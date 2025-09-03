نقاط أساسية

بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تستعد لإغلاق شبكة Holesky الاختبارية في تشرين الثاني/نوفمبر.

سيتم إطلاق الشبكة الاختبارية الجديدة Hoodi لاستبدالها ودعم التحديثات القادمة.

ارتفع نشاط المَحافظ على شبكة إيثيريوم (Ethereum) إلى 19.45 مليون عنوانٍ مُقترباً من المستويات العليا لعام 2021.

أكَّد مطورو بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) إغلاق شبكة Holesky الاختبارية -التي كانت أكبر مساحةٍ لتجارب الشبكة- بعد عامين من إطلاقها في 2023، وقد تمَّ تصميمها لاختبار آلية إثبات الرهن (PoS) الخاصة ببلوكتشين إيثيريوم بشكلٍ واسع وتحت الضغط، وذلك لوضع أسسسٍ لتحديثات الشبكة مثل Dencun وPectra التي خفضت رسوم المعاملات وعزّزت كفاءة المدققين.

في ذروتها، بدت Holesky أكبر شبكة اختبار عامةٍ على الإطلاق يَعتمد عليها آلاف المدققين، لكنّها عانت بعد تفعيل تحديث Pectra من تراجع نشاط المدققين، إذ انقطع بعضهم عن الشبكة وتركوا قوائم انتظار للانسحاب امتدَّت لأشهر. هذا التوقف في النشاط جعلَ الشبكة عُنق زجاجةٍ للمطوّرين الذين يحتاجون إلى ردود سريعةٍ، بدلاً من أن تكون أداةً فعّالة للاختبارات.

وقد أكد المطورون نتيجة ذلك أن شبكة Holesky ستخرج من الخدمة نهائياً بعد أسبوعين من إنهاء تحديث Fusaka في تشرين الثاني/نوفمبر، وستتوقف عندها فِرَقُ البنية التحتية والعملاء وفرق الاختبار عن صيانة الشبكة.

حقبة جديدة مع شبكة Hoodi الاختبارية

لن تترك بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) مُطوّريها عالقين في الفراغ؛ حيث أطلقت في آذار/مارس شبكة Hoodi الاختبارية من الجيل الجديد المُصممة لاستبدال Holesky ومُعالجة مشاكلها، حيث تُوفر تشكيلة مدققين جديدة وتدعم جميع مزايا تحديث Pectra، كما يُمكنها التعامل مع التحديثات المقبلة مثل Fusaka.

Ethereum to Close Its Largest Testnet, Holesky, After Fusaka Upgrade. Fusaka is set to make Ethereum rollups cheaper and faster by spreading out the “data storage work” more evenly across validators. What to know: ➥. Ethereum is shutting down the Holesky testnet after two… pic.twitter.com/vKbXqr5Eln — Themytea (@Themytea1) September 2, 2025

من جهتها، ما تزال Sepolia شبكة الاختبار الأساسية للتطبيقات اللامركزية (dApps) والعقود الذكية، فيما تقوم Ephemery بتغيير المدققين بشكلٍ دوري كل 28 يوماً، وتخلق هذه الشبكات سويةً مجموعة متكاملة من البيئات لتلبية مختلف احتياجات الاختبار والتطوير.

ارتفاع نشاط الشبكة والواردات المؤسساتية

تفاعل 19.45 مليون عنوان مع شبكة إيثيريوم (Ethereum) في شهر آب/أغسطس بحسب موقع Everstake، وهذا أعلى رقم مسجلٍ منذ ذروة أيار/مايو عام 2021 البالغة 20.27 مليون عنوان.

Ethereum just reached its highest level of monthly active addresses in years – 19.45 million unique addresses in August 2025. Details inside: 👇 pic.twitter.com/Tpzu5cL9ld — everstake.eth (💙,💛) (@eth_everstake) September 1, 2025

ويستمر الطلب المؤسساتي على عملة إيثيريوم (Ethereum) بالارتفاع؛ حيث تملك شركة BitMine -الخاصة بتوم لي (Tom Lee)- 1.71 مليون عملة في خزينتها بزيادة 12% خلال عام، كما سجّل صندوق عملة إيثيريوم (Ethereum) المتداول في البورصة -الخاص بشركة بلاك روك (BlackRock)- وارداتٍ قدرها 314 مليون دولار في آب/أغسطس مع حجم تداولٍ يومي يزيد على 2.4 مليار دولار.

الاقتصاد الكلي الداعم والسلوك السنوي المعتاد للسوق في الربع الأخير

يبدو أن عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ترتبط بحركات السيولة العالمية، فقد انتقلت -بحسب بياناتٍ قدمها المُحلل CryptoBusy- من مرحلة التجميع إلى الحركة الصاعدة الصريحة، ويشير المحلل إلى مستوى المقاومة الهام عند 4,520$، مُوضحاً أن اختراق هذا المستوى قد يفتح الطريق للوصول إلى 4,800$ وأكثر، مدعوماً بالزخم التاريخي للربع الأخير.

Ethereum is tracking global liquidity and emerging from accumulation into a clear bull phase. The $4,520 resistance is key, with a breakout targeting $4,800 + amid rising macro tailwinds. Seasonal history suggests Q4 strength, aligning $ETH for a potential sustained advance.… pic.twitter.com/IXfP1oC1sR — CryptoBusy (@CryptoBusy) September 2, 2025

ختاماً، يمكن القول إن عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تكون أفضل عملة رقمية للشراء بسعرها الحالي، عندما نأخذ بعين الاعتبار حركاتها الصاعدة الموسمية خلال الربع الأخير.