سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) يتطلع للارتداد، فإلى أي مدى يمكنه الارتفاع؟

النقاط الرئيسية:

لقيَ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) دعماً عند مستوى 0.205$ المحوري إثر تراجعه مؤخراً.

يستقر السعر حالياً عند 0.2127$ بعد محاولةٍ فاشلةٍ لاختبار مستوياتٍ أعلى الأسبوع الماضي.

إلى الآن، افتقدت تحركات السعر للزخم الذي يُمكنه دفعه للأعلى إثر تحولات اتجاه السوق مؤخراً.

يقف سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) عند مفترق طرق؛ فإما الارتداد إلى 0.242$ أو كسر مستوى 0.205$، والذي يُمثل حالياً مستوى دعمِهِ الحرج، فقد حاول سعر العملة المستوحاة من فصيلة شيبا إينو الانطلاق صوب مستوياتٍ أعلى الأسبوع الماضي لكنه اصطدمَ بحاجز مقاومةٍ، ليواصل بعدها المعاناة لاستعادة عافيته.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin)

يتأرجح سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً حول 0.2127$ على تراجع بنحو 1.7% في آخر 24 ساعة وبأحجام تداول بلغت 2.07 مليار دولار بعد محاولةٍ فاشلةٍ لاختبار مستوياتٍ أعلى الأسبوع الماضي، وقد واصل السعر تراجعه من بعدها بوضوح ليستقرَّ حالياً في منتصف نطاق تداوله الضيق، مع تحقيق مكاسبَ طفيفةٍ على المستوى الأسبوعي والشهري.

لذا، يترقب المتداولون مدى قدرة مستوى الدعم المحوري على تشكيل قاعدة لانطلاقته الوشيكة للأعلى أو مروره بموجة تراجع ممتدة، وسَط تحلي المتعاملين في السوق حالياً بالحذر نظراً لمرور العملة مؤخراً بموجة تجميع قد تستمر حتى يُحسَمُ الصراع بين المضاربين على الارتفاع (الثيران) ونظرائهم على الانخفاض (الدببة).

بالتزامن مع هذا، ازدادت أحجام تداول عقود عملة دوجكوين (Dogecoin) الآجلة بنسبة 119% مسجلةً 5.36 مليار دولار، بينما تراجعت الفائدة المفتوحة (إجمالي عقود المشتقات السارية) المرتبطة بالعملة بمعدل 4.7% إلى 3.24 مليار دولار. وتبعاً لما أوردَه المُحلل BitGuru على منصة X مع عدد من مراقبي السوق، فقد استقرَّ سعر العملة مؤخراً حول 0.210$ بعد فشله المتكرر باختراق حاجز 0.242$، فهي ليست المرة الأولى التي يُشكل فيها هذا الحاجز عائقاً منيعاً. وبمراجعة تحركات السعر الأخيرة، يتضح أنّ السوق يجدُ صعوبة في اكتساب زخم يُمكّنه من تجاوز هذه العتبة.

$DOGE is trading at $0.210, consolidating after rejection and retest phases. If support near $0.205 holds, price could bounce back toward $0.232–$0.242, but losing it risks deeper downside. pic.twitter.com/PWQKWGECkr — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) September 2, 2025

في المقابل، مثل مستوى 0.205$ في السابق نقطة انطلاق لارتداداتٍ سعريةٍ مهمة، لذا يُراقب مُحللون كثرٌ هذا المستوى عن كثب. فإذا حافظ على صلابته، فقد يُعيد السعرُ اختبارَ حاجز 0.242$، غير أن كسر مستوى الدعم هذا قد يفاقم ضغوط البيع وبخاصةٍ إذا استقر السعر أدناه. لذا، قد تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت موجة التصحيح ستمتد لفترة أطول.

