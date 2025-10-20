نقاط رئيسية

ارتد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 3% ليصل إلى 0.20$ يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر، بعد إعلان منصة X لصاحبها إيلون ماسك (Elon Musk) عن إطلاقها لمتجر جديد خاص بأسماء الحسابات غير المستخدمة.

يتوقع المتداولون احتمالية تضمين عملة دوجكوين (Dogecoin) في عمليات الدفع الخاصة بمتجر XHandles مع ارتفاع قيمة المراكز المفتوحة بنسبة 10.62%.

لا يزال المضاربون على انخفاض السعر يُهيمنون على أسواق المشتقات رغم تعافي الأسعار في نهاية الأسبوع.

ارتدَّ سعرُ عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 3% ليصل إلى 0.20$ يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعدَ إعلان منصة X التابعة لإيلون ماسك عن إطلاقها متجراً جديداً لأسماء الحسابات غير المُستخدمة.

وللأسبوع الثاني على التوالي، أغلق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) تداولاته بخسائرَ عند 0.18$، حيث انخفض بنسبة 35% عن قمته الأخيرة البالغة 0.27$ التي سجّلها في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وقد تجلى تأثر العملة بالمزاج العام للسوق خلال هذا الشهر، حيث ساهمت الرياح العكسية للاقتصاد الكلي وعمليات التصفية الضخمة في أدائها المُخيب للآمال خلال الأسبوعين الماضيين.

ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بعد إعلان منصة X عن متجرها الجديد والتوقعات بتضمينها في عمليات الدفع

أشعل إطلاق متجر XHandles التوقعات مجدداً حيال تضمين عملة دوجكوين (Dogecoin) في عمليات الدفع الخاصة بمنصة X التابعة لإيلون ماسك.

وبحسب البيان الرسمي لمنصة X، من المقرر أن يقوم متجر XHandles بإعادة توزيع أسماء الحسابات التي لم تعُد مستخدمة، حيث سيتمكن المشتركون المؤهلون من البحث عن هذه الحسابات وشرائها، كما أطلق المتجر موقعاً إلكترونياً رسمياً يتيح للمستخدمين المُحتملين الانضمام إلى قائمة الانتظار قبل الطرح الكامل.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

من جهةٍ أخرى، لطالما أتى ارتباط إيلون ماسك بعملة دوجكوين (Dogecoin) جلياً على مر السنين، وتزايدَ هذا الارتباط عندما عينه الرئيس الأمريكي ترامب في كانون الثاني/يناير 2025 لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية -المعروفة باسم DOGE- وهي هيئة رقابةٍ مالية. ورغمَ تركه للمنصب في أيار/مايو 2025، ظل ماسك مشاركاً نشطاً في مجتمع العملة.

المضاربون على انخفاض سعر عملة (Dogecoin) يستمرون بالسيطرة على السوق رغم توقعات التعافي

رغم أن ارتباط عملة دوجكوين (Dogecoin) بمتجر XHandles لم يُؤكد بعد، فقد انقسم متداولو المشتقات حول اتجاه العملة على المدى القريب، وأظهرت بيانات موقع كوينجلاس (Coinglass) ارتفاعاً في قيمة المراكز المفتوحة الخاصة بعملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 10.62% خلال اليوم، لتصل إلى 1.9 مليار دولار -وقت الكتابة- بدعم من زيادة أحجام التداول بنسبة 6.19% إلى 4.6 مليار دولار.

من إجمالي عمليات التصفية البالغة 4.7 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، شكّل المضاربون على انخفاض السعر نسبة 70% من الخسائر اليومية -أي حوالي 3.3 مليون دولار- مقارنة بـ 1.4 مليون دولار من صفقات المضاربة على ارتفاع السعر.

وتبلغ نسبة صفقات المضاربة على الارتفاع إلى تلك المُضاربة على الانخفاض 0.99، في إشارة إلى أن المضاربين على الانخفاض لم يتراجعوا بالكامل بعد؛ ففي حين يستمر الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) بشراء العملة أثناء ارتفاع سعرها، يواصل الدببة (المضاربون على انخفاض السعر) تغطية مراكزهم اعتقاداً منهم بأن هذا الارتداد سيكون قصير الأجل.

وقد تؤدي التوقعات حيال إمكانية تضمين عملة دوجكوين (Dogecoin) في متجر XHandles إلى زيادة المراهنات على ارتفاع السعر، في تحركٍ مُشابهٍ لما حدث في آب/أغسطس 2023 عندما حصلت منصة X على تراخيص مزوّد خدمات الدفع في عدة ولاياتٍ أمريكية.

ومع تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية على الأسواق المالية، تُظهر بيانات سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون مزيداً من التقلبات في حركة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) خلال الأسبوع المقبل.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل سيتمكن الثيران من الدفاع عن منطقة الدعم 0.18$؟

بعد تصحيح بنسبة 34.6% من ذروته الشهرية، ارتد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 11.9% في نهاية الأسبوع من مستوياته المنخفضة يوم الجمعة، حيث يتموضع حالياً بالقرب من خط منتصف مؤشر بولينجر (Bollinger Band) -بين 0.19$ و0.20$- ما يعكس عودة الأسعار إلى مناطق محايدة، وتعافيها من تداعيات عمليات التصفية بقيمة 1.2 مليار دولار في سوق الكريبتو يوم الجمعة.

ويتموضعُ مؤشر القوة النسبية (RSI 14) عند مستوى 40.77، فيما يشير متوسط خطه -عند 42.19- إلى زخم صاعد طفيفٍ ولكنه لا يزال دون علامة الحياد 50، ما يعني أن عملة دوجكوين (Dogecoin) ما تزال في طور التعافي، ولم يتأكّد بعدُ اتجاهها الصاعد.

وسجّل حجمُ تداولها 154.3 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin)، في إشارة إلى استقرار الطلب بعد تراجعه منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري. من ناحيةٍ أخرى، قد يُؤدي اختراق السعر أعلى مستوى 0.22$ (مقاومة منتصف النطاق) إلى تأكيد استمرارية الاتجاه الصاعد نحو منطقة 0.26$-0.28$، وهو ما يتماشى مع النطاق العلوي لمؤشر بولينجر. في المقابل، إذ فشل السعر بالحفاظ على مستوى الدعم عند 0.18$، فسيعود إلى المستويات الأدنى بالقرب من 0.16$ (النطاق السفلي).

أخيراً، إذا تنامى الزخم الإيجابي وقام متجر منصة X بتضمين عملة دوجكوين (Dogecoin) في عمليات الدفع، فقد يُمهد ذلك الطريق لارتفاع طويل الأجل نحو المستوى النفسي المهم عند 1$.