أبرز النقاط:

منصة كراكن تعلن أمام 1.7 مليون متابع لحسابها عن إدراج وشيك لعملة يو إس دي إي (USDe) المستقرة في الأسواق الأمريكية الخاضعة للقوانين التنظيمية.

استحوذت عملة يو إس دي إي (USDe) على حصةٍ بنسبة 4.5% من سوق العملات المستقرة العالمي باكتسابها قيمة سوقية توازي 14.4 مليار دولار وقت الكتابة.

التحليل الفني يُظهر استقرار سعر عملة إيثينا (Ethena) بالقرب من مستوى الدعم البالغ 0.58$، مع حاجز مقاومةٍ محتمل عند 0.68$.

يُوفر بروتوكول إيثينا (Ethena) –البالغ سعر عملته الأساسية (Ethena) حالياً 0.61$– والعامل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) آليةً تعمل باستمرار على موازنة ربط قيمة عملته المستقرة تلقائياً بقيمة الدولار الأمريكي (USD)، ولفتت عملته الأساسية (Ethena) الانتباه الثلاثاء الماضي 23 أيلول/سبتمبر بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 5% رغم انتكاسة أسواق الكريبتو آنذاك.

جاء هذا التعافي بعد خمسة أيام متتاليةٍ من الخسائر أدت إلى فقدان عملة إيثينا (Ethena) أكثرَ من 20% من قيمتها بعد تراجع الطلب على الأصول المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي إثر خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في 18 أيلول/سبتمبر، إلا أن سعر العملة تعافى بعدها ليستعيد مستوى 0.61$ مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5% رغم تراجع أحجام التداول بمعدل 32% في آخر 24 ساعة.

وتربط تقارير السوق هذه الانتعاشة بتلميح منصة كراكن عن نيتها إدراج عملة USDe -العملة المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي والعاملة وفق بروتوكول Ethena- في الأسواق الخاضعة للرقابة الأمريكية، حيث أعلنت المنصة لمتابعي حسابها على منصة X البالغ عددهم 1.7 مليون متابع يوم الثلاثاء الماضي أن توفير أزواج تداول تشمل عملة USDe “سيأتي قريباً”.

بالحديث عن الدعم المؤسساتي، قامت شركة YZi Labs Investment -المعروفة سابقاً باسم Binance Labs- مؤخراً بزيادة حصتها في مشروع عملة إيثينا (Ethena) ما يعكس تزايد ثقة المساهمين، خاصة مع تراجع حدة الموقف التنظيمي الأمريكي تجاه العملات المستقرة خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبها، ارتفعت القيمة السوقية لعملة يو إس دي إي (USDe) -في ذات الوقت- إلى 14.4 مليار دولار -وقت الكتابة- مستحوذةً على حصةٍ بنسبة 4.5% من سوق العملات المستقرة العالمي البالغة قيمته 300 مليار دولار وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، ومن المنتظر أن يؤدي إدراجها في منصة كراكن إلى تسريع وتيرة تبنيها داخل الولايات المتحدة، ما قد يرفع حصتها السوقية خلال الأشهر المقبلة.

آفاق تحركات سعر عملة إيثينا (Ethena)، وهل بإمكان ارتداده إلى 0.60$ وضع حد لنزيف خسائر امتد 5 أيام؟

يُمكن لارتداد سعر عملة إيثينا (Ethena) اليوم إلى 0.60$ وضع حدٍّ لسلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، حيث تُظهر قنوات كيلتنر (Keltner) السعرية تماسك سعر العملة قرب حدها الأدنى عند 0.58$، مع تركّز أقرب نطاقات البيع الواجب مراقبتها عند مستوى 0.68$. بعده، يضع مؤشر تتبع المسار النقطي (Parabolic SAR) حاجز المقاومة التالي عند 0.74$، ما يُعزز توقعاتها السلبية في المدى المنظور.

وقد بقيَ مؤشر ​​MACD ضمن المنطقة السلبية مع تقارب أشرطته البيانية الحمراء، في دلالةٍ على إمكانية حدوث تقاطع مبشر في حال اكتساب الزخم، فإذا تمكّن المُضاربون على الارتفاع من دفع السعر للإغلاق أعلى مستوى 0.60$، فقد يُمهّد ذلك كي يندفع السعرُ صوبَ 0.69$.

لكنّ فشله في التماسك أعلى مستوى 0.60$ قد يُنذر بموجة بيع تدفعه لتصحيح أعمق صوبَ مستوى الدعم البالغ 0.55$، والموافق للحد الأدنى لقناة كيلتنر السعرية.

أما حالياً، فيتوقف المزاج العام على مدى قدرة خبر إدراج منصة كراكن لعملة يو إس دي إي USDe المستقرة على توفير ضغوط شرائية مستدامة، ومدى مُسارعة المضاربين إلى جني الأرباح مبكراً مع استمرار أحجام التداول بالانخفاض بما يتسق مع موجة التراجع التي تعم أسواق الكريبتو.