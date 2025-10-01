دونالد ترامب جونيور يدعم إطلاق عملة مستقرة “USD1” على بلوكتشين Aptos

أبرز النقاط

أطلق مشروع World Liberty Financial، الذي شارك في تأسيسه دونالد ترامب جونيور، عملته المستقرة USD1 على شبكة Aptos.

تحظى عملية دمج العملة بدعم محافظ كبرى ومنصات تداول وبروتوكولات DeFi على الشبكة.

أبرزت شبكة Aptos سرعتها وانخفاض رسومها كأسباب رئيسية للشراكة، في إطار توسيع منظومة العملات المستقرة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار.

وسّعت شركة World Liberty Financial، وهي مشروع في مجال الكريبتو شارك في تأسيسه دونالد ترامب جونيور، نطاق حضورها بإطلاق عملتها المستقرة USD1 على بلوكتشين Aptos. ويمثل هذا التحرك خطوة مهمة لكل من المشروع رفيع المستوى وشبكة Aptos التي تواصل جذب أصول جديدة.

وأكدت مؤسسة Aptos هذا التكامل في بيان صدر في الأول من أكتوبر، موضحة أن الإطلاق يجعل من USD1 أول عملة مستقرة تعتمد تكاملًا قائمًا على لغة Move، وهي اللغة البرمجية التي تقوم عليها شبكة Aptos. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من بنية Aptos التحتية، التي تصفها المؤسسة بأنها من الأسرع والأكثر كفاءة في القطاع.

ووفقًا لتقرير حديث لوكالة رويترز، تستند عملة USD1 إلى أذون الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي وأدوات نقدية مكافئة أخرى. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع لشركة World Liberty Financial لربط الأصول الرقمية بالتمويل التقليدي، والتي تشمل أيضًا خططًا لإطلاق بطاقة خصم مباشر بحلول مطلع عام 2026.

دعم واسع لعملة USD1

يُتوقع إطلاق عملة USD1 المستقرة يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، مع حصولها على دعم فوري من مجموعة واسعة من التطبيقات ضمن منظومة Aptos. وقد التزمت عدة بروتوكولات بارزة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) بدمج العملة منذ اليوم الأول، من بينها Echelon Market وHyperion وThala Labs وPanora Exchange.

ولضمان وصول العملة بسهولة إلى الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ستحظى USD1 بدعم العديد من المحافظ ومنصات التداول. وتشمل أبرز هذه المنصات Petra Wallet وBackpack وOKX وBitget Wallet وGate.io. ويهدف هذا الانتشار الواسع إلى تسهيل الانضمام والاستخدام عبر الشبكة منذ لحظة الإطلاق.

انطلقت شبكة Aptos من مشروع Libra الذي أوقفته شركة Meta، وتمكنت منذ ذلك الحين من بناء حضور متنامٍ في القطاع المالي. وتحتفظ حاليًا بأصول واقعية (RWAs) تتجاوز قيمتها 720 مليون دولار، وأكثر من مليار دولار من العملات المستقرة، بما في ذلك عملات راسخة مثل USDC وPYUSD التابعة لـ PayPal. وتشتهر الشبكة بزمن استجابة منخفض للغاية، حيث تتيح تنفيذ معاملات في أقل من ثانية، مع متوسط رسوم يبلغ نحو 0.00055 دولار فقط.

حظي مشروع World Liberty Financial باهتمام واسع ليس فقط بسبب ارتباطه بعائلة ترامب، ولكن أيضًا بسبب الجدل المثير الذي رافق إطلاق عملته الأصلية WLFI. فقد واجه المشروع اتهامات بالاحتيال من إيلون ماسك بعد فترة وجيزة من الإطلاق، مما أدى إلى تقلبات حادة في السعر.

ورغم تلك الاضطرابات الأولية، حصلت العملة لاحقًا على إدراج في منصة Robinhood، وأطلق المشروع عدة حملات لحرق توكنات WLFI للمساعدة في ضبط المعروض. ويأتي توسيع نطاق عملة USD1 إلى بلوكتشين جديد كخطوة تعكس سعي المشروع لتعزيز الشرعية وتوسيع الاعتماد في سوق الأصول الرقمية التنافسية.