بيتر شيف يدعو لبيع عملة بيتكوين وشراء الفضة ويتوقع صعودها إلى 100 دولار

أبرز النقاط:

نصح “شيف” المستثمرين بالتخلص من بيتكوين وشراء الفضة مستهدفًا وصول سعرها إلى 100 دولار في عام 2026.

جادل شيف بأن بيتكوين جاءت بأداء ضعيف جدًا أمام الفضة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها عند مقارنتها بالمعدن الرمادي.

استعادت عملة بيتكوين نحو 2.5% قبل قرار خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر.

سلّط الناقد الشهير لبيتكوين بيتر شيف الضوء على صعود الفضة بعدما تجاوز المعدن الرمادي مستوى تاريخيًا يفوق 60 دولارًا للأونصة. وأشار شيف، المعروف بإعجابه بالأصول الحقيقية، إلى أن مكاسب الفضة البالغة 108% في عام 2025 تفوقت بوضوح على أداء “الذهب الرقمي” بيتكوين، التي تتداول شبه ثابتة منذ بداية العام. ولهذا دعا شيف المستثمرين إلى بيع بيتكوين وشراء الفضة، مؤكدًا أن لديه أهدافًا سعرية أعلى لها في عام 2026.

بيتر شيف يهاجم عملة بيتكوين مع اشتعال صعود الفضة

خلال جلسة تداول 9 ديسمبر، قفز سعر الفضة فوق 60 دولارًا للأونصة، ليسجل المعدن الرمادي أعلى مستوى تاريخي بعد صعوده القوي بنسبة 108% منذ بداية عام 2025.

وبحسب باحثي The Kobeissi Letter، تفوقت الفضة على أداء مؤشر S&P 500 بنحو ستة أضعاف منذ بداية العام، رغم أن الأسهم الأمريكية تمرّ بإحدى أقوى موجات الصعود، مع تحقيق المؤشر عائدات بلغت 16.5% منذ بداية 2025.

Today was another big day in silver, with the precious metal surging almost 5% to break $60.60. As I forecast, once silver took out the $50 long-term double top it would be off to the races. Today’s 2% Bitcoin rally is a good opportunity to unload some fool’s gold and buy silver! — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 9, 2025

ورغم ذلك، اعترض أحد المستخدمين على رأي شيف، مشيرًا إلى تفوّق عملة بيتكوين خلال العامين الماضيين. لكن شيف ردّ عليه قائلًا: «في السنوات الأربع الماضية، كانت بيتكوين تتعرض للقتل مقارنة بالفضة. لقد فقدت أكثر من نصف قيمتها عند تسعيرها بالفضة».

وسأل أحد المستخدمين شيف عن مدى الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الفضة من الآن، فأجاب بأنه يتوقع أن ترتفع كثيرًا لتصل إلى 100 دولار في 2026، أي مكاسب إضافية تُقدّر بنحو 66%.

وفي نوفمبر 2024، تجاوزت بيتكوين الفضة لتصبح ثامن أكبر أصل عالمي، لكنها لم تحتفظ بالمركز طويلًا. ووفق بيانات Companies Market Cap، أصبحت الفضة اليوم سادس أكبر أصل بقيمة سوقية تبلغ 3.46 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف القيمة السوقية لبيتكوين.

سعر عملة بيتكوين يرتد قبل قرار خفض الفائدة من الفيدرالي

خلال تداولات آسيا في 10 ديسمبر، ارتد سعر عملة بيتكوين بقوة وقفز 2.5% ليجري تداوله حاليًا قرب 92,666 دولار، وسط موجة تفاؤل تسبق قرار الفيدرالي المنتظر بخفض الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى خفض يبلغ 25 نقطة أساس من قبل رئيس الفيدرالي جيروم باول.

مع ذلك، ما زالت بيتكوين تتحرك أسفل منطقة المقاومة عند 94,000 دولار. وأفاد محلل الكريبتو علي مارتينيز بأن ستة من اجتماعات الفيدرالي السبعة الأخيرة انتهت بتصحيحات في سعر بيتكوين، بينما أدى اجتماع واحد فقط إلى صعود قصير الأجل.