أبرز النقاط:

محافظ بيتكوين غير نشطة منذ 3 إلى 5 سنوات نقلت 32,322 بيتكوين بقيمة 3.9 مليار دولار، في أكبر حركة لأصول خاملة هذا العام.

عملية البيع الواسعة تسببت في تصفية صفقات بقيمة 620 مليون دولار في سوق العملات الرقمية، جاء 74٪ منها من مراكز شراء (Long positions).

تمكن المتفائلون (Bulls) من خفض خسائر التصفية من 74٪ إلى 55٪ خلال ساعات قليلة، ما يشير إلى احتمال استقرار الأسعار عند مستوى الدعم 120,000 دولار.

سجلت عملة البيتكوين (BTC) سعرًا قياسيًا جديدًا تجاوز 126,192 دولارًا يوم الاثنين 6 أكتوبر، قبل أن تتراجع بنسبة 4٪ نحو 120,000 دولار يوم الثلاثاء نتيجة عمليات جني أرباح مكثفة. وتشير بيانات البلوكتشين إلى أن هذا التراجع تزامن مع تحركات غير معتادة من محافظ خاملة، في حين تُظهر مؤشرات المشتقات احتمالات مبكرة لارتداد السعر.

خلال تراجع البيتكوين بنسبة 4٪ يوم الثلاثاء، نبّه المحلل جاي مارتن من منصة CryptoQuant متابعيه البالغ عددهم 42,700 إلى بيانات تُظهر أن المستثمرين القدامى بدأوا بجني الأرباح عند القمة.

JUST NOW 🚨 32,322 BTC (~$3.93B) just moved on-chain from wallets that were dormant for 3 – 5 years. 👉 This is the largest 3y – 5y Bitcoin movement of 2025 so far. pic.twitter.com/9vVbAdcrdA — Maartunn (@JA_Maartun) October 7, 2025

ووفقًا لمارتن، فإن محافظ لم تُستخدم منذ 3 إلى 5 سنوات حرّكت نحو 32,322 بيتكوين تعادل قيمتها نحو 3.9 مليار دولار، وهي أكبر عملية نقل يومية من محافظ خاملة هذا العام.

هذا النشاط المفاجئ من المحافظ طويلة الأمد يُحدث ضغطًا هبوطيًا مؤقتًا على السعر، إذ يؤدي إعادة ضخ كميات كبيرة من البيتكوين القديمة إلى السوق خلال فترة قصيرة إلى زيادة العرض المتداول وتعزيز الضغوط البيعية. كما يدفع المستثمرين الجدد للتريث في الشراء خشية تراجع الأسعار مع استمرار عمليات البيع من المحافظ القديمة.

ثيران التداول يسعون لارتداد مبكر مع تجاوز التصفيات 620 مليون دولار في سوق الكريبتو

تُظهر الاتجاهات التاريخية أن تحركات المحافظ الخاملة الكبيرة غالبًا ما تتزامن مع قمم دورات الصعود في بيتكوين. ومع ذلك، فإن الطلب النشط من صناديق الكريبتو المتداولة (ETFs) والشركات التي تحتفظ بالبيتكوين في خزائنها المالية قد يساعد في امتصاص المعروض من العملات القديمة خلال مرحلة التصحيح الحالية.

شهدت بيتكوين تصحيحًا بنسبة 4٪ وسط عمليات بيع من المستثمرين طويلَي الأجل بقيمة 3.9 مليار دولار، ما تسبب في تقلبات واسعة في سوق العملات الرقمية. ووفقًا لبيانات Coinglass، بلغ إجمالي عمليات التصفية 620 مليون دولار، منها 454.87 مليون دولار مراكز شراء (Long) مرفوعة بالرافعة المالية، أي ما يعادل 74٪ من إجمالي الخسائر، بينما بلغت خسائر مراكز البيع (Short) نحو 165.44 مليون دولار.

لكن بيانات عقود المشتقات تشير إلى أن الثيران بدأوا في مواجهة زخم البيع، إذ تُظهر النسب الأخيرة لتصفية العقود المقارنة بين المراكز الطويلة والقصيرة تقلّص الفجوة تدريجيًا، مما يُلمّح إلى احتمال بداية استقرار أو ارتداد مبكر في السوق.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي عمليات التصفية خلال الساعة الأخيرة 12.42 مليون دولار، منها 6.28 مليون دولار في مراكز شراء (Long) و6.15 مليون دولار في مراكز بيع (Short)، ما خفّض نسبة خسائر المشترين من 74٪ إلى 55٪.

يشير التراجع التدريجي في هيمنة تصفيات المراكز الطويلة إلى أن الثيران بدأوا في استعادة التوازن، من خلال تغطية المراكز الخاسرة ومقاومة الزخم البيعي، بينما تستقر البيتكوين حول منطقة الدعم البالغة 120,000 دولار.

يوم الثلاثاء، صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل لن يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية.

في الوقت نفسه، عززت تدفقات صناديق BlackRock القياسية ونتائجها الربعية التي بلغت 3.9 مليارات دولار أرباحًا في الربع الثالث التزامها بالاستثمار طويل الأجل في البيتكوين، مما قد يعيد الثقة إلى المستثمرين في مسار السعر.

ويُرجّح أن يؤدي ارتداد البيتكوين من مستوى 120,000 دولار إلى محاولة اختراق نحو 130,000 دولار، مع ترقب الأسواق لقرار جديد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.