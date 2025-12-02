توقعات سعر سولانا: SOL تختبر دعماً مصيرياً مع تصاعد ضغوط البيع في السوق

يتحرك سعر سولانا نحو منطقة حاسمة، إذ يتداول سعر العملة الآن فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 125 دولار. ومع دخول ديسمبر، واصل السوق الهبوط نحو منطقة دعم قوية، بعدما حافظ البائعون على سيطرتهم لشهرين متتاليين عقب رفض السعر من المستويات العليا.

كما إن خلال الساعات الـ24 الماضية، خسر SOL نحو 6.79% ليكسر مستوى 130 دولار. ويعد مستوى 125 دولار دعمًا محوريًا بعدما شهد الأسبوع الماضي ظهور قوة شرائية عنده. لكن إذا أخفق المشترون في الدفاع عنه هذه المرة، فقد تهبط سولانا إلى أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر.

في نفس السياق، زاد أداء صناديق سولانا المتداولة من الضغط البيعي، ففي 28 نوفمبر سجّل صندوق Bitwise Solana ETF صفر تدفقات. ومع ذلك بقيت التدفقات الإجمالية لصناديق سولانا الفورية إيجابية قليلًا عند 5.37 مليون دولار، بعد خروج 8.10 مليون دولار في اليوم السابق وهو أول تسجيل لخروج السيولة.

ومع عودة السوق إلى المسار الهابط، بدأ بعض المتداولين ينظرون إلى مشاريع ما قبل الطرح التي تُظهر أساسيات قوية حتى في السوق الضعيفة. ويتصدر Bitcoin Hyper المشهد بعد أن جمع 28.8 مليون دولار، ويقدّم حلًا لإحدى أكبر مشكلات البنية التحتية في عالم العملات الرقمية.

اخيرًا، يواصل المستثمرون الأوائل في سولانا وبيتكوين استثمار مبالغ كبيرة في عملة Bitcoin Hyper، مستفيدين من قدرته على تقديم حلول توسع واقعية وجذابة.

صندوق سولانا من Bitwise يسجّل صفر تدفقات

سجّل صندوق Bitwise Solana ETF (BSOL)، أكبر صناديق سولانا، صفر تدفقات يوم الجمعة، في توقف مفاجئ بعدما حقق أرقامًا قوية طوال الأسبوع. فقبل أيام فقط جذب الصندوق 39.5 مليون دولار في 24 نوفمبر، ثم 31 مليون دولار في 25 نوفمبر، ما جعله يتصدر منتجات الاستثمار في سولانا بفارق واضح.

وعبر جميع صناديق سولانا المتداولة، ارتفعت التدفقات الإجمالية إلى 618.59 مليون دولار، بينما صعدت الأصول المُدارة إلى 888.25 مليون دولار. وحافظت نشاطات التداول على قوتها، إذ وصلت أحجام التداول إلى 30.01 مليون دولار. كما واصل صندوق BSOL الصدارة بإدارته 527.79 مليون دولار بمفرده.

إذ جاء هذا التباطؤ في الاهتمام الجديد مع ازدياد الحذر في السوق. فما زالت مؤسسات عدة ترى العملات الرقمية البديلة أكثر خطورة من بيتكوين، حتى عندما تكون ضمن صناديق منظمة. وفي الوقت نفسه، يفضل بعض المستثمرين شراء العملة مباشرة للاستفادة من التخزين أو الحصول على عوائد، وهي مزايا لا تقدّمها صناديق الـETF مقارنةً برسومها.

توقعات سعر سولانا تشير إلى هيمنة الدببة

بعد ما يقرب من أسبوع من الهبوط المستمر، يتداول سعر سولانا قرب 127 دولار، أي على بُعد خطوات من مستوى الدعم الرئيسي عند 125 دولار. وواصلت العملة انخفاضها الحاد منذ سبتمبر، مع تسجيل قمم وقيعان هابطة، وهو ما يعكس سيطرة الدببة بشكل كامل.

وأظهرت سولانا ضعفًا واضحًا مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، بينما تشير الزخمات القصيرة المدى إلى احتمال استمرار الهبوط. ورغم هذه الضغوط، بقيت أحجام التداول منخفضة، الأمر الذي دفع بعض المحللين للإشارة إلى احتمال تكوّن نموذج قاع مزدوج.

كما يرى الخبراء أن منطقة 125 دولار قد تشكّل بداية حركة هبوطية جديدة. فعلى الأطر القصيرة يغلق السعر عند قيعان أدنى، ما يعني أن المشترين ما زالوا عاجزين عن الدفاع عن المستوى. وإذا تمكّنوا هذه المرة، قد يتحرك السعر نحو 130 دولار ثم إلى مقاومة 140–150 دولار.

لكن إذا فشل مستوى 125 دولار، فستظهر منطقة 115–120 كمنطقة طلب جديدة. أما الهبوط الواضح أسفل 115 فسيكون أول إشارة على دخول سولانا في سوق هابطة، مع احتمالية استهداف مستوى 100 دولار لاحقًا.

بيع HYPER المسبق يصل إلى 28.8 مليون دولار متحديًا السوق الهابطة

على عكس توقعات سعر سولانا الهابطة، يواصل مشروع Bitcoin Hyper (HYPER) جذب المستثمرين، بعد أن جمع 28.8 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق. وباع المشروع أكثر من 630 مليون توكن، مع استمرار تراكم السيولة الذكية بوتيرة ثابتة.

ويمثل هذا التطور محطة مهمة تُظهر ثقة المستثمرين في قدرة Bitcoin Hyper على تحويل رأس المال الخامل داخل بيتكوين إلى أداة ذات منفعة حقيقية. ويرى الخبراء أن حجم السوق المستهدف يتجاوز 2 تريليون دولار، وأن الاستحواذ على جزء بسيط منه قد يجعل Bitcoin Hyper منافسًا قويًا بين أفضل العملات الرقمية.

كيف يغيّر Bitcoin Hyper طبقة بيتكوين الثانية ويمنحها فائدة حقيقية

ما زالت بيتكوين تقف على قمة سوق العملات الرقمية، لكنها رغم أمانها القوي ولامركزيتها تعاني من مشكلة أساسية: البطء. فشبكتها الأساسية تعالج 5–7 معاملات فقط في الثانية، وهو معدل لا يناسب المدفوعات اليومية أو الاستخدام المؤسسي واسع النطاق.

وهنا يأتي دور Bitcoin Hyper. فبدل محاولة تغيير نواة بيتكوين، يبني المشروع طبقة ثانية أسرع تعمل إلى جانبها، ويمكن تخيّلها كمسار سريع فوق السلسلة الرئيسية.

يستخدم HYPER نسخة مخصّصة من آلة سولانا الافتراضية (SVM) لتشغيل هذه الطبقة، ما يتيح سرعات تضاهي سولانا، مع آلاف المعاملات في الثانية ورسوم منخفضة، وكل ذلك داخل منظومة بيتكوين من دون المساس بالقيمة أو الثقة التي تتمتع بها.

ومع الزخم الكبير في مرحلة البيع المسبق، والبنية التحتية المبتكرة، ووجود منتج DeFi يعمل فعليًا على الطبقة الثانية، يضع Bitcoin Hyper نفسه في موقع يتجاوز كونه مجرد مشروع ضجة مؤقتة.