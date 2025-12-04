شركة ليدجر توسّع دعم الأصول بدمج شبكة سيلو المبنية على إيثريوم الطبقة الثانية

أبرز النقاط

عقدت ليدجر اتفاقًا جديدًا مع سيلو، ما وسّع قدرات المنصة لتشمل الإرسال والاستقبال والمبادلة عبر السلاسل.

يستهدف هذا التحديث تحسين تجربة المستخدمين الذين يتعاملون مع سيلو من خلال منصة ليدجر الآمنة.

يأتي ذلك بعد 3 أشهر فقط من إطلاق ليدجر لتطبيقها المؤسسي على الأجهزة المحمولة.



وسّعت ليدجر نطاق الأصول التي تدعمها بعد دمج بلوكتشين سيلو، المصممة لتقديم معاملات عالمية سريعة ومنخفضة التكلفة. وتعتمد الشراكة الجديدة على أسس الإدارة الآمنة لشبكة سيلو داخل محفظة ليدجر، مع تعزيزها بقدرات الإرسال والاستقبال والمبادلة عبر السلاسل.

سيلو وليدجر يدعّمان شراكتهما

في خطوة جديدة، عمّقت شبكة سيلو تعاونها مع ليدجر، المنصة المعروفة بتوفير حلول التخزين البارد للأصول الرقمية للمستهلكين والشركات.

يعزّز هذا التحديث تجربة المستخدمين الذين يتعاملون مع سيلو عبر منصة ليدجر. ويُعدّ تطبيق Ledger Wallet، الذي أُطلق في 2018 كبوابة عالمية إلى Web3، نقطة الوصل الأساسية لهذا التكامل. وبدأ دمج سيلو مع التطبيق في 2022، حين حصل المستخدمون على إمكانية الإرسال والاستقبال وخدمات الإيداع الأولي لرمز الحوكمة الأصلي فقط.

لاحقًا، أضافت ليدجر خدمات التخزين عبر مدقّقي الشبكة وأدوات Celo CLI، ما وسّع من قدرات التطبيق. واليوم، تؤكد مؤسسة سيلو أن التطبيق يدعم ملايين المستخدمين حول العالم.

يُتوقّع أن يوفّر هذا التوسّع أصولًا أصلية جديدة لشبكة سيلو ووظائف إضافية لقاعدة مستخدمي ليدجر المتزايدة.

وبفضل دمج سيلو، يدعم تطبيق Ledger Wallet أصل الحوكمة الأصلي CELO، إلى جانب العملات المستقرة التابعة لـ Mento Labs التي تتتبع cUSD وcEUR وcCOP وcGHS وcREAL، وهي رموز رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي واليورو والبيزو الكولومبي والسيدي الغاني والريال البرازيلي.

وأوضحت مؤسسة سيلو أن “مستخدمي ليدجر يمكنهم إجراء المعاملات والسحب بعملات مألوفة بسهولة، مع تقليل مخاطر التحكيم وتكاليف المدفوعات العالمية.”

وفي الوقت نفسه، سيستفيد المستخدمون من أبرز مزايا شبكة سيلو، مثل رسوم المعاملات شبه المعدومة، وتسوية المعاملة خلال كتلة واحدة، وتجريد الرسوم، وغيرها.

أطلقت ليدجر أيضًا تطبيقًا جديدًا مخصصًا لعملائها المؤسسيين

ويهدف تطبيق الهاتف للمؤسسات إلى تمكين المسؤولين والمشغّلين من إدارة معاملات الأصول الرقمية والموافقة عليها بأمان من أي مكان، ما يزيل الحاجة إلى الاعتماد على جهاز الكمبيوتر المكتبي.

ويطبّق التطبيق مبادرة Clear Signing، وهي تقنية صُممت لمعالجة المخاطر المرتبطة بعمليات “التوقيع الأعمى”.

وللتوضيح، يشير التوقيع الأعمى إلى حالة يوافق فيها المستخدم على معاملة دون رؤية تفاصيلها كاملة أو بصيغة واضحة، وهو ما يجعله أحد أشهر أساليب الهجوم في عالم العملات الرقمية.