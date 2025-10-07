عملة Mantle) MNT) تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق متفوقة على أداء السوق

أبرز النقاط

وصلت عملة MNT إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.18 دولار مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 54٪.

عززت Mantle تركيزها على أصول العالم الحقيقي (RWA) والامتثال التنظيمي من خلال إعلانات رئيسية في مؤتمر Token2049.

يتوقع المحللون استمرار الزخم الصعودي مع تحديد الهدف التالي عند 2.30 دولار.

بينما لا يزال سوق العملات البديلة ينتظر موجة صعود مستمرة، سجلت عملة Mantle) MNT) ارتفاعًا قياسيًا جديدًا مع بداية الأسبوع. فقد بلغت العملة، التي تحتل المرتبة الرابعة والعشرين بين أكبر العملات الرقمية، ذروتها عند 2.18 دولار في السادس من أكتوبر، مع ارتفاع حجم تداولها خلال 24 ساعة بأكثر من 54٪.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول MNT عند نحو 2.18 دولار، بزيادة تتجاوز 84٪ خلال الشهر الماضي. خلال هذه الفترة، أضافت العملة ما يقارب 3.2 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية، لتصبح من بين أفضل العملات الرقمية للشراء حاليًا. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها ريادة Mantle في قطاع أصول العالم الحقيقي (RWA).

ما وراء ارتفاع سعر MNT؟

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Mantle خلال مؤتمر Token2049 عن إطلاق خدمة تركز على الامتثال التنظيمي في مجال أصول العالم الحقيقي (RWA)، مما عزز مكانتها كأحد رواد البلوكشين في ترميز الأصول المنظمة.

إلى جانب ذلك، أعلنت شركة World Liberty Financial المدعومة من عائلة ترامب خلال فعالية Mantle Mixer أن العملة المستقرة الرئيسية لها (USD1) سيتم إطلاقها على شبكة Mantle. هذه الشراكة تؤكد تنامي نفوذ Mantle في قطاع التمويل المرمّز وأنظمة العملات المستقرة.

وفي الشهر الماضي، كشفت منصة Bybit عن خارطة الطريق المشتركة “Mantle × Bybit Roadmap”، التي توضح المرحلة التالية من تطوير MNT ودمجها ضمن منظومة Bybit. ومع تجاوز حجم التداول اليومي لـ Bybit 30 مليار دولار، توسع حضور Mantle بشكل كبير خلال الشهر الأخير.

كما شبّه عدد من المحللين على منصة X (تويتر سابقًا) مسار MNT بعلاقة BNB مع منصة Binance، مشيرين إلى أنه في حال توسعت Bybit بنفس الوتيرة، فقد تشهد Mantle ارتفاعًا يصل إلى 350٪. ومن اللافت أن ذروة MNT جاءت في اليوم نفسه الذي سجلت فيه BNB مستوى قياسيًا جديدًا.

ضغط شراء قوي: هل تصل إلى 2.30 دولار قريبًا؟

يُظهر الرسم البياني اليومي أن عملة MNT تتداول عند الحدّ العلوي لمؤشر بولينجر باند (Bollinger Band)، ما يشير إلى زخم صعودي قوي. كما بدأت الخطوط تضيق، وهو ما يوحي بارتفاع محتمل في التقلبات واستمرار الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، يُنصح المتداولون بمراقبة مستويات الدعم عند 1.74 و1.50 دولار.

في الوقت نفسه، يظل مؤشر MACD في وضعٍ صعودي مع اتساع أشرطة المدرج البياني (Histogram)، وهو مؤشر على قوة ضغط الشراء. لكن يجب مراقبة أي تقاطع محتمل قد يُظهر ضعف الزخم.

إذا أغلقت العملة فوق مستوى 2.20 دولار، فمن المتوقع أن يكون المقاومة التالية عند 2.30 دولار.

بشكل عام، نما سوق الأصول المرمّزة بنحو خمسة أضعاف خلال ثلاث سنوات فقط، متجاوزًا 33 مليار دولار حتى وقت كتابة التقرير. كما توقعت شركة Ripple في أغسطس أن يصل سوق أصول العالم الحقيقي (RWA) إلى 19 تريليون دولار بحلول عام 2033، ما يبرز الإمكانات الهائلة لهذا القطاع على المدى الطويل.

مشروع SUBBD يلفت الأنظار

بينما تواصل عملة Mantle) MNT) مسارها الصعودي القوي، بدأ مشروع ناشئ آخر يُدعى SUBBD يجذب الانتباه بهدوء داخل سوق الاشتراكات الرقمية سريع التطور.

يهدف المشروع إلى إعادة تشكيل صناعة المحتوى البالغة قيمتها 85 مليار دولار من خلال نظام بيئي معزز بالذكاء الاصطناعي ومبني على الرموز المميّزة، يربط بين صنّاع المحتوى وجماهيرهم بطرق جديدة وتفاعلية.

تم بناء Subbd على تقنيات (Web3)، ويوفّر للمبدعين أدوات أتمتة متقدمة تسهّل عملية نشر المحتوى والتفاعل مع الجمهور.

أما المعجبون، فيستفيدون من تجارب شخصية وحصرية تشمل محتوى مميزًا وميزات تفاعلية، مما يسهم في تضييق الفجوة بين المبدعين ومجتمعاتهم.

تفاصيل توكن SUBBD والطرح المسبق الجاري

تقع عملة SUBBD في صميم المنصة، وهو أصل خدمي يعتمد على شبكة إيثريوم (Ethereum) ويُستخدم لتشغيل جميع المعاملات والوظائف داخل النظام البيئي للمشروع.

يمكن لحاملي التوكن تجميد (Staking) عملاتهم للحصول على مزايا إضافية مثل البثوث الخاصة المباشرة، والوصول إلى المحتوى الحصري والكواليس، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في نظام المكافآت على المنصة.

حقق الطرح المسبق للعملة حتى الآن 1.24 مليون دولار، ما يشير إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالمشروع.

بيانات الطرح المسبق:

السعر الحالي: 0.056625 دولار

المبلغ المُجمّع: 1.24 مليون دولار

الرمز: SUBBD

شبكة البلوكشين: Ethereum

ومع بقاء أيام قليلة فقط قبل تعديل السعر التالي، يمكن للمستثمرين الباحثين عن فرص مبكرة في سوق العملات الرقمية الاطلاع على الموقع الرسمي لشراء SUBBD.