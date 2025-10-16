شركة مدعومة من تيذر Tether تطلق أصلًا ذهبيًا مُرمَّزًا (XAUT0) على شبكة سولانا Solana

أهم النقاط:

يوفر إطلاق Tether لرمز XAUT0 إمكانية الوصول إلى سيولة موحدة بقيمة 170 مليار دولار عبر 12 شبكة، تزامنًا مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

تواجه شبكة Solana ضغوطًا هبوطية بعد تحويل يُشتبه بأنه بقيمة 17.6 مليون دولار من Alameda Research إلى Coinbase، رغم الزخم القوي لأصول RWA.

تُظهر المؤشرات الفنية أن على SOL استعادة مستوى الدعم عند 213 دولارًا لاستهداف 244 دولارًا، وإلا فقد يتجه نحو 181 دولارًا إذا زاد ضغط البيع.



أطلقت شركة USDT0، وهي منصة سيولة تابعة لشركة Tether، أصلًا ذهبيًا مُرمَّزًا يحمل الرمز XAUT0 على شبكة Solana. يأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند 4200 دولار يوم الأربعاء، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتزايد استخدام رموز الأصول الواقعية (RWA).

واصلت Solana تعزيز حضورها في سوق الأصول الواقعية، لتصعد إلى المركز السابع بعد زيادة بنسبة 35.3٪ في قيمة الأصول المُرمَّزة خلال الثلاثين يومًا الماضية، لتصل حاليًا إلى 686.3 مليون دولار.

من جانبها، أوضحت منصة التحليلات SolanaFloor أن إدراج USDT0 يفتح الوصول إلى سيولة موحدة تتجاوز 170 مليار دولار موزعة على أكثر من 12 شبكة.

🚨BREAKING: Tether-backed @USDT0_to launches USDT0 and XAUt0 on @Solana, the new omnichain versions of USDT and Tether Gold, enabling native cross-chain transfers and access to $170B+ in unified liquidity across 12+ chains. pic.twitter.com/cbG86rwk7o — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 15, 2025

ويُعد هذا الإطلاق خطوة جديدة في استراتيجية Tether لتنويع أنشطتها خارج العملات المستقرة، وربط الأصول التقليدية بالبنية التحتية للبلوكتشين، بعد إعلانها مؤخرًا عن خطة لجمع 20 مليار دولار في جولة تمويلية جديدة.

يظل سعر Solana عالقًا دون مستوى 190 دولارًا مع ترقب الأسواق لاحتمال بيع أصول من Alameda Research



رغم الزخم الإيجابي الناتج عن مبادرة Tether لترميز الذهب وتدفّق مليارات الدولارات من سيولة USDT إلى شبكة Solana، بقي أداء العملة محدودًا يوم الأربعاء؛ إذ تراجع سعر SOL بنسبة 5٪ ليصل إلى نحو 195.8 دولارًا، بينما انخفضت أحجام التداول بنسبة 31٪ لتسجل 9.9 مليارات دولار، وفق بيانات CoinMarketCap.

زاد ضعف السوق العام من الضغوط، مع تراجع البيتكوين إلى ما دون 110,300 دولار وقت النشر.

🚨JUST IN: Alameda Research transferred 88,131 $SOL (≈$17.6M) to @coinbase Prime just 2 minutes ago, likely preparing to sell. pic.twitter.com/hk2bsxohOH — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 14, 2025

كما ازدادت المخاوف من موجة بيع جديدة بعدما رصدت أدوات تتبع البلوكشين تحويلًا بقيمة 88,131 SOL (نحو 17.6 مليون دولار) إلى Coinbase من محافظ مرتبطة بشركة Alameda Research، التابعة للمؤسس سام بانكمان-فريد.

تاريخيًا، كانت عمليات التصفية المرتبطة بـ FTX وAlameda تؤدي إلى انخفاضات قصيرة المدى في سعر Solana.

توقعات سعر Solana: هل يتمكّن المشترون من الدفاع عن دعم 190 دولارًا واستعادة مستوى 213 دولارًا؟

يُظهر أداء Solana حاليًا مرحلة تصحيح بعد التعافي الحاد الأسبوع الماضي من مستويات أقل من 180 دولارًا. وعلى الرسم البياني اليومي، ما تزال العملة محصورة داخل نمط تصحيحي بعد موجة البيع الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع.

تعطي مؤشرات الزخم إشارات متباينة؛ إذ يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 يومًا قراءة تبلغ 43.7 بعد أن بلغ ذروته عند 52 الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي على المدى القصير دون الوصول إلى منطقة التشبع البيعي. كما لا تزال نقاط Parabolic SAR تقع فوق السعر قرب 230 دولارًا، مما يدل على استمرار الاتجاه الهابط قصير المدى إلى أن تظهر إشارة انعكاس واضحة.

إذا نجحت Solana في استعادة مستوى 213 دولارًا والإغلاق فوقه مع استمرار الزخم باتجاه نقطة تفعيل Parabolic SAR عند 230 دولارًا، فقد يستهدف المتداولون الصعوديون الحدّ العلوي من نطاق Bollinger Bands عند 244 دولارًا كهدف صعودي تالي.

أما في حال فشل السعر في استعادة هذا المستوى المحوري، خصوصًا مع ارتفاع حجم عمليات البيع، فسيبقى SOL عرضة لموجة هبوط جديدة نحو 181 دولارًا، وربما حتى 160 دولارًا إذا استمر تراجع شهية المخاطرة في السوق بشكل أوسع.