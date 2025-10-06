جوزيف لوين يوضح حقيقة إطلاق توكن MetaMask بعد تسريب برنامج الحوافز

نقاط رئيسية

أوضح جوزيف لوين عبر منصة X أن مكافآت الحوافز الخاصة بشركة MetaMask كانت مجرد نموذج أولي مبكر.

رغم أن البرنامج لم يُفعّل بعد، أكد أن الفكرة الأساسية وراءه حقيقية للغاية.

كانت MetaMask قد أطلقت سابقًا عملتها المستقرة المسماة MetaMask USD (mUSD).

اعترف جوزيف لوين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Consensys، مؤخرًا بوجود مناقشات جارية حول برنامج حوافز خاص بـMetaMask. ومع ذلك، أوضح أن ما يُتداول في المجتمع لا يعكس بدقة حقيقة الأمر. وسعى لوين إلى توضيح الصورة، مبيّنًا الطبيعة الحقيقية لمبادرة الحوافز.

MetaMask تستعد لتوزيع توكنات بقيمة 30 مليون دولار في الموسم الأول

قال لوين إن فكرة مكافآت MetaMask كانت مجرد نماذج أولية مبكرة ولم تُفعّل بعد، لكنه شدد على أن الرؤية وراءها واقعية تمامًا، موضحًا أن الهدف هو “بناء اقتصاد رمزي متكامل”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ConsenSys: “MetaMask تبني مستقبل التمويل الشخصي. نحن نصمم تجربة تكافئ المستخدمين على الطريقة التي يستخدمون بها المنصة بالفعل، من خلال حوافز ومزايا وإحالات ذات معنى”.

وتم تقسيم توزيع الحوافز إلى مراحل، تبدأ بـ”الموسم الأول” الذي سيُوزَّع خلاله أكثر من 30 مليون دولار من التوكنات، بما في ذلك توكن $LINEA، بأشكال متعددة على المستخدمين. وتُمنح هذه المكافآت مقابل الأنشطة اليومية على السلسلة، مع أولوية خاصة للمستخدمين الذين تفاعلوا مع البروتوكول منذ بداياته.

There’s been chatter about a MetaMask rewards leak. Those concepts were early prototypes — not live. But the vision behind them is very real. And it is all about building a token economy. MetaMask is building the future of personal finance. We’re designing an experience that… https://t.co/ARa6714wOw — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) October 6, 2025

ترى MetaMask أن هذه الخطوة تمثل تطورًا كبيرًا في طريقة تواصلها مع مجتمعها وتمكينه ومكافأته. ومن المقرر أن تمتد هذه المبادرة لتشمل حدث إصدار التوكن (TGE) في وقت لاحق. وقد يُعد هذا التوقيت مناسبًا للمتحمسين الراغبين في الانضمام إلى منظومة MetaMask المتنامية.

إنجازات ConsenSys تشمل إطلاق mUSD وعقد شراكات استراتيجية

يتحدث جوزيف لوين منذ فترة عن الإطلاق المنتظر لتوكن MetaMask المعروف باسم MASK، وقد صرّح في منتصف سبتمبر بأن العملة الرقمية قد تُطرح في وقت أقرب مما يتوقعه الجميع.

يمتلك نظام MetaMask القائم على شبكة الإيثيريوم بالفعل عملته المستقرة الخاصة MetaMask USD) mUSD)، والمتاحة الآن على شبكة الإيثيريوم الرئيسية وكذلك على شبكة Linea من الطبقة الثانية.

في الوقت نفسه، تواصل شركة ConsenSys دعم مشاريع أخرى لبناء حلول قائمة على البلوكشين بهدف تعزيز تبنّي العملات الرقمية على نطاق أوسع. ففي نهاية سبتمبر، أعلنت شبكة الرسائل المالية العالمية Swift عن شراكة مع ConsenSys لتطوير دفتر أستاذ مشترك قائم على البلوكشين لمعالجة المعاملات عبر الحدود، بمشاركة نحو 30 مؤسسة مالية كبرى من بينها JPMorgan Chase وHSBC وDeutsche Bank.