أبرز النقاط

أعاد الإيثيريوم اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 4600 دولار مع نشاط قوي في عمليات الشراء من الحيتان.

فتح أحد الحيتان مؤخرًا صفقة شراء برافعة مالية 15x على الإيثيريوم بقيمة 68 مليون دولار.

تشير المؤشرات الفنية إلى احتمال حدوث اختراق صعودي إذا أغلق السعر فوق 4650 دولارًا.



يختبر سعر الإيثيريوم من جديد مستوى المقاومة الحاسم عند 4600 دولار بعد أسبوع تداول نشط. ويُتداول ETH حاليًا قرب 4565 دولارًا، دون تغير يُذكر خلال 24 ساعة، لكنه سجل ارتفاعًا بنسبة 16٪ في حجم التداول.

يأتي هذا الاهتمام المتجدد من المستثمرين بالتزامن مع استمرار زيادة عمليات الشراء من الحيتان. ووفقًا لبيانات منصة Lookonchain، باع أحد الحيتان في البداية 1001 ETH (بقيمة تقارب 4.55 ملايين دولار)، ثم فتح لاحقًا صفقة شراء برافعة مالية 15x على 15,023 ETH (بقيمة نحو 67.8 مليون دولار)، ما يشير إلى تفاؤل قوي بشأن ارتفاع السعر.

قام مستثمر كبير آخر يحمل العنوان 0xd65F بإيداع 33 مليون دولار من عملة USDC في منصة Hyperliquid، واشترى 7311 ETH بقيمة تقارب 33 مليون دولار عند سعر نحو 4514 دولارًا في وقت مبكر من يوم 6 أكتوبر.

كما سحب حوت آخر يحمل العنوان 0xa312 نحو 8695 ETH (بقيمة تقارب 39.5 مليون دولار) من منصة Binance عند سعر 4543 دولارًا، ما يشير إلى توجه نحو الاحتفاظ الذاتي بالأصول وزيادة الثقة طويلة الأجل باستقرار سعر الإيثيريوم.

هل يقترب سعر الإيثيريوم من موجة صعود جديدة؟

تتزامن هذه الموجة من عمليات الشراء مع تسجيل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 125,559 دولارًا في 5 أكتوبر. تاريخيًا، أدّت ارتفاعات البيتكوين القوية إلى صعود الإيثيريوم لاحقًا، ويعتقد كثير من المحللين أن ETH قد تكون العملة التالية في الانفجار السعري خلال الأسابيع المقبلة.

أشار المحلل الشهير Ted إلى أن طلبات الشراء القوية تتركز بين 4250 و4450 دولارًا، مما يجعلها مناطق دعم متينة. وبحسب رأيه، ما لم تُلغَ هذه الطلبات، فمن غير المرجح أن يشهد السعر هبوطًا ملحوظًا في المدى القريب.

أما في حال تراجع السعر دون 4250 دولارًا، فإن منطقة الطلب التالية تقع قرب 4150 دولارًا.

A lot of bids are sitting around $4,250-$4,450 for $ETH. It would be difficult to push the prices below it until these bids are pulled off. In case Ethereum drops below the $4,250 level, $4,150 has big buy orders. If talking about upside, only the $4,650 level needs to be… pic.twitter.com/mRiytQZaTM — Ted (@TedPillows) October 5, 2025

ويتوقع Ted أن ثاني أكبر عملة رقمية في السوق قد تسجل قمة تاريخية جديدة إذا تجاوزت مقاومة 4650 دولارًا. تجدر الإشارة إلى أن الإيثيريوم يُتداول حاليًا أقل بنحو 8٪ من قمته السابقة البالغة 4950 دولارًا التي سُجلت في 25 أغسطس.

مؤشرات على القوة

يُظهر الرسم البياني اليومي توسّعًا معتدلًا في نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) مع اقتراب السعر من الحد العلوي عند نحو 4747 دولارًا. ويتداول الإيثيريوم حاليًا فوق المتوسط المتحرك لـ20 يومًا (SMA) عند 4321 دولارًا، وهو مؤشر صعودي يشير إلى زخم إيجابي قصير الأجل.

في الوقت نفسه، يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) أسفل منطقة التشبع الشرائي، ما يعكس توازنًا في ضغوط الشراء مع وجود مساحة لمزيد من الارتفاع. ومع ذلك، يُنصح المتداولون بمراقبة مستوى الدعم عند 4450 دولارًا، إذ إن الفشل في البقاء فوق هذا المستوى قد يؤدي إلى هبوط نحو منطقة الدعم عند 4150 دولارًا.