجازٍ يُسلط الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الممثلة رقمياً (RWA) والذي جاء مدفوعاً بشكلٍ كبير بالارتفاع التاريخي لسعر الذهب، وهو شعورٌ عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether) مؤخراً.

على صعيد متصل، ارتفعت القيمة السوقية لعملة تيثر غولد (Tether Gold) مباشرةً بفضل ارتفاع قيمة أصولها الموازية من المعدن النفيس؛ فتبعاً لموقع تجميع بيانات السوق RWA.xyz تجاوزت القيمة السوقية لعملة تيثر غولد (Tether Gold) رسمياً حاجز المليار دولار مطلع الشهر، حيث أدى ارتفاع قيمة مخزون احتياطي الذهب الموازي لمعروض عملة تيثر غولد (Tether Gold) إلى ازدياد قيمتها السوقية وتجاوزها علامة المليار دولار. بهذا الإنجاز، تلتحق العملة بمنافستها الرئيسية عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) التي سبقتها في بلوغ هذا المَعلم قبل شهرٍ واحد، وتحديداً بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر.

يُذكر أن نجاح كلا العملتين يُعزز وضعيتهما الاحتكارية الثنائية في مجال أصول الذهب الممثلة رقمياً، كما يلفت الأنظار إلى سوقٍ ناشئةٍ تتيح للمستثمرين حالياً خيار الاستثمار في الذهب عبر البلوكتشين من خلال أصلين مختلفين تفوق القيمة السوقية لكلٍّ منهما علامة المليار دولار. يُشار هنا إلى أن احتياطيات الذهب الموازية لمعروض عملة تيثر غولد (Tether Gold) تبقى منفصلةً عن الاحتياطيات الكلية لشركة Tether، والتي تشمل 8.7 مليار دولار إضافيةً من سبائك الذهب الموازية لمعروض عملاتها المستقرة الأخرى وفقاً لتقريرها عن الربع الثاني من عام 2025.

زوج عملات بقيمة إجمالية تفوق 2 مليار دولار، ولكن بنهجين مختلفين

يكمن أحد أهم الفروقات بين العملتين في مسألة الرقابة التنظيمية؛ فجهة إصدار عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) هي شركة Paxos Trust Company، وهي شركةٌ أمريكية خاضعةٌ لرقابة إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، بينما يأتي معروض عملة تيثر غولد (Tether Gold) من ذراع استثماري تابع لشركة تيثر (Tether) ومُرخّص في السلفادور، ما يعني خضوعها لإطارٍ تنظيمي دولي مختلف. ولطالما مثل هذا جزءاً أساسياً من إستراتيجية شركة Tether للذهب، والتي تعمل بشكلٍ كبير خارج النظام المالي الأمريكي التنظيمي الصارم.

علاوةً على ذلك، تختلف تقارير الشفافية وسياسة الإفصاح فيما بين الشركتين، حيث تُعلن شركة Paxos في تقاريرَ شهريةٍ عن الاحتياطيات الموازية لمعروض عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) وتُدققها شركات محاسبةٍ كبرى. في المقابل، تقدم شركة Tether تقاريرَ ربع سنويةٍ لاحتياطياتها، بما فيها تلك الخاصة بعملة تيثر غولد (Tether Gold) وتُجريها شركة BDO Italia، ما يعكس تباين معايير الامتثال التي تلتزم بها كل شركةٍ على حدة، ولطالما عُدَّ النقاش حول احتياطيات شركة Tether موضوعاً ساخناً في قطاع الكريبتو.

ويبدو أن كلا العملتين تخدمان فئاتٍ مختلفة من المستخدمين، حيث تُظهر بيانات RWA.xyz أن عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) لديها قاعدة عملاء أكبرَ بكثير وتتجاوز 74,000 مالكٍ للعملة، بأحجام تداولٍ يوميةٍ أعلى تبلغ حوالي 67 مليون دولار. أما عملة تيثر غولد (Tether Gold) فتتميز بملكيةٍ أكثر تركيزاً، مع ما يزيد قليلاً على 12,000 مالكٍ للعملة، وأحجام تداول يومية متواضعةٍ تبلغ حوالي 23 مليون دولار، ما يشير إلى تمتع عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) بمستويات تبنٍّ أكبرَ بين صغار المستخدمين، بينما قد يفضل كبار مالكو العملات الرقمية والمؤسسات عملةَ تيثر غولد (Tether Gold)، ليبقى مهماً مراقبة هذه الاتجاهات، فقد تجتذب أسعارُ الذهب التاريخية نوعياتٍ جديدةً من مستثمري هذا المجال.

أخيراً، تتباين العملتان أيضاً فنياً، حيث تتميز عملة تيثر غولد (Tether Gold) بمرونةٍ كبيرة نظراً لتوافقها مع نظم بلوكتشين متعددة، فهي تعمل حالياً على 6 شبكات بلوكتشين على الأقل، وتشمل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وبلوكتشين ترون (Tron Blockchain)، وبلوكتشين تون (TON Blockchain)، إضافةً إلى شبكات أربيتروم (Arbitrum) وبوليجون (Polygon) وهايبرليكويد (Hyperliquid)؛ بينما عملة باكسوس غولد (Paxos Gold) مُصمّمةٌ حصرياً للعمل على بلوكتشين إيثيريوم وفق معيار ERC-20 وتعتمد رسوم تحويلٍ متفاوتة وفقاً لحجم المعاملة.