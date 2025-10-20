عملة إيثريوم تتجاوز مؤقتًا حاجز 3,900 دولار: منطقة “المخاطر العالية” ما زالت قائمة

أبرز النقاط

تجاوزت عملة إيثريوم مؤقتًا مستوى 3,900 دولار لكنها ما زالت في منطقة عالية المخاطر.

ارتفع مؤشر كوريا بريميوم إلى 8.2٪، وهو ما يشير تاريخيًا إلى قمم محلية.

تقع المقاومة بين 3,870 و3,920 دولار، مع أهداف اختراق محتملة عند 4,160–4,425 دولار.

ارتفعت عملة إيثريوم (ETH) مؤقتًا فوق مستوى 3,900 دولار يوم السبت، في ارتداد طفيف بعد أسبوع متقلب شهد اختبار السعر لمستويات دعم رئيسية قرب 3,600 دولار. ومع ذلك، تراجعت إيثريوم بنسبة 15٪ خلال الشهر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

كما حذّر محللو CryptoQuant من أن إيثريوم تتداول حاليًا في “منطقة عالية المخاطر” نتيجة ارتفاع معنويات المستثمرين الأفراد ووجود مستويات مقاومة قوية.

وقت كتابة التقرير، كانت إيثريوم تتداول عند 3,877.40 دولار مرتفعة بنسبة 3.4٪ خلال 24 ساعة و1٪ على مدار الأسبوع. جاء هذا الارتداد بعد أن هبط السعر إلى أدنى مستوى يومي عند 3,678.62 دولار قبل أن يصل إلى 3,927 دولارًا، أي دون مستوى 4,000 دولار الحاسم بقليل.

مع ذلك، انخفض حجم التداول بنسبة 25٪ في الفترة نفسها، مما يشير إلى ضعف النشاط وراء هذه الحركة، أي أن الارتفاع الحالي قد لا يستمر طويلًا.

مؤشر كوريا يبعث إشارة حمراء

تُظهر بيانات السلسلة من CryptoQuant أن مؤشر كوريا بريميوم لإيثريوم (KPI) قفز إلى 8.2٪، وهو مستوى يرتبط تاريخيًا ببلوغ السوق قممًا محلية واقتراب حدوث تصحيحات سعرية.

ويقيس هذا المؤشر الفجوة السعرية بين البورصات الكورية والعالمية، مما يعكس حالة الخوف من فوات الفرصة (FOMO) لدى المتداولين الأفراد في كوريا الجنوبية، وهي إشارة تحذيرية على أن الارتفاع الحالي قد يفقد دعمه الأساسي.

تاريخيًا، سبقت الارتفاعات المشابهة في مؤشر كوريا بريميوم (KPI) عمليات تصحيح حاد في الأسعار. فعندما وصل المؤشر إلى مستويات مماثلة في أواخر عام 2021 وبداية 2024، شهدت إيثريوم تراجعات كبيرة خلال الأسابيع التالية.

ويؤكد المحللون أن هذه القراءات المرتفعة عادةً ما تشير إلى ضغط شراء مفرط من المستثمرين الأفراد، في حين يستغل الحيتان والمستثمرون الكبار الفرصة لجني الأرباح.

3,870–3,920 دولار: منطقة المعركة الحاسمة

وفقًا للمحلل تيد بيلوز (Ted Pillows)، تحاول إيثريوم حاليًا استعادة منطقة دعم حرجة بين 3,870 و3,920 دولارًا. وتشير خريطته البيانية إلى أن هذه المنطقة ستحدد ما إذا كانت العملة ستستعيد الزخم الصعودي أو تنزلق نحو تصحيح أعمق.

$ETH is trying to reclaim a key support level. It had a bullish bounceback from the $3,600-$3,700 level and is now trending higher. If Ethereum is able to reclaim the $4,000 level, it'll be the first sign of strength. pic.twitter.com/fP0KFDUmSF — Ted (@TedPillows) October 18, 2025

اختراق واضح فوق 3,920 دولارًا قد يفتح الطريق نحو 4,160 و4,425 دولارًا، بينما قد يؤدي الرفض من هذا المستوى إلى هبوط العملة نحو 3,700 وفي السيناريو الأكثر سلبية إلى 3,350 دولارًا.

كما تُظهر الخريطة وجود عدة مناطق تفاعل تتماشى مع مستويات طلب تاريخية، ما يشير إلى أن إيثريوم تمرّ بمرحلة تجميع واسعة النطاق. ويحتاج المشترون إلى إغلاق يومي ثابت فوق 4,000 دولار لإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

الحيتان تقتنص الانخفاض

في الوقت نفسه، يبدو أن بعض المستثمرين الكبار يستغلون التراجع للشراء بهدوء. فقد جمعت محفظة جديدة أكثر من 4,300 عملة إيثريوم (بقيمة تقارب 17 مليون دولار) خلال ثلاثة أيام فقط، مع عمليات شراء تمت قرب 4,096 و3,892 دولارًا.

🦈 A new whale is quietly stacking $ETH again. a fresh address (0xAeA…DD5fD) has accumulated 4,332 $ETH (~$17.17M) over the past 3 days. On Oct 15, the whale withdrew 1,506 ETH from OKX at $4,096.82, and today added another 2,825 ETH at $3,892.21, bringing the average cost… pic.twitter.com/vMFdrJCmaF — Followin (@followin_io) October 18, 2025

يبلغ متوسط تكلفة الشراء لهذه المحفظة نحو 3,963 دولارًا، أي قريب من نقطة التعادل، ما يعكس ثقة متوسطة المدى في قدرة إيثريوم على الصمود واستعادة قوتها.