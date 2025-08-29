Coinspeaker

الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة تتفوق على نظيرتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنحو 10 أضعاف خلال أسبوع

اجتذبت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (spot Ethereum ETFs) في البورصة مبلغ 1.83 مليار دولار من الاستثمارات خلال جلسات التداول الخمس الماضية، وهو ما يقرب من عشرة أضعاف مبلغ 171 مليون دولار الذي اجتذبته نظيرتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs).

محمد إقبال
النقاط الرئيسية

  • تصدّرت الاستثمارات الواردة إلى صندوق تداول عملة إيثيريوم في البورصة ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) المشهدَ بواقع 265.74 مليون دولار يوم الأربعاء وحده، كي يتحوَّل يوماً جديداً ضمن خمسة أيام متتاليةٍ من الاستثمارات الواردة.
  • وبحساب الاستثمارات المكتسبة يوم الأربعاء، يصل إجمالي الاستثمارات الواردة إلى صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة إلى 13.6 مليار دولار منذ إطلاقها.
  • يهيمن مستشارو الاستثمار على ممتلكات صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة، بعد أن استثمروا 1.3 مليار دولار (539,000 عملة إيثيريوم) في الربع الثاني، بزيادةٍ قدرُها 68% عن الربع السابق.

بذلك، ترتفع أحجام الاستثمارات الواردة إلى صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة بشكلٍ كبير لتصل إلى 1.83 مليار دولار خلال جلسات التداول الخمس الماضية.

هكذا، تكون صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) قد اجتذبت أكثر من 10 أضعاف الاستثمارات الواردة إلى نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الفترة نفسها، والتي شهدت ورود استثماراتٍ بقيمة 171 مليون دولار فقط، ما يُؤكد تحوّلاً في المزاج العام للمستثمرين من عملة بيتكوين نحو عملة إيثيريوم.

صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum) تتفوق على نظيرتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin)

استمرت حركة الاستثمارات الواردة بقوة نحو صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum) يوم الأربعاء، حيث سجلت تسعة صناديق إيثيريوم صافي استثماراتٍ واردة بلغت 310.3 مليون دولار، مقارنةً بـ 81.1 مليون دولار وصلت 11 صندوق تداول فوري لعملة بيتكوين (spot Bitcoin ETFs). وكان لصندوق عملة إيثيريوم التابع إلى شركة بلاك روك (ETHA) النصيبُ الأكبر من الاستثمارات الواردة بواقع 262 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات الواردة إليه منذ إنشائه إلى أكثر من 13 مليار دولار.

كما سجّل الصندوق نفسه صافي استثماراتٍ واردة بلغت 57,584 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 265.74 مليون دولار في 27 آب/أغسطس، بحجم تداول بلغ 1.6 مليار دولار، كي يصبح بذلك اليومَ الخامس على التوالي من أيام الاستثمارات الواردة إلى صندوق عملة إيثيريوم ETHA، بإجماليّ تراكميّ يبلغ 1.2 مليار دولار.

وأشار نيت جيراسي (Nate Geraci) -رئيس شركة نوفاديوس (NovaDius) لإدارة الثروات- إلى أن صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (spot Ether ETFs) قد جمعت استثماراتٍ واردةً بقيمةٍ تقارب 10 مليار دولار منذ بداية تموز/يوليو.

واليوم بعد إطلاقها بـ 13 شهراً، شهدت هذه الصناديق استثماراتٍ واردةً إجمالية بلغت 13.6 مليار دولار، أغلبها ورد خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

زيادة إقبال مستشاري الاستثمار على صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs)

إلى جانب صغار المستثمرين، يُعَد مستشارو الاستثمار أكبرَ مُشتري صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم، وفقاً لأحدث بيانات وكالة بلومبيرج إنتليجنس.

وفي 27 آب/أغسطس، أفاد جيمس سيفارت (James Seyffart) -محلل صناديق ETF في بلومبيرج- أن مستشاري الاستثمار أصبحوا الآن مالكين رئيسيين لصناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) بعد أن استثمروا أكثر من 1.3 مليار دولار -أي ما يعادل 539,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)- في الربع السنوي الثاني، بزيادةٍ قدرُها 68% عن الربع الذي سبقه.

ويرى فينسنت ليو (Vincent Liu) -كبير مسؤولي الاستثمار في كرونوس للأبحاث (Kronos Research)- أنه مع تزايد إقبال المستشارين على صناديق تداول عملتي بيتكوين وإيثيريوم، تزداد أهمية العملات الرقمية كأداة تنويعٍ طويلة الأجل في الحقائب الاستثمارية التقليدية، إلى جانب الأسهم والسندات وغيرها من الأصول الرئيسية.

نتيجةً لذلك، فقد تجاوز أداءُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin) هذا الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 5% عن أدنى مستوى له يوم الثلاثاء. في المقابل، لم يرتفع سعر عملة بيتكوين سوى بنسبة 2.8% خلال الفترة نفسها.

وتشير أحدث التقارير إلى ارتفاع مشتريات المؤسسات من عملة إيثيريوم (Ethereum)، وسَط تجدّد الثقة بهذا الأصل.

محمد إقبال
محمد إقبال

كاتب و صحفي متخصص في تغطية وتحليل الأسواق المالية، الاستثمارات، والشركات.

