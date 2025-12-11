آيلون ماسك يعبر عن ندمه تجاه DOGE في الوقت الذي تنقل فيه سبيس إكس 1,000 بيتكوين

أبرز النقاط

حوّلت سبيس إكس 1,021 بيتكوين إضافية.

أكّد ماسك أنه نادمًا على قيادته مبادرة دوجكوين المرتبطة بترامب.

تسعى سبيس إكس إلى طرح عام تاريخي قد يرفع قيمتها إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

نقلت سبيس إكس دفعة كبيرة من عملات البيتكوين مرة أخرى هذا الشهر، إذ أفادت منصة Lookonchain بتحويل جديد يضم 1,021 بيتكوين بقيمة تقارب 94.48 مليون دولار، مرجّحة أن التحويل مرتبط بخدمة Coinbase Prime.

ويبدو أن شركة الفضاء تحوّل جزءًا من حيازاتها إلى وصاية مؤسسية، إذ تُظهر بيانات السلسلة نمطًا متكررًا من التحركات المشابهة. ففي 5 ديسمبر، انتقل أكثر من 1,000 بيتكوين إلى عنوان جديد غير مستخدم.

تحتفظ محفظة سبيس إكس المعروفة حاليًا بما يقارب 368.8 مليون دولار من البيتكوين. وفي 26 نوفمبر، حوّلت الشركة 1,163 بيتكوين إلى محفظتين جديدتين، حيث ذهب 399 بيتكوين إلى العنوان “bc1qh…galzy” و764 بيتكوين إلى العنوان “bc1q4…u54ez”.

وكانت هذه أول حركة كبيرة منذ 29 أكتوبر، عندما غادرت 281 بيتكوين إحدى المحافظ المُراقَبة.

ماسك يقول إنه يندم على قيادته مبادرة DOGE

تحدث إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس إكس، بصراحة في بودكاست حديث مع “كايتي ميلر” عن فترة قيادته لمبادرة ترامب لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، المعروفة باسم DOGE.

وأوضح ماسك أن المبادرة نجحت في الحد من الهدر، لكنه اعترف بأنها جلبت له هجومًا سياسيًا وشخصيًا كبيرًا. وقال إن تيسلا واجهت أعمال تخريب واحتجاجات عامة خلال تلك الفترة.

وبيّن الملياردير أنه لن يعود إلى DOGE مرة أخرى، متمنيًا لو أنه استغل ذلك الوقت في التركيز على تيسلا وسبيس إكس. ورغم ذلك، كان ماسك منخرطًا بقوة في الأيام الأولى من الولاية الثانية لترامب.

وأضاف أن مستثمرين انتقدوه لأنهم شعروا بأنه انشغل عن الشركة في وقت كانت فيه مبيعات تيسلا تنخفض.

وجرى حل DOGE قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها، رغم إعلانها عن توفير عشرات المليارات من الدولارات دون وجود حسابات قابلة للتحقق علنًا.

سبيس إكس تواصل الدفع نحو طرح عام أولي تاريخي

تسعى سبيس إكس إلى تنفيذ طرح عام أولي قياسي، إذ نقلت بلومبرغ أن الشركة تأمل في جمع أكثر من 30 مليار دولارَا عبر إدراج قد يتم بين منتصف ونهاية عام 2026.

كما تستهدف الشركة تقييمًا يقترب من 1.5 تريليون دولار، ما يضعها في مستوى قريب من أرامكو السعودية، بينما تُظهر عمليات بيع الأسهم الداخلية الأخيرة تسعيرًا يفوق 800 مليار دولار.

ويُتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من إيرادات سبيس إكس المستقبلية من ستارلينك، الذي قد يحقق ما بين 22 و24 مليار دولار في عام 2026. كما تخطط الشركة لاستثمارات واسعة في مراكز بيانات تعتمد على الأقمار الصناعية وخدمات الاتصال المباشر عبر هواتف تعمل بدعم ستارلينك.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه إذا باعت سبيس إكس حتى 5% فقط من أسهمها خلال الطرح، فسيتجاوز حجمه جميع الطروحات السابقة.