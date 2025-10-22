أبرز النقاط:

قاعدة مستخدمي Tether أكبر بنسبة 82٪ من Circle، رغم أن تفوقها في القيمة السوقية لا يتجاوز 58٪، ما يشير إلى أن متوسط الحيازة لكل مستخدم أصغر.

يبلغ متوسط حيازة مستخدم USDT نحو 364 دولارًا، مقابل 852 دولارًا لمستخدمي USDC، مما يعكس انتشار تيثر بشكل أوسع بين المستخدمين الأفراد مقارنة بتركيز سيركل على المؤسسات.

أطلقت الشركة بلوكتشين Plasma الذي جذب سيولة مقفلة بقيمة 6 مليارات دولار خلال أسبوع واحد، بينما بلغت استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية 127 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025.

في يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، أعلنت شركة Tether، المُصدِرة لأكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية USDT، أنها وصلت إلى 500 مليون مستخدم موثّق حول العالم.

الشركة التي يقودها باولو أردوينو شاركت هذا الإنجاز مع متابعيها البالغ عددهم 546 ألفًا على منصة X، ودعت للاحتفال بهذه الخطوة التاريخية.

شركة Tether تصل إلى 500 مليون مستخدم حول العالم

تأسست Tether عام 2014 تحت اسم Realcoin على يد بروك بيرس وريف كولينز وكريغ سيلارز، وأصبحت اليوم أكثر العملات الرقمية استخدامًا في التجارة العالمية.

كما كشفت الشركة عن خططها لإصدار فيلم وثائقي صُوّر في كينيا، يستعرض كيف غيّرت عملة USDT تجربة التحويلات عبر الحدود، وأثرها الإيجابي في الأسواق الأقل خدمة.

وبينما تمتلك تيثر أكثر من 127 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، أطلقت مؤخرًا بلوكتشين Plasma) XPL)، الذي يهدف إلى توظيف أصول الخزانة ماليًا وتعزيز تبنّي الأصول المرمّزة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات DeFiLlama، جذب بلوكتشين Plasma أكثر من 6 مليارات دولار من القيمة المقفلة (TVL) خلال أسبوع واحد من إطلاقه، ما يعكس استجابة قوية من السوق.

بيانات المستخدمين تكشف تباين التركيبة الديموغرافية لسوق العملات المستقرة

أفادت بيانات منصة Coinlaw أن شركة Circle، المُصدِرة لعملة USDC المنافسة، تمتلك نحو 87 مليون محفظة فريدة حول العالم حتى الربع الأول من عام 2025. في المقابل، يعني وصول تيثر إلى 500 مليون مستخدم موثّق أن قاعدتها النشطة تفوق نظيرتها بنسبة 82٪.

مع ذلك، يضيق الفارق عند النظر إلى القيمة السوقية؛ إذ تبلغ قيمة Tether نحو 182 مليار دولار مقابل 76.7 مليار دولار لـ USDC، أي تفوق بنسبة 58٪ فقط، ما يشير إلى أن مستخدمي تيثر يحتفظون بمتوسط أرصدة أصغر.

وبتحليل أعمق، فإن القيمة السوقية لـ USDT البالغة 182 مليار دولار تعادل تقريبًا 364 دولارًا لكل مستخدم، بينما توزَّع قيمة USDC على نحو 90 مليون مستخدم بمتوسط 852 دولارًا لكل مستخدم. هذا الفارق يوضح أن USDC تخدم أساسًا المؤسسات المالية، في حين تحظى USDT بانتشار أوسع بين المستخدمين الأفراد، خصوصًا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الدولار الأمريكي.

ووفق بيانات CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة عالميًا نحو 316 مليار دولار، تستحوذ منها Tether وCircle على أكثر من 82٪.

ويتوقع محللو Citibank أن تتجاوز هذه القيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بتوسع أسواق الأصول المرمّزة وازدياد تبنّي الأصول الواقعية (RWA) في التمويل الرقمي.

.@Citi's latest projections reveal something bigger than payments. Stablecoins are fundamentally restructuring government debt markets. pic.twitter.com/ueXZap2eKl — Eco (@eco) October 20, 2025