أبرز النقاط

توم لي من BitMine يلمّح إلى احتمال ارتفاع سعر ETH بنسبة 100 ضعف.

أشار إلى أن العملة تتبع بالفعل نمطًا سعريًا مشابهًا لما اتبعته بيتكوين قبل سنوات.

تمتلك BitMine حاليًا 3.5 مليون ETH ضمن حيازاتها، لتصبح أكبر جهة مؤسسية تمتلك إيثيريوم.

لفت المستثمر “توماس جونغ لي” المعروف باسم “توم لي” الانتباه إلى وجود نمط مشابه بين إيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC).

وأوضح أن أداء إيثريوم يعكس النمط السعري الذي اتبعته بيتكوين قبل بضع سنوات، ولذلك فهو لا يستبعد احتمال أن يحقق ETH ارتفاعاً بنحو 100 ضعف، رغم أن ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ما يزال متأخراً عن بيتكوين.

تأخّر إيثريوم عن بيتكوين

قال “توم لي” الرئيس التنفيذي لشركة BitMine المتخصصة في خزينة إيثريوم عبر منصة X: “إن إيثريوم بدأ يسلك المسار نفسه الذي قاد إلى تضاعف سعر البيتكوين 100 مرة منذ عام 2017”.

وبحسب لي، فقد أوصى لأول مرة بالاستثمار في BTC لعملاء شركة الأبحاث الخاصة به Fundstrat في عام 2017.

Bitcoin is a volatile asset. We first recommended Bitcoin to Fundstrat clients in 2017 (1%-2% allocation)

– Bitcoin 2017 ~$1,000 Since then (past 8.5 years), $BTC:

– 6 declines > -50%

– 3 declines > – 75% 2025, Bitcoin 100x from our first recommendation TAKEAWAY:

To have… pic.twitter.com/xtIRGLdnWM — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) November 16, 2025

إذ كان في ذلك الوقت سعر البيتكوين يقارب 1000 دولار، ومنذ ذلك الحين تعرضت لعدة موجات هبوط وصلت إلى 75% ورغم تلك التراجعات ما تزال العملة الرقمية الأولى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثمانية أعوام.

يُتداول بيتكوين حالياً عند 95,593.98 دولار مع تراجع بنسبة 0.41% خلال آخر 24 ساعة.

وذكر لي أن سعر بيتكوين “ارتفع بنحو 100 ضعف منذ أول توصية قدمناها” وأضاف “نعتقد أن ETH يدخل الآن في دورة فائقة مشابهة”.

شهد هذا العام تفوقاً واضحاً لبيتكوين على حساب إيثريوم حيث سجلت الأولى عدة قمم جديدة ومنها مستوى قياسي أعلى من 126,000 دولار في أكتوبر.

بدوره سجل إيثريوم أيضاً أعلى مستوى تاريخي عند 4,946 دولار مقترباً من حاجز 5,000 دولار لكن ذلك كان في أغسطس. أما سعره الحالي فيبلغ 3,185.26 دولار مع انخفاض بنسبة 0.9% خلال 24 ساعة.

ارتفاع عدد شركات خزائن إيثريوم

يتزايد عدد الشركات التي تحتفظ بخزائن إيثريوم بوتيرة متصاعدة. فقد راكمت BitMine Immersion Technologies ما مجموعه 3,505,723 من عملة ETH حتى 9 نوفمبر.

ويمثل هذا الرصيد نحو 2.9% من إجمالي المعروض المتداول البالغ 120.69 مليون توكن إيثريوم، ما يجعل الشركة في صدارة أكبر حاملي إيثريوم على مستوى الشركات حول العالم.

تُعد BTCS أيضاً من الشركات التي تعتمد استراتيجية تراكم مكثفة لإيثريوم وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تعزيز مركزها المالي، حيث ارتفع صافي دخلها إلى 65.59 مليون دولار مدفوعاً بشكل رئيسي بمكاسب غير محققة بلغت 73.72 مليون دولار.