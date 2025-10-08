توقع سعر الإيثيريوم: مؤشر MACD يتحول إلى صعودي مع اقتراب ETH من 5000 دولار، انفجار سعري محتمل في الأفق

يتُظهر ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية زخمًا قويًا مدفوعًا بالعوامل الفنية والمعنويات الإيجابية، ما يشير إلى احتمال وشيك لحدوث اختراق سعري كبير.

مستثمرو الإيثيريوم يحافظون على ثقتهم رغم تشبّع الأرباح

تكشف بيانات البلوكشين أن نحو 97٪ من عناوين الإيثيريوم تحقق أرباحًا حاليًا. تاريخيًا، عندما تتجاوز هذه النسبة 95٪، غالبًا ما يشهد السوق عمليات تصحيح مع سعي المتداولين لتأمين مكاسبهم.

لكن يبدو أن الوضع مختلف هذه المرة. فعلى الرغم من دخول الإيثيريوم ما يُعرف بـ “منطقة تشبّع الأرباح”، حافظ السعر على ثباته فوق مستويات الدعم الرئيسية، مما يشير إلى مقاومة حاملي العملة على المدى الطويل لفكرة البيع.

ومن اللافت أن الإيثيريوم ما زال يمتلك مساحة إضافية للارتفاع، وهو ما يعكس نضوجًا متزايدًا في سلوك السوق. كما أن المعنويات الإيجابية السائدة في سوق العملات الرقمية عمومًا قدّمت دعمًا إضافيًا سمح لـ ETH بمواصلة مساره الصعودي.

تحليل سعر الإيثيريوم: نموذج الوتد الصاعد يشير إلى حركة قوية قادمة

يُظهر الرسم البياني للإيثريوم خلال 3 ساعات أن حركة السعر تتماسك داخل نموذج وتد صاعد، وهو نمط غالبًا ما يسبق حركة سعرية قوية، وتحدد استجابة الإيثيريوم لحدود هذا الوتد الاتجاه المقبل.

إذا نجح المشترون في الحفاظ على الزخم فوق منطقة المقاومة بين 4,500 و4,600 دولار، فقد يخترق الإيثيريوم صعودًا نحو الهدف الرئيسي التالي عند 5,000 دولار، أي بزيادة قدرها نحو 9.3٪ من المستويات الحالية.

أما إذا فشل في الثبات فوق مستوى 4,450 دولارًا، فقد يؤدي كسر هابط من الوتد إلى تصحيح سعري نحو منطقة 3,850–3,900 دولار، ما يمثل انخفاضًا محتملًا بنسبة 14.4٪.

المؤشرات تتحول إلى صعودية: MACD وRSI يدعمان استمرار الارتفاع

تحوّل مؤشر MACD إلى صعودي بعد أن اخترقت خط الماكد خط الإشارة صعودًا، مما يشير إلى تزايد الزخم الشرائي. وغالبًا ما يسبق هذا التقاطع توسعًا قويًا في السعر، خصوصًا عند تأكيده بارتفاع أحجام التداول.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيتمركز حاليًا قرب مستوى 63، مما يدل على أن الإيثيريوم لم يدخل بعد منطقة التشبّع الشرائي، ما يترك مجالًا إضافيًا لموجة صعود جديدة قبل مواجهة مقاومات قوية.

طالما بقي مؤشر RSI دون مستوى 70 واستمر MACD في مساره الصاعد، يظل التوجّه قصير المدى للإيثريوم إيجابيًا بقوة.

الإيثيريوم يستعد لحركة حاسمة

يقف الإيثيريوم عند نقطة انعطاف محورية، إذ إن اختراقًا واضحًا فوق مستوى 4,600 دولار قد يدفع السعر سريعًا نحو الحاجز النفسي عند 5,000 دولار، بينما قد يؤدي الفشل في الحفاظ على مستويات الدعم الحالية إلى تراجع حاد.

ومع تحوّل مؤشر MACD إلى صعودي واستمرار ثقة المستثمرين القوية، تبدو احتمالات حدوث اختراق صاعد أعلى بكثير في الوقت الحالي.

