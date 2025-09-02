ملاحظات رئيسية

سجّلت منصة Pump.fun أكثر من 1.3 مليون عنوان نشطٍ، وأصدرت 595,000 عملة جديدة في آب/أغسطس الماضي.

على الرغم من النشاط المرتفع، خسر المستخدمون ما مجموعه 66 مليون دولار، تكبّد معظمها صغار المتداولين.

أعادت المنصة شراء ما قيمته 58.7 مليون دولار من عملتها بامب توكين (Pump Token).

شهدت منصة Pump.fun -المنصة الرائدة في توليد عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) – نشاطاً هائلاً في آب/أغسطس من حيث نشاط المستخدمين وإنشاء العملات.

مع ذلك، ما تزال عملة بامب توكين (Pump Token) تمر بفترات ثبات سعر تاركةً الكثيرين يتساءلون عن موعد الارتفاع الذي طال انتظاره، أو ما إذا كان سيحدث فعلاً.

نمو غير مسبوق، وخسائر غير مسبوقة أيضاً!

وفقاً لباحث الكريبتو Defioasis، فقد شهدت منصة Pump.fun أكثر من 1.3 مليون عنوان نشطٍ في آب/أغسطس، ما عزز هيمنتها كمنصة إطلاق عملات الميم الرائدة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

كما جرى توليد 595,000 عملة جديدة على المنصة خلال الشهر الماضي، وهو رقمٌ مذهل يفوق أياً من منافسيها. وقد ساعد هذا الارتفاع في النشاط منصةَ Pump.fun على استعادة صدارتها بحصةٍ سوقية بلغت 46.6%، متجاوزةً بذلك منافسينَ مثل منصة LetsBonk التي توقفت حصّتُها عند أقل من 9%.

تفاصيل الأرقام

في الواقع، تكشف الأرقام عن مفارقةٍ مُقلقة. فعلى الرغم من كل هذا التداول النشط، خسر المستخدمون ما مجموعه 66 مليون دولار في آب/أغسطس، مع إنهاء أكثر من 60% من المتداولين الشهرَ بخسائر، حيث خسرت الغالبية العظمى (65.4% من المتداولين، أو حوالي 882,000 محفظة) ما بين 0$ و1,000$ لكلٍّ منهم.

وفي حين أن متوسط ​​الخسارة البالغ 73.41$ لكلِّ محفظةٍ قد يبدو ضئيلاً، إلا أن حجم المشاركة (الكبير) يعني أن صغار المتداولين تحمّلوا مجتمعين خسائرَ ضخمة تجاوزت 64 مليون دولار.

في المقابل، كانت الأرباح أكثر تواضعاً، حيث شهدت حوالي 416,000 محفظةٍ مكاسبَ صغيرةً لم تصل إلى 1,000$، فيما حققت 18,000 محفظة أرباحاً تتراوح بين 1,000$ و10,000$، وأنهى 1,665 متداولاً فقط الشهر بأرباح تجاوزت 10,000$، دون أن يتجاوز أي متداولٍ مستوى المليون دولار من الأرباح في آب/أغسطس.

عمليات إعادة الشراء توفر شبكة أمان

تعمل منصة Pump.fun على دعم عملتها الرقمية بقوة من خلال عمليات إعادة شراء مكثفة. ففي آب/أغسطس وحده، أعادت المنصة شراء ما قيمته 58.7 مليون دولار من عملة بامب توكين (Pump Token)، ليصل إجمالي عمليات إعادة الشراء إلى أكثر من 66.6 مليون دولار.

واستعادت عمليات إعادة الشراء هذه أكثر من 17.5 مليار عملة بامب توكين (Pump Token) بمتوسط ​​سعر بلغ 0.003765$ ما خفّف من ضغط البيع، ولكنّه لم يكن كافياً لإطلاق موجة الصعود المأمولة.

وتتزامن عمليات إعادة الشراء مع الإيرادات الضخمة للمشروع، فقد تجاوز إجمالي رسوم منصة Pump.fun الآن 800 مليون دولار، ويَرجعُ ذلك أساساً إلى رسوم المبادلة البالغة 1% على تداول العملات.

تحليل سعر عملة بامب توكين (Pump Token): هل تشهد العملة استقراراً نسبياً يسبق الاختراق؟

يُظهر المخطط البياني لزوج العملات PUMP/USD على مدى ثلاث ساعاتٍ تداولَ عملة بامب توكين (Pump Token) حول علامة 0.003428$، مع تشكُّل نمط المثلث المتماثل، وهو نموذج كلاسيكيٌّ يشير عادةً إلى اختراقٍ وشيك.

فإذا نجح سعر عملة بامب توكين (Pump Token) باختراق خط المقاومة الهابط بالقرب من 0.0035$-0.0036$، فقد يدفعه الزخمُ نحو مستوى 0.0042$ مع احتمالية ارتفاعه نحو 0.005$ إذا دعمَ حجمُ التداول هذا التحرك. هكذا، فإن عمليات إعادة الشراء المستمرة للعملة من قِبلِ المنصة تدعم توقعات الصعود من خلال تعزيز الطلب.

في المقابل، قد يدفع عدم الثبات فوق 0.0033$ سعرَ عملة بامب توكين (Pump Token) لإعادة اختبار مستوى الدعم عند 0.0030$، وقد يؤدي الانزلاق دون هذا المستوى إلى امتداد التراجع حتى 0.0025$. مع ذلك، تبقى العملة ضمن قائمة أفضل العملات الرقمية للشراء في عام 2025.