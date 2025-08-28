النقاط الرئيسية:

شهدت صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) دخول استثماراتٍ جديدة قدرها 88.2 مليون دولار، متخلفة بفارق كبير عن صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs)، في مؤشر على تحول ملحوظٍ في حركة رؤوس الأموال. ويُدير صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك الآن أصولاً تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار، ويمتلك 3.775 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum).

ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 4.5% يوم الثلاثاء، مُرتداً من أدنى مستويات الأسبوع الماضي، ليستقرَّ فوق مستوى 4,600$.

أتت شركة بلاك روك -أكبر شركات إدارة الأصول في العالم- في الريادة، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الجديدة البالغة 450 مليون دولار في صناديق Ethereum ETFs بتاريخ 26 آب/أغسطس.

يُذكر أن الاستثمارات الواردة إلى هذه الصناديق شهدت زيادةً كبيرةً هذا الأسبوع، متجاوزةً علامة 13 مليار دولار منذ إطلاقها. كذلك، تعافى سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مجدداً، إذ ارتفع بنسبة 4.5% متجاوزاً مستوى 4,600$.

الاستثمارات الواردة إلى صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) ترتفع مجدداً بقيادة صندوق بلاك روك

سجلت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) صافي استثماراتٍ جديدة قدرها 455 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتواصل بذلك مكاسبها لليوم الرابع على التوالي.

وتُظهر بيانات SoSoValue أن شركتي بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity) تصدّرتا هذه الارتفاعات، حيث جذب صندوق شركة بلاك روك ETHA استثماراتٍ قدرها 323 مليون دولار، بينما جذب صندوق شركة فيديلتي FETH استثماراتٍ قدرها 85.5 مليون دولار. كذلك، جذبت صناديق ETHE وMini Ethereum Trust الخاصين بجرايسكيل (Grayscale) استثماراتٍ جديدة.

وفي خضم التطورات الجارية، يواصل صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) الخاص بشركة بلاك روك تحقيق أرقام قياسية جديدة، مع ارتفاع الأصول الخاضعة لإدارته إلى 16.5 مليار دولار.

على صعيد متصل، قامت الشركة بشراء 71,037 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافية بقيمة 323.08 مليون دولار، مع حجم تداول بلغ 2 مليار دولار في 26 آب/أغسطس. ويُمثّل هذا اليومَ الرابع على التوالي من الاستثمارات الجديدة في الصندوق، ليصلَ إجمالي الاستثمارات التراكميّ إلى 984 مليون دولار.

كما يحتفظ الصندوق حالياً بحوالي 3.775 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، منها أكثر من 2 مليون عملة تم تجميعها خلال الشهرين الماضيين فقط.

وعليه، ارتفعَ سعر سهم صندوق ETHA بنسبة 4% إضافية يوم الثلاثاء ليغلق عند 34.82$، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 100% خلال الأشهر الستة الماضية، ما يبرز الطلب القوي على صندوق بلاك روك.

في الوقت ذاته، سجّلت صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) دخول استثماراتٍ يومية إجمالية بقيمة 88.2 مليون دولار عبر 6 صناديق، مواصلةً اتجاهاً تتفوّق فيه صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) على نظيراتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin).

بالإضافة إلى ذلك، أظهرَت بيانات يوم الإثنين أن الاستثمارات الواردة إلى صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) تجاوزت مثيلاتها لصناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) بأكثر من الضعف، في إشارة واضحةٍ إلى تحولٍ كبير في رؤوس الأموال من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum).

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرتفع بنسبة 4% فوق مستوى 4,600$

استعادَ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قوته بعد أن تراجع إلى مستوى 4,300$ في الأسبوع الماضي. منذ ذلك الحين، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 7% ليستقرَّ حالياً فوق 4,600$.

وأشار المحلل دان كريبتو تريدز (Daan Crypto Trades) إلى أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يُحافظ على خط الدعم المائل أثناء استقراره النسبي ضمن نطاقه الحالي. وتشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها، أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله في عام 2021 قرب 4,900$ ومنطقة الدعم الحالية بين 4,000$ و4,100$، ومن المتوقع أن تبقى الحركة السعرية متقلبة ضمن هذا النطاق حتى تتضح جهة الاختراق.

$ETH Has been holding on to its diagonal support as it has been chopping around in this price region. All in all, the main levels to watch are the 2021 all time high level around $4.9K and the local support at around $4K-$4.1K. Anything in between will likely just be a very… pic.twitter.com/c7MS8wuLir — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 27, 2025

أخيراً، تواصل المؤسسات المالكة لخزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) شراء العملة بكمياتٍ كبيرة، حيث اشترت شركة Bitmine Technologies -المُدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BMNR- نحو 200,000 عملة إيثيريوم خلال الأسبوع الماضي.