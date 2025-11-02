نقاط رئيسية

متوسطا حركة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بمدى 50 يوماً و100 يوم شكّلا “تقاطع الموت”، في تأكيد على استمرار الزخم بالضعف.

مستثمرو عملة دوجكوين (Dogecoin) باعوا الأسبوع الماضي نحوَ 1.05 مليار عملة DOGE بقيمةٍ تفوق 180 مليون دولار.

رغم موجة البيع الأخيرة، بقيَ بعض المحللين متفائلين ويرون إمكانية مرور عملة دوجكوين (Dogecoin) بموجة ارتفاع بنسبة 800% قبل انتهاء دورة السوق الحالية.

تعرّضت عملة دوجكوين (Dogecoin) -رائدة عملات الميم عالمياً- لموجة تصحيح حادٍّ دفع سعرَها الأسبوع الماضي للانخفاض بنسبة 7% ملامساً 0.18$، مع تراجع أحجام التداول اليومي بنسبة 51% لتستقر قيمتها مؤخراً عند 1.34 مليار دولار، ما دفع خبراء القطاع للاعتقاد بأن سعرها يمر حالياً بوضعية “الارتداد أو التراجع الكبير”.

سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) يختبر آخر مستويات الدعم قبل التراجع المحتمل

ألقى مُحلل أسواق الكريبتو علي مارتينيز (Ali Martinez) الضوء على مستوى 0.18$ باعتباره مستوى دعم رئيسي لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin)، مشيراً إلى أن تماسك السعر أعلاه قد يُمهد لارتدادة مُحتملة في المدى المنظور قد تدفعه باتجاه 0.26$ أو حتى 0.33$.

وفيما يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بوضوح تزايدَ ضغوط البيع بوجود مؤشرات ضعفٍ واضحة، أومضت تحركات سعر العملة بإشارة هابطةٍ قويةٍ، حيث شكّلت متوسطات الحركة الأسية (EMAs) تقاطع الموت.

يُذكر أن هذه الوضعية غير المبشرة تتشكل عندما ينخفض خط متوسط الحركة الأسي ​​بمدى 50 يوماً (EMA-50) دون نظيره بمدى 200 يوم (EMA-200) ما يؤكد استمرار ضعف الزخم الصاعد، في تطور يُوحي بأن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) قد يكون أكثرَ عُرضةً لتقلبات السوق وسط تراجع ثقة المستثمرين، وتحذير المُحللين من أن تزايد التقلبات قد يُضاعف الضغط على تحركات السعر.

كما تشير بيانات البلوكتشين إلى أن حيتان العملة (كبار مستثمريها) بدؤوا ببيع كمياتٍ كبيرة منها؛ فعلى مدار الأسبوع الماضي، باع حيتان نحو 1.05 مليار عملة DOGE بقيمةٍ تتجاوز 180 مليون دولار.

هنا، لا ننسى أن كبار اللاعبين ممّن بحوزتهم ما بين 10 و100 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) قد شرعوا بتخفيف مراكزهم في 27 تشرين الأول/أكتوبر ببيعهم نحو 800 مليون عملة DOGE.

المستثمرون ما يزالون متفائلين بإمكانية انطلاق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 1.70$

مع مرور أسواق الكريبتو حالياً بموجة تراجع جماعي، يتمتع المضاربون على الانخفاض (الدببة) بميزة كبيرة، لكنّ التشاؤم لم يعم كافة المحللين، فما يزال محلل أسواق الكريبتو بيتكوينسينسوس (Bitcoinsensus) يرى إمكانية في بدء سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بالانطلاق من هنا، متوقعاً بدءَها بتوفير مكاسبَ قويةٍ لاحقاً؛ ومشيراً إلى أن الأنماط التاريخية للعملة أظهرت موجات ارتفاع متكررةً سجّلت خلالها مكاسب تتراوح بين 300% و500% وفق الارتفاعات السابقة.

ويرى المحللون المتفائلون أن دورة السوق الحالية قد تتسبب بتمديد موجات الارتفاع لتصل إلى 800%، فإذا استمرت هذه الأنماط بالتكرار فقد يصل مُستهدف الانطلاقة المحتملة لسعر عملة (Dogecoin) وفق المحلل Bitcoinsensus إلى نحو 1.70$.