نقاط رئيسية:

ارتفع سعر عملة زي كي سينك (ZKsync) بنسبة 120% بعد أن أشاد فيتاليك بوترين بإسهامات المشروع في تحسين قابلية توسّع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

جاءت هذه القفزة عقب إعلان تحديث Atlas الذي يقدّم حلول دفع مؤسساتية أسرَع وأكثر توافقاً بين شبكات البلوكتشين.

أكّد مشروع عملة زي سينك (ZKsync) انضمام أكثرَ من 30 مؤسسة رائدةً كمراقبين ضمن طبقتها الجديدة “بريفيديوم (Prividium)” المُوجّهة نحو الخصوصية.

ارتفع سعر عملة زي كي سينك (ZKsync) بنسبة 120% ليصل إلى 0.74$ يوم الأحد، بعد أن أدّى دعم فيتاليك بوترين -الشريك المؤسس لمشروع عملة إيثيريوم (Ethereum)- إلى موجة تفاؤل قويةٍ في السوق. وتعود بداية الحركة الصاعدة إلى يوم الجمعة حين أعلن أليكس غلوخوسكي (Alex Gluchowski) -مؤسس مشروع عملة زي كي سينك (ZKsync)- عن إطلاق تحديث أطلس (Atlas)، مشيراً إلى أن أبرز ميزاته تشمل قابلية توسّع مؤسساتية، وتوافقاً أفضل بين شبكات البلوكتشين، وسرعاتٍ أعلى في معالجة المعاملات.

وأوضح غلوخوسكي أن التحديث الجديد يُمكّن بروتوكولات الطبقة الثانية من الاعتماد على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) كمصدر للسيولة واستقطاب استثماراتٍ مؤسساتيةٍ جديدة عند استخدامها في المعاملات عبر شبكات البلوكتشين والتمثيل الرقمي للأصول.

ZKsync has been doing a lot of underrated and valuable work in the ethereum ecosystem. Excited to see this come from them! https://t.co/coZKCfsb8h — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 1, 2025

وأشاد فيتاليك بوترين بمشروع عملة زي كي سينك (ZKsync) في منشور له على X، مؤكداً أنها تُنجز أعمالاً جوهرية لا تحظى بما تستحق من تقدير داخل نظام إيثيريوم التقني. وقد أشعلت كلماته موجة تفاؤلٍ شرائية فورية، إذ وقف سعرُ عملة ZK عند نحو 0.03$ حين علّق بوترين لأول مرة على منشور غلوخوسكي، لكنّه ارتفع بنسبة 50% ليصل إلى 0.055$ مع نهاية تداولات يوم السبت، قبل أن تُواصل العملة مكاسبها لتبلغ 0.74$ في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وفي وقتٍ سابق من تشرين الأول/أكتوبر، كشف مشروع ZKsync أيضاً عن إطلاق Prividium، حل الطبقة الثانية المرتبط ببلوكتشين إيثيريوم، والذي يتميّز بالخصوصية والتصاريح المحددة، ويهدف إلى دمج الخصوصية المؤسساتية مع إمكانية التحقق العلني.

The financial industry requires private, incorruptible systems connected as one global network. Citi, Deutsche Bank, Mastercard, and 30+ top global institutions joined us to explore the power of Prividiums. Unveiling The Prividium Breakthrough Initiative. pic.twitter.com/GUbwRaWa3Q — ZKsync (@zksync) October 13, 2025

في هذا المشروع، تقدّم مواصفاته التقنية باقة من المزايا المتقدّمة، تشمل تسوية فورية لعمليات الدفع الدولية، وتوحيد السيولة على نحوٍ يلغي أي تجزئة، إلى جانب معاملاتٍ ذرّيةٍ قادرة على معالجة أكثر من 15,000 عملية في الثانية بزمن استجابة لا يتعدى الثانية الواحدة. وقد أكّد المشروع انضمام أكثر من 30 مؤسسة رائدة -من بينها Citi وDeutsche Bank وMastercard- كمُراقبين ضمن مبادرة تهدف إلى استكشاف قدرات طبقة Prividium وتعزيز تطبيقاتها المؤسساتية.

وعقبَ تصريحات فيتاليك بوترين (Vitalik Buterin) وإطلاق تحديث Atlas، ارتفعت القيمة السوقية لعملة زي كي سينك (ZKsync) لتقتربَ من 600 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تُسجّله منذ أيار/مايو 2025. ووفقاً لبيانات CoinMarketCap، قفز حجم تداول العملة بنسبة 1,500%، ما يؤكد أن الارتفاع السعري البالغ 122.4% جاء مدفوعاً بالأحداث الأخيرة خلال آخر 24 ساعة.

توقعات سعر عملة زي كي سينك (ZKsync): اختراق نموذج الوتد الهابط يؤكد هدف 0.085$

أكد أداء السعر أنّ عملة زي كي سينك (ZKsync) تجاوزت نموذج الوتد الهابط طويل المدى بعد اختراقها مستوى 0.70$، وهو المستوى الذي فشل في الصمود أثناء تراجع السوق في 10 تشرين الأول/أكتوبر. ويُظهر مؤشّر Aroon عند النظرة الأولى أن الخط الصاعد (Aroon-Up) بلغ 100%، بينما يستقر الخط الهابط (Aroon-Down) عند نحو 78.57%، ما يُشير إلى بدء دورة ارتفاع جديدة بعد أسابيع من الضعف السعري.

علاوةً على ذلك، تُظهر الشمعة اليومية اختراقاً حاسماً فوق جميع متوسطات الحركة البسيطة الرئيسية -المُقاسة بمدى 50 و100 و200 يوم- والمتجمّعة حول مستوى 0.056$، وهو ما يدل على أن غالبية المشترين مؤخراً هم في حالة ربح.

كما سجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) ارتفاعاً حاداً ليصل إلى 76.13، في إشارة إلى دخول العملة منطقة الشراء الزائد. ويرى المحللون أن الزخم الصاعد قويٌّ للغاية، لكنّ احتمال حدوث تصحيحٍ قصير الأجل يظل قائماً في حال بدأ المستثمرون بجني الأرباح قرب نطاق المقاومة 0.072$-0.075$. وفي ظلّ استمرار ضبابية الاقتصاد العالمي التي تُقيّد شهية المخاطرة في أسواق العملات الرقمية، فمن غير المحتمل أن يُقدِمَ مالكو عملة زي كي سينك (ZKsync) على الخروج من صفقاتهم بسهولة.

وقد يواصل سعر عملة زي كي سينك (ZKsync) مسارَه الصاعد ليبلغ 0.085$ مدعوماً بازدياد أوامر الشراء التي تجلّت في قفزة حجم التداول بنسبة 1,200%، فيما يواصل المضاربون على الارتفاع امتصاص ضغوط التصحيح الناتجة عن جني الأرباح قصير الأمد. من ناحيةٍ أخرى، سيؤدي كسر مستوى الدعم عند 0.056$ (المتوافق مع متوسط الحركة البسيط بمدى 100 يوم) إلى تراجعٍ السعر نحو منطقة المعروض عند 0.045$ حيث يتمركز متوسط الحركة البسيط بمدى 200 يوم.