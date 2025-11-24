سعر عملة HBAR على وشك الأنفجار بنسبة 50% مع بدء انعكاس قوي في الاتجاه

أبرز النقاط

يشير محللونإلى أن تأكيد الاختراق قد يُطلق موجة صعودية سريعة في سعر HBAR، مدعومة بتزايد عمليات التجميع.

السعر الحالي لـ HBAR يعكس أنماط تاريخية سبق أن أدت إلى ارتفاعات قوية، مع أهداف تتراوح بين 0.17 و0.19 دولار.

موافقة مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على إدراج الـ staking داخل صناديق ETF، إلى جانب إرشادات SEC الجديدة، وتحويل Canary لرمزية صندوق HBAR ETF على شبكة Hedera، جميعها تُعد محفزات إضافية.



تتداول عملة HBER الآن بسعر 0.14 دولار، وقد شهدت ارتفاعًا حادًا بلغ 10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويرى خبراء السوق أن هذا قد يكون بداية انعكاس قوي في اتجاه سعر HBAR، قد يدفعه نحو مستوى 0.19 دولار. وفي الوقت نفسه، تشهد Hedera اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا، مع استعداد منصة Coinbase لدعم عقود مشتقات HBAR.

تتطلع HBAR للصعود إلى 0.19 دولار

أشارت منصة مراقبة السوق CryptoPulse إلى وجود دلائل مبكرة على انعكاس الاتجاه في سعر Hedera (HBAR)، إذ تمكنت العملة من استعادة قممها السابقة على الإطار الزمني 4 ساعات.

ووفقًا للتحديث، قد يشير الاختراق إلى تغيّر في هيكل السوق إذا تمكن المشترون من تثبيت المستوى كدعم جديد. وتم تحديد مناطق المقاومة القادمة عند 0.17 و0.19 دولار.

وأضافت CryptoPulse أن هذا التغيير في الهيكل على الأطر الزمنية الصغيرة غالبًا ما يسبق تحركات أوسع في السوق. وبناءً على ذلك، قد يدخل سعر HBAR فترة من الزخم الصاعد المتزايد إذا استمر الاختراق.

📈 $HBAR/USDT — Early Signs of a Reversal?$HBAR just broke above its previous swing high on the 4H timeframe — a strong early sign of trend reversal. 👀 If bulls can hold this breakout as support, the next resistance zones to watch are $0.17 and $0.19. 🎯 Lower-timeframe… pic.twitter.com/0ai3xeaW0t — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) November 24, 2025

كما سلّط محلل العملات الرقمية Marzell على تكوّن هيكل فني صاعد في سعر Hedera. وأوضح أن HBAR يشكّل نموذج القاع الثلاثي ضمن منطقة طلب رئيسية، بينما لا يزال يحترم قناة هابطة على الإطار الأسبوعي. وأكد أن هذا النوع من النماذج غالبًا ما يسبق انعكاسات قوية يمكن أن تُبطل المراكز البيعية.

🔥 $HBAR is loading something BIG ✨️ Triple-bottom forming right inside a major demand zone + still respecting the weekly falling channel.

This is the kind of setup that nukes bears and sparks face-melting reversals. 🚀 One clean breakout = send it mode.

Accumulation >… pic.twitter.com/TEISzE5MWp — Marzell (@MarzellCrypto) November 23, 2025

وأضاف المحلل أن الزخم قد يتحول بسرعة إذا اخترق HBAR مقاومات فنية رئيسية، ما يجعل الوضع الحالي يدعم مزيدًا من التجميع بدلًا من التوزيع.

عوامل رئيسية تدعم الزخم الصاعد لـ Hedera

إطلاق صناديق HBAR المتداولة في البورصة (ETFs) لعب دورًا مهمًا في جذب الاهتمام المؤسسي نحو العملة. وعلى الرغم من تباطؤ الزخم في الأسابيع الأخيرة، إلا أن بيانات SoSoValue تشير إلى ظهور تدفقات جديدة مرة أخرى.

إضافة إلى ذلك، أصبحت مصلحة الضرائب الأمريكية الآن تسمح بإجراء الـ staking داخل هياكل صناديق ETF، ما يعني أن صناديق HBAR المستقبلية قد تحقق عوائد إضافية مع الحفاظ على المزايا الضريبية. كما يُتوقع أن تسهم معايير الإدراج التي وافقت عليها هيئة SEC مؤخرًا في تبسيط عملية إطلاق مثل هذه المنتجات.

علاوة على ذلك، قامت شركة Canary Capital بترميز صندوق HBAR ETF مباشرة على شبكة Hedera، ما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في تبنّي الشبكة في الاستخدمات الواقعية.