شركة الاتصالات الإماراتية العملاقة du تقتحم مجال تعدين العملات الرقمية

نقاط رئيسية

شركة الاتصالات du أطلقت مجمّع تعدين سحابي داخل الإمارات.

العقود تبدأ من 250 تيراهاش في الثانية (TH/s) وفقاً للتقارير.

أولى المزادات المتعلقة بهذه العقود ستجري في الفترة من 3 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

أطلقت شركة الاتصالات الإماراتية du منصتها الجديدة للتعدين السحابي Cloud Miner، وهي منصةٌ للتعدين كخدمةٍ تتولى إدارة الأجهزة واستهلاك الكهرباء وأعمال الصيانة نيابةً عن عملائها، وأفاد تقرير لصحيفة The National بأن هذه المنصة ستتيح للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة (UAE) إمكانية الاشتراك في سعات تعدين للعملات الرقمية بدلاً من شراء أجهزة تعدين متخصصةٍ، ما يُخفّض حاجز ممارسة أنشطة تعدين العملات الرقمية أمام المستخدمين العاديين.

وأوضح التقرير أن مشتركي الخدمة يُمكنهم الاختيارُ بين خططٍ متعددة من قدرة الحوسبة تبدأ من 250 تيراهاش في الثانية (TH/s)، على أن يتلقى أصحاب العقود لاحقاً مكافآتهم على هيئة أرصدة حديثة التعدين من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يتم إيداعها مباشرةً في محافظهم الرقمية، كما يُمكنهم تقدير عوائدهم المحتملة من خلال حاسبةٍ عامة تُظهر قدرَ الأصدة التي يُمكن كسبُها شهرياً وقيمتها التقريبية.

وفيما لم يتم الكشف بعد عن تكلفة هذه الخطط، ذكرت صحيفة The National أنه بإمكان العملاء المشاركة في مزاد إلكتروني بين 3 و9 تشرين الثاني/نوفمبر للحصول على عقود التعدين، وأضاف التقرير أن المرحلة الأولى تتضمّن فترة احتجازٍ مدتها 24 شهراً، ما يعني التزاماً طويل الأمد يمكنه التأثير على سيولة ومرونة المشتركين، لكنه يُظهر أيضاً أن الشركة تتوقع تبنياً مستقراً للخدمة.

الثقة والتنظيم

شدّد جاسم العوضي -كبير مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شركة du- على أهمية الثقة والالتزام التنظيمي، وقال: “لكي يثق الناس بالتعدين، يحتاجون إلى شريكٍ موثوق … يلتزم بجميع قوانين وأنظمة الدولة”، علماً أن الإمارات تُعتبر إحدى أكثر الدول ترحيباً بقطاع الأصول الرقمية، إذ تسمح للمقيمين بشرائها وبيعها وامتلاكها وتداولها.

وبينما تتولى عدة جهاتٍ تنظيميةٍ الإشراف على هذا القطاع -أبرزها هيئة الرقابة على الأوراق المالية والسلع (SCA) في عموم البلاد، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبو ظبي- يتسم الإطار التنظيمي العام حتى الآن بالشفافية والترحيب بقطاع الكريبتو.

ففي الشهر الماضي، حصلت منصة بايبت (Bybit) -إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة- على موافقة تنظيمية شاملة من هيئة SCA للعمل في البلاد، كما حصلت منصة Crypto.com على ترخيص لتوفير خدمات القيمة المخزنة (Stored Value Facility) من مصرف الإمارات المركزي في 13 تشرين الأول/أكتوبر بحسب تقرير موقعنا Coinspeaker. من جهتها، أشارت شركة du إلى إنها تتطلع إلى توسيع قدراتها مع ازدياد معدل استخدام المنصة، إضافة إلى توفير المزيد من “الخدمات الملحقة” -مثل منصات التداول والإقراض- في مجال الأصول الرقمية.