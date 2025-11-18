أبرز النقاط

اشترت السلفادور ما يقرب من 1,090 BTC خلال انخفاض السوق الكبير.

ارتفعت احتياطياتها إلى حوالي 7,500 بيتكوين بفضل أكبر عملية شراء يومية لها حتى الآن.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب سياسة الرئيس نجيب بوكيلي المستمرة بتجميع “بيتكوين واحد كل يوم”.

وسعت حكومة دولة السلفادور برنامجها الوطني للبيتكوين، بتخزين ما يزيد قليلاً عن ألف عملة بيتكوين هذا الأسبوع، مما أدى إلى تكثيف خزينتها خلال واحدة من أشد عمليات البيع في عام 2025 حتى الآن. وكانت هذه أكبر عملية شراء في يوم واحد تقوم بها الدولة المؤيدة للبيتكوين.

البيانات الصادرة عن مكتب البيتكوين في البلاد تشير إلى شراء حوالي 1,090 BTC، إذ بلغت قيمة قيمتها حوالي 100 مليون دولار، ليصبح إجمالي المملوك لدى حكومة السلفادور يتراوح بين 7,470 و7,500 بيتكوين.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة متوسط ​​تكلفة الدولار من خلال “شراء 1 بيتكوين يومياً” التي أعلن عنها الرئيس “نجيب بوكيلي” لأول مرة في نوفمبر 2022، وهو برنامج أكدت الإدارة مراراً عزمها على الاستمرار فيه.

انخفاض سعر البيتكوين تحت 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أشهر

كان التوقيت مثالياً من وجهة نظر استثمارية: فقد انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة تحت مستوى 90,000 دولار يومي 17 و18 نوفمبر. يُذكر أن هذا هو أول تراجع دون هذا المستوى منذ أشهر، وسط تداولات اتسمت بالعزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

في غضون ذلك، تسارعت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (Spot-ETFs) منذ بداية الأسبوع، وتحول مؤشر “الخوف والجشع” على CoinMarketCap ليصل إلى مستوى “الخوف الشديد”.

لكن، وكما يبدو، ما يراه البعض خوفاً، تراه السلفادور فرصة لا تُعوض لتعزيز رصيدها من الذهب الرقمي.

موقف السلفادور من البيتكوين

لا يزال المشهد التنظيمي يتسم بشيء من الغموض. فبموجب برنامج صندوق النقد الدولي (IMF) الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار وتم الاتفاق عليه في 2025، تعهدت السلفادور بتقليص تعرض القطاع العام للبيتكوين. ومع ذلك، -وفي مفارقة مثيرة للاهتمام- أشار الصندوق لاحقاً إلى أن الزيادات الأخيرة في “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي” جاءت متسقة مع شروط البرنامج، ما يسلط الضوء على كيفية هيكلة هذا الاحتياطي ليبقى ضمن تلك القيود الصارمة.

لم يكتفِ “بوكيلي” بالجانب المالي، بل واصل تحركاته الدبلوماسية فيما يخص سياسات الأصول الرقمية؛ إذ التقى في يونيو 2025 بالمستشار السياسي الأمريكي بو هاينز “Bo Hines” لمناقشة استراتيجية البيتكوين، وذلك في إطار مساعٍ مستمرة لتنسيق القواعد العابرة للحدود للكريبتو.

وعلى صعيد منفصل، عُززت الاحتياطيات الحكومية في السلفادور عبر التعدين أيضاً. فقد ذكرت رويترز العام الماضي أنه عُدنت 474 عملة بيتكوين (BTC) منذ عام 2021 بالاعتماد على الطاقة الحرارية الأرضية، وهو ما يؤكد تبني البلاد نهجاً متعدد المسارات يجمع بين الشراء المباشر والإنتاج المحلي.