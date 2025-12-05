تنبيه سعر دوجكوين: لماذا يمثّل مستوى 0.20$ خطّ المعركة بعد ارتفاع عدد العناوين النشطة إلى 71 ألفًا

أبرز النقاط

يواجه DOGE جدار عرض ضخم يبلغ 11.72 مليار توكن قرب منطقة العشرين سنتًا.

ترتفع العناوين والمحافظ النشطة إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر.

تصل تدفقات صناديق ETF إلى 2.85 مليون دولارًا، رغم توقّف التدفقات في 4 ديسمبر.

يبقى سعر دوجكوين DOGE عالقًا قرب 0.14 دولار تحت خط اتجاه هابط ممتد على الرسم الأسبوعي، وهو ما يكشف عن تراكم ضخم حول مستوى العشرين سنتًا.

ووفقًا للمحلل البارز “علي مارتينيز” تظل 11.72 مليار توكن متركّزة داخل نطاق 0.2028 – 0.2044 دولارًا، وهو ما يصنع حاجزًا ثقيلًا لأن عددًا كبيرًا من المشترين عند هذا المستوى ينتظرون فرصة للخروج دون خسارة.

$0.20 is the key resistance for Dogecoin. That’s where 11.72 billion $DOGE were accumulated. pic.twitter.com/HZEsZSkf0Y — Ali (@ali_charts) December 5, 2025

بالتالي، عندما يرتفع السعر نحو تلك المنطقة، قد يتباطأ زخم دوجكوين بشكل واضح. مع ذلك، يظل DOGE من أفضل عملات الميم للشراء الآن، إذ يتوقع عدد من المحللين أن يستهدف مستوى 1 دولار على المدى الطويل.

قوة مستمدة من نشاط الشبكة وتدفّقات صناديق ETF

أوضح “مارتينيز” أن مشاركة الشبكة قفزت إلى 71,589 عنوانًا نشطًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. ورغم غياب اختراق قوي على الرسم البياني، تؤكد بيانات السلسلة عودة المستخدمين وارتفاع الاهتمام بدوجكوين.

Dogecoin $DOGE just saw 71,589 active addresses. The biggest spike since September. pic.twitter.com/UCgC0CbLe2 — Ali (@ali_charts) December 4, 2025

وبحسب بيانات SoSoValue، سجّلت صناديق Grayscale GDOG وBitwise BWOW تدفّقات صافية بقيمة 177,250 دولارًا في 3 ديسمبر، ليصل إجمالي التدفّقات منذ الإطلاق إلى 2.85 مليون دولار. ومع ذلك، لم تُسجَّل أي تدفّقات جديدة لصناديق دوجكوين في 4 ديسمبر، ما يعكس استمرار الحذر لدى المؤسسات.

تحليل سعر دوجكوين: أهداف صاعدة وأخرى هابطة

يحافظ DOGE على دعم أفقي قوي قرب 0.13–0.14 دولار على الرسم الأسبوعي. وتكشف الاختبارات المتكررة لتلك المنطقة أن المشترين ما زالوا يدافعون عنها. ورغم بقاء السعر داخل نطاق بولنجر، فإن الشموع تقترب من الحد السفلي، ما يشير إلى أن الدببة يسيطرون حاليًا.

ولإطلاق موجة صعودية، يحتاج DOGE إلى اختراق خط الاتجاه الهابط الذي أوقف الارتفاعات منذ ذروة مطلع 2025. وإذا نجح السعر في الإغلاق فوق هذا الخط واستعادة 0.17 دولار، فسيظل حاجز العشرين سنتًا المليء بالمعروض هو الاختبار الأهم.

أما إذا فشل السعر في التماسك فوق دعم 0.13 – 0.14 دولار، فقد يتراجع سعر دوج كوين إلى 0.10 دولار أسفل الحد السفلي لبولنجر. ووفقًا بيانات CoinMarketCap، يتداول DOGE حاليًا عند 0.1469 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 23.8 مليار دولار، ليبقى أكبر عملات الميم في العالم.