نقاط رئيسية:

افتتحت عملة دوجكوين (Dogecoin) تداولات يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر عند مستوى 0.23$، بعد أن حصل مشروع الذكاء الاصطناعي Grok التابع لإيلون ماسك على موافقة الاستخدام الفيدرالي في الولايات المتحدة، ما حفّز انتعاش سعرها من أدنى مستوياته خلال أسبوع قرب 0.21$.

قفزت عقود عملة دوجكوين (Dogecoin) الآجلة بنسبة 2.9% لتُسجّل 3.9 مليار دولار، رغم ضعف السيولة واستمرار المزاج السلبي في السوق.

موافقة الرئيس ترامب على استخدام Grok الذي يقوده إيلون ماسك تشير إلى عودة التوافق بين الطرفين.

بعدَ انخفاض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في 50 يوماً قرب 0.21$، تعافى مجدداً بنسبة 4% ليستقرَّ حول 0.23$ يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، إثر تفاعل المتداولين مع موافقة الحكومة الفيدرالية على استخدام Grok بقيادة ماسك.

وسجّل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) أدنى مستوياته الأخيرة عند 0.21$ بعد بيان رسمي من شركة xAI يوم الخميس، والذي أوضح توسيع مجال نماذجها المتطورة جداً للذكاء الاصطناعي لتغطي جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمدة 18 شهراً، وتشمل الصفقة نماذج Grok 4 وGrok 4 Fast بسعر 0.42$ فقط لكل دائرة حكومية، إلى جانب دعم هندسي مُخصص، وقد أعادت هذه الخطوة التكهنات بشأن علاقة ماسك بمجتمع عملة دوجكوين (Dogecoin).

Announcing an expansion to xAI For Government – making industry leading Frontier AI accessible to United States Federal Government users. 1) All federal agencies and departments will get access to our Frontier AI models (Grok 4, Grok 4 Fast) for $0.42 per department for a period… — xAI (@xai) September 25, 2025

تاريخياً، تعود علاقة إيلون ماسك بأكبر عملة ميم في العالم إلى عدة سنواتٍ مضت، وبلغت ذروتها الرمزية في كانون الثاني/يناير 2025 عندما عيّنه الرئيس ترامب رئيساً لوزارة الكفاءة الحكومية (D.O.G.E) ليتنحى ماسك عن المنصب في أيار/مايو، إلا أنّ موافقة ترامب الأخيرة على نموذج Grokتشير إلى تجدد التحالف بين عملاقي الكريبتو بعد الخلاف العلني في حزيران/يونيو.

وتشير بيانات أسواق المشتقات إلى أن متداولي عملة دوجكوين (Dogecoin) حافظوا على نظرة متفائلةٍ خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم ضعف نشاط السوق.

ووفقاً لمنصة Coinglass، ارتفع حجم العقود الآجلة المفتوحة لعملة دوجكوين(Dogecoin) بنسبة 1.4% ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال 24 ساعة، وهو ما يُمثل أكثر من 110 مليون دولار من المراكز الصاعدة الجديدة. يأتي ذلك رغم تصفية 1.4 مليون دولار من الصفقات المضاربة على ارتفاع السعر مقابل 438$ فقط من الصفقات المضاربة على الانخفاض، كما تراجع حجم تداول العقود الآجلة بنسبة 17% إلى 3.16 مليار دولار، ما يؤكد أن متداولي عملة دوجكوين (Dogecoin) تحدّوا ضعف السيولة لإضافة مراكز جديدة يوم الأحد.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): مستويات رئيسية تحدد السيناريوهات الصاعدة والهابطة

يتم تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً قرب 0.231$، حيث يواجه سعرها مقاومة قوية بعد ارتداده من الحد السفلي لمؤشر بولينجر (Bollinger Band) عند 0.217$، كما يشير الارتفاع اليومي بنسبة 4.5% وزيادة العقود الآجلة بأكثر من 110 مليون دولار يوم الجمعة إلى أن المتداولين يتوقعون المزيد من المكاسب. مع ذلك، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي عند مستوى 44.07، ما يضعه في المنطقة المحايدة لكنه لا يزال دون خط المنتصف، ما يعكس تزايد زخم الشراء دون أي يهمين بعد.

وفي حال تحسَّن الزخم الإيجابي، فسيأتي الهدف الصاعد الأول عند منتصف مؤشر بولينجرباند قرب 0.256$، وقد يُشكل الإغلاق فوق هذا المستوى انعكاساً صاعداً قصير المدى يفتح الطريق نحو منطقة المقاومة عند 0.295$ قرب الحد العلوي للمؤشر. ومع سلبية المزاج العام في السوق، فإن اختراق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) لمستوى 0.30$ قد يتطلّب مراهنة مكثفة على إيجابية تجدّد تحالف إيلون ماسك مع إدارة ترامب على سوق العملة.

على الجانب المقابل، يقف مستوى الدعم الأقرب عند 0.217$، وكسرُه قد يفتح الطريق لاختبار منطقة 0.20$ التي نجحت بالحفاظ على صلابتها منذ تموز/يوليو الماضي.