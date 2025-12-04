توقعات سعر دوجكوين: اختراق صعودي عند 0.15 دولار يؤكّد انعكاس الاتجاه

يشهد تداول دوجكوين نشاطًا متصاعدًا بعد أن اخترق الميم كوين مستوى 0.15 دولار لأول مرة منذ أسابيع، مسجلًا مكاسب تجاوزت 10.67% خلال 24 ساعة. وقفز حجم التداول بنسبة 36.66% إلى 1.75 مليار دولار، مما دفع القيمة السوقية لـ DOGE إلى 22.84 مليار دولار.

أطلق هذا الارتفاع أقوى إشارة صعودية منذ نهاية الربع الثالث. ويراقب المتداولون الآن قدرة السعر على التماسك فوق منطقة 0.1520 دولار، لكن إشارات البيع التي ما تزال تظهر عبر المتوسطات المتحركة قد تجعل هذا الصعود عرضة لبعض التقلبات.

في الوقت نفسه، يتزايد الاهتمام بعملة Maxi Doge وهي توكن ساخر في مرحلة البيع المسبق، مع اتساع موجة الزخم المستوحاة من DOGE داخل قطاع الميم كوين.

دوجكوين يخترق مقاومة محورية مع تأكيد عبر أحجام التداول

سجّل دوجكوين تحولًا هيكليًا مهمًا بعد اختراقه مستوى 0.1475 – 0.1480 دولار. فقد شكّل هذا النطاق سقفًا حدّ من الزخم الصعودي طوال الأسبوع، لكن الإغلاق الواضح فوق المقاومة عند الساعة 15:00 أكّد دخول سيولة مؤسسية للسوق.

المميز في الامر إنه جرى تداول أكثر من 1.37 مليار DOGE خلال ساعة واحدة فقط، ما أسهم في تكوين قاع صاعد مؤكد عند 0.1347 دولار. ويُعد هذا المستوى الآن نقطة الإبطال لأي سيناريو صعودي.

إذ يعزّز هذا الاتجاه الصاعد مع إغلاق عدة شموع على الإطار الزمني الساعي فوق نطاق العرض السابق، بينما تُظهر قراءة مناطق الحجم أن السوق يبني قاعدة دعم بين 0.145 و0.147 دولار. وقد مثّل هذا التجمع تاريخيًا منطقة انطلاق خصوصًا عند تزامنه مع أنماط استمرار الاختراق.

في قت كتابة التقرير، يتحرك دوجكوين حول 0.1502 دولار، مباشرة أسفل المقاومة R2 عند 0.1548 دولار. وإذا حافظ السعر على زخمه، تستهدف نماذج توقعات سعر دوجكوين صعودًا نحو مقاومة 0.1626 دولار في المرحلة التالية.

مناطق الدعم تزداد قوة أسفل مستوى الاختراق

تشير نماذج نقاط المحور إلى أن مستويات الدعم الأساسية التي يجب مراقبتها تقع عند 0.1381 و0.1303 دولار، مع أقوى أرضية هيكلية عند 0.1258 دولار.

كما تتوافق هذه المستويات بشكل وثيق مع مسارات المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة، لكن جميع المتوسطات المتحركة – من SMA 3 حتى 50 ومن EMA 3 حتى 50 – ما تزال تصدر إشارات بيع.

هذا التباين بين حركة السعر والمُؤشرات المتأخرة يعني أن أي رفض عند مستوى 0.1548 دولار قد يعيد المكاسب سريعًا نحو 0.142 دولار.

رغم ذلك، بدأت بعض المذبذبات في إعطاء إشارات إيجابية. يُظهر مؤشر Stochastic Fast إشارة شراء عند 10.95، بينما دفع مؤشر Williams %R إلى منطقة تشبّع بيعي عند -89.05، في إشارة شراء أيضًا.

لكن مؤشر القوة النسبية RSI بقي عند 42.55 ضمن المنطقة المحايدة، فيما استقر MACD عند 0.00 دون اتجاه واضح. ويظل حجم التداول هو الإشارة الأهم في الوقت الحالي. تعتمد قدرة دوجكوين على الحفاظ على وضعية الاختراق على بقاء حجم التداول الساعي فوق مليار DOGE. وإذا تراجع هذا المستوى، فقد ينهار السيناريو الصعودي بالكامل.

توقع سعر دوجكوين يعتمد على دعم 0.148 دولار

حدّد السوق مستوى 0.148 دولار بوصفه المحور الحاسم للاتجاه القصير. ووفق البيانات الهيكلية الأخيرة، فإن تجاوز نطاق 0.1475–0.1480 يفتح الطريق نحو 0.1520 دولار. لكن إذا عجز DOGE عن التماسك فوق هذا المستوى، فمن المرجح أن يتراجع نحو منطقة 0.142–0.144 دولار.

في نفس الوقت، تُظهر حركة السعر حول 0.1477 دولار -إذ ظهرت ذيول رفض حادة- أن السوق يمتص السيولة بدلًا من أن يتجه لانعكاس هبوطي كامل، ما يجعل الساعات الأربع والعشرين المقبلة ضرورية لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد.

ومع اشتعال قطاع الميم كوين من جديد، تتفرع سيناريوهات توقع سعر دوجكوين إلى مسارين: إما استمرار الاختراق نحو 0.16 دولار، أو هبوط تصحيحي نحو دعم منتصف القناة. وفي كلتا الحالتين، وبينما يقترب بيع Maxi Doge المسبق من مراحله النهائية وتدخل دوجكوين دورة تقلبات نشطة، يستعد المتداولون مبكرًا لكلا الاتجاهين.

