سعر دوجكوين يستعد لارتفاع جديد بنسبة 60% وسط نشاط قوي للحيتان

أبرز النقاط

قفزت عملة DOGE بنسبة 7% لتسجّل 0.2581 دولار، فيما تجاوز حجم التداول اليومي 3 مليارات دولار، ما يعكس تصاعد الزخم الشرائي.

أظهرت الرسوم البيانية لسعر دوجكوين تكوّن نماذج مثل المِكَبِّر الصاعد (Ascending Megaphone)، وهو ما يشير إلى مكاسب محتملة قد تصل إلى 0.43 دولار على المدى المتوسط.

تكشف بيانات السلسلة أن الحيتان أضافت نحو 450 مليون رمز DOGE في أواخر سبتمبر.

شهدت سوق العملات الرقمية بأكملها موجة صعود واسعة، استفادت منها عملة دوجكوين (DOGE) التي يجري تداولها عند نحو 0.25 دولار. ففي الثاني من أكتوبر ارتفعت دوجكوين بنسبة 7% إضافية لتصل إلى 0.2581 دولار، لترفع مكاسبها الأسبوعية إلى أكثر من 12%. كما قفزت أحجام التداول اليومية لتتجاوز 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس تزايد شهية المستثمرين وتنامي التوجهات الصعودية. ويعتقد محللون أن هذا الزخم قد يكون بداية انطلاقة قوية جديدة، خاصة مع تزايد نشاط الحيتان الذين يقومون بشراء كميات ضخمة من العملة.

سعر دوجكوين قد يحقق مكاسب إضافية بنسبة 60%

سجّل سعر دوجكوين ارتدادًا قويًا بعد أن شكّل قاعدة صلبة عند مستوى 0.22 دولار. وأوضح المتداول المتخصص Daan Crypto Trades أن DOGE نجح في الحفاظ على مستوى دعمه الرئيسي، ليكوّن قاعًا أعلى، على غرار ما حدث مع عملات كبرى أخرى.

وأشار المحلل إلى أن دوجكوين يتحرك منذ قيعان أبريل في اتجاه صعودي متذبذب، لكنه يرى أن الرسم البياني يُظهر مؤشرات بنّاءة. وكما يتضح من حركة السعر، فإن استمرار تكوين قمم وقيعان أعلى قد يمهد الطريق لصعود أكبر نحو مستوى 0.43 دولار، وهو ما يعادل مكاسب إضافية تقارب 60%.

رصد المحلل EtherNasyonal تكوّن نموذج المِكَبِّر الصاعد (Ascending Megaphone) على الرسم البياني، وهو نمط غالبًا ما يسبق اختراقات سعرية كبيرة. ووفقًا لتحليله، فإن دوجكوين يتداول حاليًا داخل هذا النطاق المتسع، ما قد يفتح المجال لاحقًا للوصول إلى مستوى 1 دولار.

كما أوضح المحلل أن سلوك سعر دوجكوين منذ عام 2023 يظهر دورات متكررة من التراكم يليها اندفاعات قوية نحو الأعلى، وهو ما يعزز التوقعات بحدوث موجة صعودية كبرى في المرحلة المقبلة.

$DOGE + $1 is not a possibility, it's a reality. Dogecoin Similar structures, similar accumulations before every rise. The Ascending Megaphone pattern is expanding towards + $1 pic.twitter.com/Oy6Mw6uxTq — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 1, 2025

تزايد وتيرة تراكم حيتان دوجكوين

تكشف بيانات السلسلة أن كبار حاملي عملة دوجكوين واصلوا تعزيز حيازاتهم خلال فترات التراجع الأخيرة في السوق.

ووفقًا لبيانات Santiment، فإن المحافظ التي تحتفظ بما بين 100 ألف و1 مليون DOGE، إضافة إلى المحافظ الأكبر التي تحتفظ بما بين 10 ملايين و100 مليون DOGE، قامت بإضافة نحو 450 مليون رمز في أواخر سبتمبر. هذا السلوك يعكس أن المستثمرين الكبار يستغلون انخفاض الأسعار لتعزيز مراكزهم، في وقت قام فيه بعض الحامِلين متوسطو الحجم بتقليص حيازاتهم.

من جانب آخر، تُظهر بيانات CoinGlass تغيّرًا ملحوظًا في معنويات سوق المشتقات، حيث ارتفعت نسبة مراكز الشراء مقابل البيع (Long-to-Short Ratio) فوق مستوى 1، ما يشير إلى أن غالبية المتداولين يراهنون على استمرار الزخم الصعودي بدلًا من مزيد من الهبوط.

