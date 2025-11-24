ارتفاع حجم تداول عملة الإيثريوم بنسبة 30% وBitMine تضخ 82 مليون دولار في ETH

أبرز النقاط

ارتفع حجم تداول عملة الإيثريوم بشكل ملحوظ بعد عمليات شراء جديدة من BitMine.

الحيتان عززت ضغط الشراء بمراكز ضخمة في السوق الفوري وبالرافعة المالية.

المحللون يترقبون قمماً جديدة مع استعداد الإيثريوم لترقية الشبكة الأسبوع المقبل.



تتداول عملة الإيثريوم ETH حاليًا حول 2,800 دولار بشكل شبه ثابت بعد تراجع الأسبوع الماضي إلى 2,664 دولار. وفي الوقت الحالي، يحاول ETH استعادة نطاق 2,850–2,900 دولار، ويتحرك قرب 2,795 دولار.

وفقاً لبيانات CoinMarketCap، شهد ETH ارتفاعاً بنسبة 35% في حجم التداول خلال 24 ساعة ليصل إلى 24 مليار دولار. يأتي هذا الارتفاع بعد عملية شراء جديدة من BitMine التابعة لتوم لي، حيث استحوذت على 28,625 ETH بقيمة تقارب 82 مليون دولار عبر FalconX.

إذ أضافت هذه الصفقة إلى عمليات شراء سابقة في 22 نوفمبر، وفقاً لـ LookOnChain، حيث استلمت محفظة يُعتقد أنها مرتبطة بـ BitMine 21,537 ETH بقيمة نحو 59 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتُظهر بيانات السوق أيضاً أن كبار حاملي البيتكوين زادوا من شرائهم للإيثريوم. ووفقاً لـ LookOnChain، اشترت المحفظة 0x8d0e ما يُقارب 4,022 ETH بقيمة نحو 11 مليون دولار على منصة Hyperliquid. كما فتحت نفس المحفظة مركز شراء طويل برافعة 20x بحجم 2,034.5 ETH.

تشير هذه التحركات إلى أن بعض اللاعبين الكبار يتوقعون موجة صعود قوية إذا تمكن ETH من تجاوز منطقة المقاومة قصيرة المدى.

المحللون يظلون إيجابيين بسعر عملة الإيثريوم

يحذّر بعض المحللين من أن الإيثريوم يجب أن يستعيد نطاق 2,850–2,900 دولار قريباً لتجنب تراجع أعمق. وقال المحلل المعروف Ted إن الفشل في الحفاظ على هذا المستوى قد يؤدي إلى هبوط كبير نحو منطقة الدعم 2,500 دولار.

$ETH tried to reclaim the $2,850-$2,900 level but failed. If it doesn't reclaim it soon, Ethereum could drop towards the $2,500 level. pic.twitter.com/wyllVLwov2 — Ted (@TedPillows) November 24, 2025

ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى العديد من المتابعين أن النظرة العامة لا تزال صاعدة. وربط Lee مؤخراً تراجع الإيثريوم بتعرض صُنّاع السوق لضغط كبير بعد تصفية ضخمة في 10 أكتوبر. وعلى الرغم من هذا الاضطراب، يؤكد أن دورة الإيثريوم طويلة المدى ما تزال سليمة.

وأشار Matt Hougan، المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise، إلى أن ترقية “Fusako” المرتقبة قد تكون محفزاً قوياً للشبكة.

ومن المقرر تفعيل التحديث في 3 ديسمبر، وسيشمل تعديلات على طبقة التنفيذ وعوائد التخزين، إلى جانب تحسينات أخرى. ويرى هوغان أن هذه الترقية “عامل غير مقدّر حق قدره”، وقد تساعد ETH على قيادة تعافٍ أوسع في السوق.

$ETH Fusaka upgrade, scheduled for mainnet activation on December 3, 2025. Overall trend: Post-upgrade periods (1-6 months) show average gains of 10-50% – per Grok pic.twitter.com/O6PKfpPFk7 — Pepe Onlyfrens (@Pepeonlyfrens) November 22, 2025

ويشير المحللون إلى أن الترقيات السابقة غالباً ما أدت إلى مكاسب خلال الأشهر التالية، تراوحت بين 10% و50%. ويعتقد البعض أن نمطاً مشابهاً قد يدفع ETH نحو قمم جديدة إذا استمر الزخم.