شركة Forward Industries تعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار مع توسّع خزينتها من سولانا

أبرز النقاط:

وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء مرن للأسهم يمتد حتى عام 2027 بهدف زيادة ربحية السهم وتعزيز قيمة المساهمين.

تمتلك شركة Forward أكثر من 6.8 مليون توكن SOL بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار، وتحقق منها عائد سنوي يقارب 7% عبر آلية الاستيكينغ لصالح المساهمين.

تراجع سهم الشركة بنسبة 30% بعد الإعلان، نتيجة مخاوف المستثمرين من احتمال التخفيف (dilution) الناتج عن عمليات الطرح الخاص والتمويل الأخيرة.

أطلقت شركة Forward Industries برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار ساريًا حتى سبتمبر 2027، في خطوة تتماشى مع التزامها الاستراتيجي المتزايد بشبكة سولانا (Solana)، إذ تمتلك الآن أكبر خزانة من توكنات SOL على الشبكة.

وجاء هذا الإعلان متزامنًا مع تراجع ملحوظ في سعر سهم الشركة، حيث انخفض بنحو 30٪ وسط أحجام تداول مرتفعة تعكس رد فعل فوري من المستثمرين.

ماذا يعني برنامج إعادة الشراء للمستثمرين؟

وافق مجلس إدارة Forward Industries على برنامج إعادة شراء الأسهم في 3 نوفمبر، يتيح للشركة إعادة شراء أسهمها بآليات متعددة تشمل الشراء في السوق المفتوحة والصفقات المجمعة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين عبر تقليص عدد الأسهم المتداولة، مما قد يؤدي إلى رفع ربحية السهم. ويمتد الإذن بتنفيذ البرنامج حتى سبتمبر 2027، مانحًا الإدارة مرونة التصرف حسب أوضاع السوق والسيولة، وفقًا لبيانها الرسمي.

Breaking news from our team The Forward Industries Board authorized, on November 3, 2025, a share repurchase program permitting Forward Industries to repurchase up to $1 billion of its common stock. Get the full press release below pic.twitter.com/rqsDDRGp54 — Forward Industries $FORD (@FWDind) November 4, 2025

الشركة تحتفظ بأكبر خزانة سولانا في العالم

تحوّلت شركة Forward Industries في سبتمبر 2025 إلى نموذج خزانة يركّز على سولانا (Solana)، بعد أن خصصت أكثر من 1.5 مليار دولار لشراء 6.8 مليون توكن SOL، لتصبح أكبر جهة تمتلك هذا الأصل عالميًا.

وبحسب بيانات منتصف أكتوبر، تحقق هذه الحيازة عائد استيكينغ سنوي يقارب 7%، ما يوفر إيرادات مباشرة للشركة وغير مباشرة للمساهمين. ويضع التحوّل نحو إدارة الأصول على السلسلة (On-Chain) الشركة في موقع ريادي بين الشركات العامة، بدعم من شراكات استراتيجية مع Galaxy Digital وMulticoin Capital.

المستثمرون غير راضين عن برنامج إعادة الشراء

شهد سهم Forward Industries تقلبات حادة عقب الإعلان، إذ تراجع بنحو 30% في جلسة واحدة بعد موجة صعود استمرت عدة أشهر مدفوعة باستراتيجيتها المعتمدة على سولانا، وفقًا لبيانات Yahoo! Finance. جاء الهبوط نتيجة تفاعل المستثمرين مع نشرة إعادة البيع واحتمال تخفيف حصص المساهمين بسبب عمليات الطرح الخاص الأخيرة.

مع ذلك، أكدت الشركة أن برنامج إعادة الشراء يعكس التزام الإدارة بدعم القيمة السوقية للشركة في ظل الضغوط السعرية قصيرة الأجل.