أبرز النقاط

مع طرحها العام الأولي (IPO) في الولايات المتحدة، تستهدف منصة جيمني (Gemini) تقييماً قدره 2.2 مليار دولار وإدراجاً في بورصة ناسداك (Nasdaq) تحت رمز GEMI.

إذا نجحت بتحقيق هذا، ستصبح Gemini ثالث منصة أمريكية لتداول العملات الرقمية يتم إدراجها في البورصة عقب منصة بوليش (Bullish) -ورمزهاBLSH – ومنصة كوينبيس (Coinbase) -ورمزها COIN.

أبلغت الشركة عن صافي خسائرَ قدرها 282.5 مليون دولار مع إيراداتٍ بلغت 68.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025.

كشفت منصة تداول العملات الرقمية Gemini -التي أسسها التوأمان كاميرون وتايلر وينكليفوس (Winklevoss)- عن مزيد من التفاصيل بشأن خطتها للطرح العام الأولي، ساعية إلى الحصول على تقييم ضخم قدره 2.2 مليار دولار. وقد حققت شركات الكريبتو -مثل شركةBullish – نجاحاً مذهلاً عند إطلاقها لأول مرة في وول ستريت هذا العام، والآن يبدو أن Gemini تستفيد من هذا التفاؤل.

منصة Gemini ستقدم 16.6 مليون سهم في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة

وفقاً لنموذج S-1 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ستوفر منصة Gemini ما قدره16,666,667 سهماً من الأسهم العادية من الفئة أ (Class A) في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، وقد تقدمت بطلب إدراج أسهمها هذه في سوق ناسداك العالمي (Nasdaq Global Select Market) تحت رمز التداول GEMI.

وكجزء من خطة الطرح هذه، ستقوم المنصة ببيع 16.67 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17$ و19$ للسهم الواحد، بهدف جمع ما يصل إلى 317 مليون دولار إذا تم تسعير الأسهم عند الحدّ الأعلى لهذا النطاق.

وفي حال نجحت خطتها هذه، ستصبح Gemini ثالث منصة أصول رقمية مُدرَجةٍ في البورصة في الولايات المتحدة بعد منصة Bullish -التي حظيت بإدراج قوي في وقتٍ سابق من هذا العام- ومنصة Coinbase (COIN) أكبر منصةٍ لتداول العملات الرقمية مُدرَجةٍ في الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى وكالة رويترز (Reuters)، قال بو بي (Bo Pei) المُحلل لدى US Tiger Securities:

“بعد الطروحات العامة الأولية (IPOs) الناجحة لكلٍّ من منصتي Circle وBullish، إلى جانب السوق العامة القوية وارتفاع أسعار العملات الرقمية، يبدو الوقتُ مناسباً لشركات الكريبتو من أجل دراسة طرحها العام الأولي”.

البنوك الكبرى ستدير الطرح العام الأولي للمنصة

وفقاً للبيان الصحفي الرسمي، ستعمل مؤسسات مصرفيةٌ كبرى مثل جولدمان ساكس (Goldman Sachs & Co. LLC) وسيتي جروب (Citigroup) كمدراء رئيسيين للطرح العام، مع انضمام مورجان ستانلي (Morgan Stanley) وكانتور (Cantor) كمدراء مشاركين.

حتى الآن، لم تحظ منصة تداول الكريبتو Gemini بعلاقةٍ جيدة مع البنوك التقليدية مثل جي بي مورجان (JPMorgan)، حيث انتقد تايلر وينكليفوس (Tyler Winklevoss) -الشريك المؤسس للمنصة- بنك JPMorgan مؤخراً، واتهمه بمنع المنصة من الانضمام إلى البورصة بعد تصريحاته العلنية ضد سياسة البيانات الجديدة للبنك.

وبحسب بيانها، فقد أبلغت Gemini عن تكبدها إجمالي خسائر قدرها 282.5 مليون دولار مع إيراداتٍ إجمالية بلغت 68.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، علماً أن الشركة تقدم خدماتٍ متعددةً، بما في ذلك منصة لتداول العملات الرقمية، وعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي وخدمات الرهن وحفظ العملات الرقمية، وبطاقة دفع تقدم مكافآتٍ بالكريبتو.