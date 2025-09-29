هبوط سعر الإيثريوم يدفع حيتان التداول لشراء نشط: فهل يقترب الارتداد؟

أبرز النقاط

يحتاج المشترون إلى الحفاظ على سعر الإيثريوم فوق مستوى 4000 دولار لتمهيد الطريق لتعافٍ محتمل نحو الصعود.

يشير خبراء السوق، ومن بينهم لارك ديفيس ومايكل فان دي بوب، إلى أن الاتجاهات التاريخية تميل إلى قوة أداء الإيثريوم في الربع الرابع والربع الأول.

على الرغم من تقلبات السوق، اشترت حيتان الإيثريوم 431,018 عملة بقيمة 1.73 مليار دولار من البورصات الكبرى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

خلال الأسبوع الماضي، صحّح سعر الإيثريوم بنسبة إضافية بلغت 10.35%، لينزلق دون مستوى الدعم الحاسم عند 4000 دولار. ويرى كبار اللاعبين في السوق وكيانات الحيتان أن هذا التراجع يمثل فرصة لمراكمة المزيد من الإيثريوم. كما يعتقد خبراء سوق الكريبتو أن تكوين قاع سعري قد يكون وشيكًا، وهو ما قد يمهّد الطريق لارتداد صعودي قريبًا.

انعكاس محتمل في سعر الإيثريوم مع دخول مؤشر القوة النسبية منطقة البيع المفرط

أشار محلل الكريبتو الشهير لارك ديفيس مؤخرًا إلى أن سعر الإيثريوم تراجع بنسبة 20٪ خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أدنى منطقة بيع مفرط منذ شهر أبريل. وكانت آخر مرة وصل فيها الإيثريوم إلى هذه المستويات قد شهد بعدها ارتفاعًا بنسبة 134٪ خلال شهرين فقط.

ارتدّت ثاني أكبر عملة مشفرة من نطاق 3,800–3,900 دولار، حيث أكد ديفيس أن هذا المستوى يشكّل دعمًا رئيسيًا يجب على الإيثريوم الحفاظ عليه للحفاظ على النظرة الإيجابية. ويرى مراقبو السوق أنه إذا تحسّن المزاج العام في سوق الكريبتو خلال الربع الرابع، فقد يمهّد هذا الإشارة المفرطة في البيع الطريق أمام الإيثريوم لاستهداف نطاق 7,000–8,000 دولار.

من جانبه، أوضح المحلل مايكل فان دي بوب أن شهر سبتمبر كان تاريخيًا شهرًا ضعيفًا للإيثريوم وسوق الكريبتو ككل، لكنه ما زال يتوقع أداءً جيدًا في الربع الرابع يليه ربع أول قوي في عام 2026. وكتب على منصة “إكس”:

“تشهد الأسواق دائمًا تصحيحًا في سبتمبر / أكتوبر. تاريخيًا، يعد الربع الرابع والربع الأول فترة ممتازة للعملات البديلة. سبتمبر شهر سيئ للغاية، وقد رأينا ذلك مع الإيثريوم حيث تراجع بنحو 10٪. الربع الرابع عادةً ما يكون إيجابيًا، والربع الأول هو الأفضل في التاريخ”.

حتى الآن، يتم تداول الإيثريوم عند 4,006 دولارات. وفي حال فشل الحفاظ على هذا الدعم المحوري، فقد يتراجع السعر أكثر نحو 3,600 دولار، بينما تشير نطاقات MVRV إلى أن الهبوط حتى 2,750 دولارًا لا يمكن استبعاده.

حيتان الإيثريوم تراكم أكثر من 1.7 مليار دولار من البورصات الكبرى

أفادت شركة تحليلات البلوكشين Lookonchain أن حيتان الإيثريوم الكبرى قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بتجميع 431,018 عملة ETH بقيمة تقارب 1.73 مليار دولار.

وتوزعت هذه التدفقات على 16 محفظة مصدرها منصات رئيسية، من بينها Kraken، Galaxy Digital، BitGo، FalconX، وOKX. ويشير ذلك إلى استمرار شهية الحيتان لزيادة مراكزها في الإيثريوم، على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة.