لماذا ترتفع عملة ICP بنسبة 45٪ اليوم؟

أبرز النقاط

تطبيق Caffeine AI من Dfinity أصبح يدعم الآن إدخال النصوص والصور والأكواد، ما أشعل حجم عمليات تداول لعملة ICP منذ ديسمبر 2023.

ارتفع حجم تداول العقود الآجلة بنسبة 132٪ ليصل إلى 2.18 مليار دولار، مع صعود الاهتمام المفتوح إلى 174 مليون دولار بدعم من معنويات شرائية قوية.

يستهدف المضاربون الصعود نحو 6 دولارات طالما بقي مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 75، رغم ظهور مخاطر جني الأرباح بسبب تشبّع الشراء ومعدل نجاح يبلغ 64٪.

ارتفع الرمز الأصلي لشبكة Internet Computer) ICP) بنسبة 45٪ في الرابع من نوفمبر ليصل إلى 5.20 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد إعلان محوري من مؤسسة Dfinity السويسرية، الداعمة لبروتوكول الحوسبة اللامركزي.

أكدت Dfinity إطلاق منتجها الجديد Caffeine، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي قادر على بناء التطبيقات من الصفر. وكانت النسخة التجريبية الأولى، المعتمدة على النص فقط، قد عُرضت خلال أسبوع التقنية في زيورخ (SFTechWeek) في أكتوبر.

ويبدو أن الإصدار العام في 4 نوفمبر أعاد إشعال الحماس في السوق، بعد تأكيد الفريق أن تطبيق Caffeine أصبح قادرًا على استقبال التعليمات عبر النصوص والصور والأكواد.

Monthly Round Up: The big news was that @caffeineai is now open to everyone. But there was even more that happened this past month, here's a short recap: – Caffeine was featured in @VentureBeat for turning chats into live apps, and appeared at @SFTechWeek, Zurich AI Festival… pic.twitter.com/HicWUTylrf — DFINITY Foundation (@dfinity) November 4, 2025

وفقًا لبيانات CoinMarketCap، قفز حجم تداول ICP بنسبة 131٪ خلال 24 ساعة، مما يؤكد أن موجة الصعود جاءت مدفوعة بالأحداث اليومية قصيرة الأجل. وتدعم بيانات المشتقات من Coinglass هذا الاتجاه، إذ ارتفع الاهتمام المفتوح بنسبة 92٪ ليصل إلى 174 مليون دولار، بينما قفز حجم تداول العقود الآجلة بنسبة 132٪ إلى 2.18 مليار دولار.

يشير ذلك إلى أن ارتفاع سعر ICP في المدى القصير تقوده مضاربات المتداولين باستخدام الرافعة المالية سعياً وراء أرباح سريعة من الرهانات الصعودية.

تاريخيًا، تُظهر مثل هذه الارتفاعات المدفوعة بالرافعة قابلية للتصحيح المبكر إذا حدثت عمليات جني أرباح دون دعم موازٍ من الطلب الفوري، ومع ذلك ما زال ثقة المستثمرين قوية، حيث حققت مكاسب 4 نوفمبر أعلى حجم تداول يومي لعملة ICP منذ ديسمبر 2023.

توقعات سعر ICP: المشترون يستهدفون مستوى 6 دولارات إذا حافظ مؤشر RSI على 75

يتداول سعر ICP حاليًا قرب 5.55 دولارًا، محافظًا على زخمه بعد أن لامس أعلى مستوى يومي عند 5.79 دولارًا. يشير اتساع نطاق بولينجر العلوي باتجاه 5.94 دولارًا إلى احتمال استمرار الزخم الصعودي إذا واصل المشترون الضغط.

يسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 79.89، ما يدل على أن الأصل في منطقة تشبّع شراء قوية. ومع ذلك، طالما ظلّ المؤشر فوق 65، فقد تبقى الزخمات الصعودية قائمة.

لكن بيانات الربحية المرتفعة ومعدل نجاح الصفقات البالغ 64.31٪ توحي باحتمال حدوث عمليات جني أرباح مؤقتة قبل استئناف الصعود.

إذا تمكن المشترون من الحفاظ على السعر فوق 5.20 دولارًا، فسيكون الهدف التالي عند 6.00 دولارات، وهو مستوى امتداد فيبوناتشي رئيسي لحركة أكتوبر. أما الإغلاق الحاسم فوق 6.10 دولارات فقد يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي قصير الأجل نحو 6.75 دولارات.

في المقابل، فإن الفشل في الثبات فوق 4.90 دولارات قد يُبطل التوقع الصعودي ويدفع السعر إلى 4.50 دولارات، وهو المستوى الذي شهد آخر عملية تجميع قبل الارتفاع الحالي.