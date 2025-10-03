المشرّعون في السويد يدعون الحكومة لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين

أبرز النقاط

يسعى المقترح إلى إنشاء احتياطي من البيتكوين باستخدام الأصول المشفرة المصادَرة، مع رفض صريح لفكرة العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي.

وصف رئيس جمعية البيتكوين السويدية هذا المقترح البرلماني بأنه تطور تاريخي في مسار اعتماد الرقمية المشفرة في اسكندنافيا.

يضع المقترح البيتكوين في موقع “الذهب الرقمي” كأداة للتحوّط وحماية ضد أي اضطرابات محتملة في البنية التحتية المالية العالمية.

قدّم عضوان من حزب الريكسداغ في السويد مؤخرًا مقترحًا يدعو الحكومة إلى النظر في إنشاء احتياطي من البيتكوين BTC بقيمة 120,425 دولار.

إذا أُقر هذا المقترح فستكلَّف الحكومة بدراسة إنشاء احتياطي من البيتكوين مكوّن من أموال العملات الرقمية المصادَرة. كما يدعو إلى تأسيس جهة إدارية لإدارة هذا الاحتياطي، لكنه يترك مسألة تحديد المؤسسة أو اللجنة المسؤولة عن ذلك مفتوحة للنقاش.

السويد تنظر إلى البيتكوين كدرع اقتصادي

أكد المقترح أن البرلمان السويدي لا يريد تغيير تعريف النقد القانوني في قانون البنك المركزي (Riksbank Act)، وبالتالي يرفض إدخال عملة رقمية للبنك المركزي أو ما يُعرف بـ “الكرونة الإلكترونية” (e-krona).

وصفت “أمي إيدبرغ”، رئيس جمعية البيتكوين السويدية، المقترح بأنه “تاريخي” في منشور على منصة X احتفاءً بتقديمه.

Yesterday, MP @DennisDioukarev submitted a motion for a national Bitcoin strategy in Sweden. The proposal has two key points:

– Establish a strategic Bitcoin reserve

– Make it clear Sweden will not pursue a CBDC (e-krona) It’s only a motion for now, but one for the history… pic.twitter.com/l7NM0drbV2 — BTChick (@bt_chick) October 2, 2025

تحت بند “الدوافع”، أشار النواب إلى تجربة الولايات المتحدة في إنشاء احتياطي من البيتكوين بموجب قانون GENIUS Act الذي حظي بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب.

ويضع المشرّعون السويديون الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين كـ”ذهب رقمي” ودرع ضد الاضطرابات الاقتصادية، مؤكدين أن بناء مثل هذا الاحتياطي سيمنح السويد موقعًا متقدمًا في مواجهة أي تحولات مفاجئة في البنية التحتية المالية العالمية.

سباق عالمي نحو احتياطيات الكريبتو الاستراتيجية

تتجه دول وشركات حول العالم بشكل متسارع إلى اعتماد احتياطيات من البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. وكما ذكر Coinspeaker مؤخرًا، فقد تقدّمت كل من قرغيزستان والفلبين بمشاريع قوانين تهدف إلى تنفيذ احتياطيات وطنية من الكريبتو.

في 23 سبتمبر، أعلن مؤتمر CfC St. Moritz للأصول الرقمية عن إنشاء احتياطي بيتكوين بالتعاون مع بنك Sygnum السويسري المنظم، حيث خصّص 25% من إجمالي خزينته لهذا الصندوق.

وفي الوقت نفسه، احتفلت منصة التداول الأمريكية Coinbase في 19 سبتمبر بتسجيل مستوى قياسي جديد لاحتياطياتها من البيتكوين والإيثريوم (ETH) والعملات المستقرة، بعدما بلغ مجموعها 112 مليار دولار، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2021.