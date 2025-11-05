ارتداد عملة إيثريوم بعد هبوطه إلى 3000 دولار وسط استمرار سحب صناديق ETF

أبرز النقاط:

ارتد سعر عملة إيثريوم من 3000 إلى 3324 دولارًا مع ارتفاع في حجم التداول بنسبة 44٪.

بلغت تصفية المراكز الطويلة 39 مليون دولار، وهي الأكبر منذ 10 أكتوبر.

شهدت صناديق الإيثريوم المتداولة (ETF) تدفقات خارجة بقيمة 219 مليون دولار، لتواصل سلسلة السحب لليوم الخامس.

شهد عملة إيثريوم (ETH) ارتدادًا بعد تراجعه المؤقت إلى مستوى 3000 دولار، ويتداول حاليًا قرب 3324 دولارًا مع ارتفاع في حجم التداول تجاوز 44٪.

في المقابل، تراجع البيتكوين (BTC) إلى 98 ألف دولار قبل أن يعاود الارتفاع إلى نحو 102 ألف دولار.

ووفقًا لبيانات CoinGlass، شهد سوق العملات الرقمية تصفيات تجاوزت 1.78 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 1.37 مليار دولار من المراكز الطويلة ونحو 410.45 مليون دولار من المراكز القصيرة.

مراحل السوق الأربع: من الانخفاض إلى التوزيع

أشار محللو CryptoQuant عبر منصة Quicktake إلى أن الإيثريوم مر هذا العام بدورة السوق الكلاسيكية الكاملة، المكوّنة من أربع مراحل: الانخفاض، التجميع، الارتفاع، والتوزيع. وتشير الحركة التصحيحية الأخيرة إلى تحول في السيطرة داخل السوق، بعدما فشل الإيثريوم في الحفاظ على مستويات VWAP المحورية، ما أتاح للبائعين الهيمنة.

تميزت مرحلة الانخفاض بتسجيل قمم وقيعان أدنى بشكل متتالٍ، نتيجة عوامل اقتصادية كلية مثل المخاوف من الرسوم الجمركية. أما كسر مستوى 3000 دولار فقد اختبر مناطق دعم ارتبطت سابقًا بفوز ترامب في الانتخابات وبقمم عامي 2024 و2021، وهي مستويات عُرفت تاريخيًا بكونها مناطق ارتداد قوية.

عقب تلك الانخفاضات، دخل الإيثريوم في مرحلة تجميع تراوحت بين 2000 و3000 دولار على مدى نحو شهرين، حيث ترقب المشترون الفرص المناسبة للدخول.

أدت مرحلة ما بعد التجميع إلى دفع الإيثريوم نحو قمم جديدة في أغسطس.

لكن الأسابيع الأخيرة أظهرت مرحلة توزيع واضحة، إذ تراجع السعر داخل نطاق ضيق بين مستويات AVWAP الرئيسة قبل أن ينكسر هبوطًا مع حجم بيع مرتفع.

وسُجلت تصفيات مراكز طويلة بقيمة تقارب 39 مليون دولار على منصة Binance، وهي الأكبر منذ 10 أكتوبر.

عمليات سحب صناديق ETF تزيد الضغط على الإيثريوم

On November 4, Bitcoin spot ETFs recorded $578 million in net outflows, marking the fifth consecutive day of outflows. Ethereum spot ETFs saw $219 million in net outflows, also extending to a fifth straight day. In contrast, Solana spot ETFs posted $14.83 million in net inflows,… pic.twitter.com/c9Zyxbn9xy — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 5, 2025

تزيد عمليات السحب من صناديق الإيثريوم المتداولة (ETF) من الضغط على السوق، إذ شهدت الصناديق خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة بلغ مجموعها 219 مليون دولار في 4 نوفمبر، لتواصل الاتجاه ذاته الذي شهدته صناديق البيتكوين ETF والتي سجلت 578 مليون دولار من صافي السحوبات.

ويُظهر ذلك تباينًا واضحًا مع صناديق سولانا المتداولة (ETF) التي تواصل جذب تدفقات إيجابية منتظمة لستة أيام متتالية، ما يشير إلى تحوّل في مزاج المستثمرين.

ومع ذلك، لا يزال الإيثريوم يتمتع بصلابة هيكلية واضحة، إذ إن مستوى VWAP الذي مثّل آخر خطوط الدعم خلال سوق الهبوط في عام 2022، عاد ليلعب الدور نفسه في عام 2025 كنقطة ارتداد جديدة.

وإذا تمكن الإيثريوم من الثبات فوق مستوى 3200 دولار، فقد تبدأ مرحلة تعافٍ تدريجية خلال الفترة المقبلة.