نقاط رئيسية:

أدّى التداول المدفوع بالهلع إلى تصفية صفقات مُضاربةٍ على الارتفاع بقيمة 62 مليون دولار في 4 ساعات، ما تسبّب بتكبد المضاربين على الارتفاع خسائرَ قوية.

شهدت هذه الفترة أكبر عملية تصفيةٍ لزوجٍ لا يشمل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)؛ بعد أن تمّت تصفية صفقةٍ بالكامل لأحد الحيتان بقيمة 21 مليون دولار.

هوى سعر عملة بوبكات (Popcat) خلال تداولات الأمس بنسبة 20% إلى 0.13$، لتخرجَ من قائمة أفضل 10 عملات ميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وسط مخاوف من تلاعب بالأسعار.

ازدادت أحجام تداول عملة الميم بوبكات (Popcat) القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بنسبة 500% يوم أمس 12 تشرين الثاني/نوفمبر وسَط موجة مُضاربةٍ اتسمت بالهلع وسط ادعاءاتٍ بتلاعبٍ مُحتمل في السوق عبر منصة التداول اللامركزي Hyperliquid، حيث لفت موقع تجميع الأخبار SolanaFloor نظرَ المجتمع إلى هذه الحادثة وسط نشاط تداولٍ يومي غير معهود لعملة بوبكات (Popcat).

🚨JUST IN: @Solana memecoin $POPCAT is experiencing heavy volatility following concerns of possible market manipulation on @HyperliquidX. In the past four hours, $63 million worth of long positions have been liquidated, including a single liquidation worth $21 million, the… pic.twitter.com/g5eREvLHjs — SolanaFloor (@SolanaFloor) November 12, 2025

وكشفت بيانات العقود الآجلة المرتبطة بعملة بوبكات (Popcat) من منصة Coinglass تصفية صفقات مُضاربةٍ على الارتفاع بقيمةٍ تجاوزت 63 مليون دولار في 4 ساعاتٍ فقط، وسط مسارعة المتداولين إلى إغلاق الصفقات ذات مضاعفات الرافعة المالية المُبالغ فيها، فيما تمت تصفية صفقات مضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 1.6 مليون دولار، ما يعني تكبد المتداولين المتفائلين غالبية الخسائر.

وقد شهد هذا الاضطراب تصفية صفقةٍ لأحد الحيتان (كبار المستثمرين) بقيمة 21 مليون دولار، في أكبر تصفيةٍ لصفقةٍ متعلقةٍ بزوج عملات لا يشمل أياً من عملة بيتكوين (Bitcoin) أو عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال ذات المدة.

كما كشفت مؤشرات تداول أسواق المشتقات ارتفاعاً بنسبة 1109.6% في قيمة أحجام تداول العقود الآجلة لعملة بوبكات (Popcat) وبلوغه 1.2 مليار دولار بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة (قيمة عقود المشتقات السرية) بنسبة 11.41% لتبلغ 64.04 مليون دولار، فيما تراجَعَ معدل الصفقات المضاربة على الارتفاع مقارنةً بنظيرتها على الانخفاض إلى 0.89، في دلالةٍ على هيمنة البائعين الذين بادروا إلى استغلال فوضى السوق لتحقيق مكاسبَ خاطفة.

ووسَط هذه الاضطرابات، تراجع سعر عملة بوبكات (Popcat) بنسبة 10% خلال اليوم إلى 0.21$، ما أخرج العملة من قائمة عملات الميم العشر الأوائل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بحسب بيانات موقع CoinGecko، حيث تجاوزتها عملة الميم كات “ميو” (Catinadogsworld-MEW) التي شهدت تراجعاً خلال أمس بنسبة 5%، وعملة ميلانيا (Melania-MELANIA) -المرتبطة بعائلة الرئيس ترامب- التي ارتفع سعرُها بنسبة 17%.

توقعات سعر عملة بوبكات (Popcat): هل بإمكان داعميها الدفاع عن مستوى دعم 0.13$ بعد خسارتها 20% يوم أمس؟

يكشف مخطط بياني إطاره الزمني 12 ساعة فشل السعر في اختراق حاجز 0.2127$ نتيجة تعرّضه لموجة تراجع حادة دفعته للانخفاض بنسبة 20% ومُلامسة 0.1324$، ليتشكل فتيل ممتد للأعلى يشير إلى ضغوط بيعية قوية، حيث لعب الحدُّ العلوي لقناة دونتشيان (Donchian Channel) دور حاجز المقاومة المحوري حول 0.2127$، فيما تحوّل النطاق الوسطي عند 0.1578$ إلى أقرب حواجز المقاومة إثر موجة البيع الأخيرة.

وتشير المؤشرات إلى فقدان زخم الارتفاع؛ حيث تقارَبَ خطا مؤشر MACD مجدداً في دلالةٍ على تلاشي زخم الارتفاع، فيما تشير قراءة مؤشر التقلب النسبي (RVI) البالغة 56.9 إلى تردّد المستثمرين عقبَ التقلب الشديد.

أخيراً، يظل ضرورياً دفعُ السعر للتماسك أعلى مستوى 0.1029$ لتجنب تصحيح إضافي صوب 0.0850$ الموافق لنطاق الاستقرار العرضي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، فاختراق حاجز 0.1578$ يُمكنه تجديد الرؤية في المدى المنظور، وإفساح المجال لاستهداف حاجزي 0.2127$ و0.24$ حيث تقع نطاقات تجمّع السيولة التالية، مع بقاء السعر عرضةً للتراجع وإعادة اختبار مستويات ما دون 0.10$ قبل مُعاودة الاستقرار.