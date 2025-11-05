توقع سعر عملة دوجكوين: بعد هبوط بيتكوين، هل هي فعلياً فرصة جيدة للشراء؟

شهدت عملة دوجكوين (DOGE) بداية قاسية لشهر نوفمبر، إذ انخفض سعرها بنحو 9٪ خلال آخر 24 ساعة ليستقرّ عند حوالي 0.165 دولار، بينما قفز حجم التداول بنسبة 101٪ في الفترة نفسها.

اضطراب السوق يدفع عملة دوجكوين إلى الهبوط

في حين خسر بيتكوين (Bitcoin) نحو 4٪ ليصل إلى 103 آلاف دولار، تعرّض سوق العملات البديلة (Altcoins) لضربة أقوى. فقد تراجع كل من إيثريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) بأكثر من 7٪، بينما قادت عملة دوجكوين (Dogecoin) موجة الهبوط، لتسجّل أدنى مستوى لها منذ أسابيع بعد أن جرى تصفية عدد كبير من المراكز الطويلة.

ووفقًا لبيانات CoinGlass، جرى تصفية أكثر من 1.16 مليار دولار من مراكز التداول في سوق الكريبتو خلال 24 ساعة، معظمها من المراكز الطويلة.

وأشار المحلل Maartunn من منصة CryptoQuant إلى أن المتداولين في السوق الفورية الأمريكية يقودون حاليًا ضغط البيع، لكنه أضاف أن هذه الظروف قد تمثل فرصة مثالية لشراء DOGE.

تحليل سعر دوجكوين (DOGE): إلى 1 دولار أم 0.1 دولار؟

وفقًا لبيانات الرسم البياني لمدة 12 ساعة، كسرت عملة دوجكوين دعم القناة المتوسطة بوضوح عند مستوى 0.18 دولار.

يشير هذا التحرك إلى تجدد الزخم البيعي، ما قد يدفع السعر نحو مستويات دعم متتالية عند 0.16 و0.145 و0.125 دولار، مع منطقة محتملة لـ الاستسلام السعري قرب 0.11 دولار.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فقد تراجع إلى 24.01، وهو ما يعكس حالة تشبّع بيعي قوية عادةً ما تسبق ارتدادًا قصير المدى.

ويظل مؤشر MACD في المنطقة السلبية، لكنه يُظهر بوادر استقرار مبكر، ما قد يعني أن ضغط البيع بدأ يتراجع تدريجيًا.

إذا تمكنت دوجكوين (DOGE) من الثبات فوق نطاق 0.16 دولار واستعادت مستويات 0.18–0.19 دولار، فقد تدخل في مرحلة تعافٍ تستهدف أولًا مستوى 0.26 دولار، ثم مقاومتها الرئيسية عند 0.48 دولار.

وفي حال حدوث انعكاس صعودي قوي ومستمر، فإن الهدف السعري البالغ 1 دولار سيعود ليصبح قابلًا للتحقيق من جديد.

هل يُعدّ هذا الانهيار فرصة شراء؟

تاريخيًا، كثيرًا ما كانت الانخفاضات الحادة لدوجكوين (Dogecoin) تسبق موجات صعود قوية.

ورغم حدّة التصحيح الحالي، فقد يشكّل فرصة جديدة للتجميع طويل المدى، خصوصًا أن مؤشري RSI وحجم التداول يعكسان أنماطًا مشابهة لفترة التعافي في بداية عام 2023.

لكن في المقابل، فإن الفشل في الدفاع عن مستوى 0.16 دولار قد يدفع السوق إلى موجة هبوط إضافية.

ارتداد دوجكوين قادم؟ مشروع $MAXI يجمع 3.9 مليون دولار وما زال مستمرًا

