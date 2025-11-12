نقاط رئيسية

تراجع معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) على منصة بينانس لأدنى مستوياته منذ أيار/مايو.

انتقل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من منطقة 4,500$-5,000$ ليعاني بالقرب من مستوى 3,500$.

يمكن للانخفاض المستمر في المعروض أن يتسبّب بارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

كشفت منصة تحليلات البلوكتشين CryptoQuant عن آفاق معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) على منصة بينانس (Binance)، والذي انخفض لأدنى مستوياته منذ 7 أشهر بحسب منشور CryptoQuant على منصة X (تويتر سابقاً).

عملة إيثيريوم (Ethereum) تحتاج بعض الوقت كي تستعد للحركة الصاعدة

أشار المحلل Arab Chain على منصة CryptoQuant إلى أن بينانس هي أكبرُ منصة تداول لعملة إيثيريوم (Ethereum) من حيث حجم التداول، لكنّ معروض العملة البديلة عليها يُسجّل تراجعاً منذ منتصف العام، ووصل حجم تداول عملة ETH على منصة بينانس إلى ذروته في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، واستقر عند مستوياتٍ مرتفعةٍ نسبياً حتى تشرين الثاني/نوفمبر، عندما بدأ بالانخفاض الحاد، ليصلَ حالياً إلى أدنى مستوى له منذ أيار/مايو الماضي. وقد يمثل الانخفاض المستمر لمعروض عملة إيثيريوم (Ethereum) على منصات التداول إشارةً لنقل العملات إلى المحافظ الباردة (غير المتصلة بالإنترنت) والمحافظ الخاصة، وهو سلوك عادةً ما يُعتبر إشارةً إيجابية على المدى المتوسط والطويل، نظراً إلى أنه يُقلل من ضغط البيع في السوق.

Ethereum Exchange Supply on Binance Falls to Its Lowest Level Since Last May “Overall, current indicators reflect a transitional phase in the Ethereum market, where investors appear to be accumulating and holding.” – By @ArabxChain Read more ⤵️https://t.co/zwIkpf5Yh1 pic.twitter.com/vNLCJQyuIl — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 11, 2025

وقد انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤخراً أسفل 3,500$ بعد تأرجحه بين 4,500$ و5,000$ خلال آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، وبحسب بيانات موقع CoinMarketCap يبلغ سعر العملة حالياً 3,577.08$ مرتفعاً بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة، وقد تزامن هذا الانخفاض السعري مع انكماش معروض العملة على منصات التداول.

هنا، ربّما قام المتداولون بسحب عملاتهم بعد حركة جني الأرباح في أيلول/سبتمبر وينتظرون حالياً الفرصة المُناسبة للعودة إلى السوق وتحقيق مكاسبَ على المدى البعيد، بينما يستمر بعض اللاعبون -مثل مجموعة 7 Siblings- بالشراء لاستغلال انخفاض السعر.

يمكنكم تحقيق بعض الأرباح من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)

تنضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى حركة التعافي السعري برفقة بقية العملات الرقمية، ولكنّ الأنظار تتجه إلى بعض المشاريع الجديدة مثل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper).

وجذبت هذه العملة اهتمام العديد من المتداولين وشهدَ اكتتابها دعماً من كياناتٍ متعددة، كما اكتسبَ سمعةً حسنة بين المستثمرين الصغار في القطاع، حيث تم تصميم المشروع كحل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يُمكنه تحقيق مكاسب كبيرةً للمستثمرين الأوائل.

وبما أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) موجهةٌ للاعبين الجريئين الذين لا يهابون المخاطرة لتحقيق المكاسب الكبيرة، فقد احتلت موقعاً بين أفضل اكتتابات الكريبتو لعام 2025 بفضل حضورها القوي وإمكانياتها العالية.

مقال ذو صلة: سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في “فخ انخفاض كلاسيكي” دون 4,000$ وفقاً لأحد الخبراء، وتحوّل استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى السالب

أخيراً، يُمكنكم الاطلاع على مقالة توقعات سعر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) للمزيد من التفاصيل حول مستقبل المشروع.