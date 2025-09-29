انهيار سهم MSTR قد يتكرر؟ شيف يحذّر سايلور

أبرز النقاط

تراجع الفارق بين سعر سهم MSTR وقيمته الفعلية في السوق بشكل ملحوظ، بعدما كان يعادل ضعفين في يناير ليهبط الآن إلى نحو 1,44 مرة فقط، وهو ما يعكس حالة إرهاق واضحة لدى المستثمرين.

جادل بيتر شيف بأن شركة MicroStrategy كانت ستصبح في وضع أقوى لو امتلكت الذهب بدلًا من البيتكوين، نظرًا لمخاوف السيولة.

أشار مايكل سايلور إلى استمراره في تجميع البيتكوين رغم التقلبات.

منذ أن بلغ سهم MSTR ذروته عند 442 دولارًا في يوليو الماضي، بدأ يتحرك عرضيًا، ليمحو جميع مكاسب عام 2025. وأغلق السهم عند 309 دولارات يوم الجمعة 26 سبتمبر.

ويرى مُحللي السوق أن سهم MSTR يعيد تكرار النمط نفسه الذي شهده بين عامي 2021 و2023، وهو النمط الذي أدى حينها إلى هبوط حاد بنسبة 50% بعد فقدان مستويات الدعم.

وأشار بيتر شيف إلى أن مايكل سايلور كان سيكون في وضع أفضل لو استثمر في الذهب بدلًا من البيتكوين.

هل يواجه سهم MSTR انهيارًا جديدًا بنسبة 50%؟

يتراجع أداء سهم MSTR وسط حركة سعرية جانبية استمرت طويلًا، ما دفع محللين في السوق إلى التحذير من احتمال هبوط جديد قد يصل إلى 50%. وأشار المحلل المتخصص في الكريبتو علي مارتينيز إلى أن سهم مايكروستراتيجي (NASDAQ: MSTR) يكرر النمط السعري نفسه الذي شهده بين عامي 2021 و2023. ويرى مارتينيز أن مستوى 257 دولارًا يمثل دعمًا محوريًا، وأن كسره قد يفتح الطريق لهبوط أعمق نحو 120 دولارًا.

يحظى سهم MSTR باهتمام المؤسسات المالية عادةً لأنه يُتداول بعلاوة تفوق القيمة الفعلية لاحتياطيات الشركة من البيتكوين. لكن في عام 2025، تقلصت هذه العلاوة بشكل حاد، إذ انخفضت نسبة صافي قيمة الأصول من ضعفين في يناير إلى 1.44 مرة حاليًا. ومع ذلك، استمر السهم في جذب بعض المؤسسات، حيث رفع البنك الملكي الكندي حصته في MSTR بنسبة 16% خلال الربع الماضي.

ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس حالة إرهاق المستثمرين بسبب تباطؤ وتيرة شراء البيتكوين. ومع تلاشي العلاوة، لم يعد امتلاك سهم MSTR يمنح ميزة واضحة مقارنة بالاستثمار المباشر في البيتكوين. هذا التطور يثير تساؤلات حول مدى جاذبية أسهم مايكروستراتيجي مقابل التعرض المباشر لعملة BTC.

حتى الآن، تملك مايكروستراتيجي تحت قيادة مايكل سايلور مخزونًا ضخمًا يقدر بـ 640 ألف بيتكوين، تعادل قيمتها نحو 70 مليار دولار وفق السعر الحالي. غير أن بعض المستثمرين يتخوفون من أن أي هبوط إضافي في سعر البيتكوين قد يضع سهم MSTR تحت ضغط شديد، ويؤدي إلى عمليات بيع قسرية وانكشاف واسع في السوق.

بيتر شيف يوجّه رسالة إلى مايكل سايلور: الذهب أفضل من البيتكوين

انتقد الخبير المعروف بدعمه للذهب بيتر شيف إستراتيجية مايكروستراتيجي المعتمدة بشكل شبه كامل على البيتكوين، معتبرًا أنها تجعل الشركة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالاستثمار في الذهب. وأوضح شيف أن الشركة تُسجل حاليًا مكاسب دفترية تقارب 47% من إجمالي مشترياتها البالغة 47.3 مليار دولار من البيتكوين، في حين أن اختيار الذهب كان سيحقق مكاسب أقل عند حدود 30% فقط.

لكن شيف شدد على أن الفارق الجوهري يكمن في السيولة. فوفقًا له، تستطيع مايكروستراتيجي تصفية ما قيمته 61.5 مليار دولار من الذهب من دون إحداث اضطراب في السوق. أما بيع محفظة البيتكوين الضخمة التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، فقد يؤدي إلى انهيار سعر BTC وإطلاق موجة من التصفية القسرية.

ورغم هذه الانتقادات، يواصل مايكل سايلور تمسكه بالبيتكوين، حيث ألمح في تغريدة حديثة يوم الأحد 28 سبتمبر إلى عزمه على إجراء مزيد من عمليات الشراء لتعزيز احتياطيات الشركة.