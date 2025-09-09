نقاط رئيسية

شركة إدارة الأصول الرقمية الأوروبية تنتقل من بورصة ناسداك ستوكهولم نحو السوق الأمريكية لاقتناص فرص النمو.

الشركة تدير أصولاً بقيمة 10 مليار دولار وتستحوذ على 34% من حصة السوق الأوروبية، لتحتلَّ المركز الرابع عالمياً خلف كبار المنافسين.

الصفقة تتضمّن استثماراً رئيسياً بقيمة 50 مليون دولار، ومن المقرر إغلاقها في الربع الرابع من 2025 بعد موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين.

أعلنت شركة CoinShares International Limited في 8 أيلول/سبتمبر عن توقيع اتفاق نهائي لاندماج أعمالها مع شركة Vine Hill Capital Investment Corp وهي شركة استحواذ خاصة (SPAC)، ما يُمهّد لإدراج شركة إدارة الأصول الأوروبية في بورصة ناسداك الأمريكية.

وفق ذلك، تضع الصفقة شركةَ كوينشيرز (CoinShares) في تقييم عند 1.2 مليار دولار قبل التمويل، ما يجعلها واحدةً من أكبر شركات إدارة الأصول الرقمية المُدرجة عالمياً، ويأتي الاندماج بدعم استثماري قدره 50 مليون دولار من جهةٍ مؤسساتية.

خطوة إستراتيجية لاقتناص الفرصة في السوق الأمريكية

تتيح الصفقة لشركة كوينشيرز (CoinShares) الانتقال بإدراجها من بورصة ناسداك ستوكهولم إلى السوق الأمريكية، حيث يتركّز أكثرُ من نصف الأصول المُدارة عالمياً. وتُدير شركة كوينشيرز (CoinShares) اليوم أصولاً بقيمةٍ تقارب 10 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين بين أكبر مزوّدي منتجات تداول العملات الرقمية في البورصة، بعد شركات BlackRock وGrayscale وFidelity.

أما في السوق الأوروبية، فتتربع كوينشيرز (CoinShares) في الصدارة بحصةٍ سوقية تصل إلى 34%، حيث حققت الشركة قفزةً نوعية خلال العامين الماضيين، وتجاوزت أصولها المُدارة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، مدفوعة بتدفق استثماراتٍ قوية ونجاح طرح منتجاتٍ جديدة.

وقد وصَفَ جان-ماري موغنيتي (Jean-Marie Mognetti) -الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كوينشيرز (CoinShares)- الصفقة بأنها “أكثرُ بكثير من مجرد تغيير موقع الإدراج من السويد إلى الولايات المتحدة”، مُعتبراً إياها “انتقالاً إستراتيجياً للشركة، يُسرّع من طموحها نحو الريادة العالمية”.

عن ذلك، قال مونيتي (موغنيتي) في البيان الصحفي: “باتت الولايات المتحدة اليوم بوتقة قطاع الأصول الرقمية، ومن خلال إدراجها في السوق الأمريكية، تضع شركة كوينشيرز (CoinShares) نفسها في موقع يتيح لها تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمشاركة بفعاليةٍ أكبرَ ضمن تطوّر هذا القطاع الناشئ”.

كوينشيرز (CoinShares) تحقق أداء مالياً غير مسبوق

يأتي هذا التطور وسط نمو غير مسبوق في سوق المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالكريبتو (Crypto ETPs)، فقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة عالمياً إلى 134.5 مليار دولار بحلول الربع الرابع من عام 2024، أي بزيادة بلغت 950% على أساس سنوي، وبدعم من اعتماد صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) في الولايات المتحدة.

على هذا الصعيد، نما سوق إدارة الأصول الرقمية من 857.09 مليون دولار في 2023 ليصل إلى 1.06 مليار دولار في 2024، مع توقعاتٍ باستمرار النمو بمعدلٍ سنوي مركب يصل إلى 24.61% حتى عام 2030.

وفي الربع الثاني من 2025، سجّلت كوينشيرز (CoinShares) صافي ربح بقيمة 32.4 مليون دولار، ورسوم إدارة أصول وصلت إلى 30 مليون دولار. وتضمُّ مجموعة منتجاتها 32 منتجاً متداولاً في البورصة (ETPs) تُغطي عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة ايثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وأصولاً رقمية أخرى.

بالإضافة إلى هذه الإنجازات، واصلت الشركة توسعها في الاتحاد الأوروبي، وقد حصلت في شهر تموز/يوليو على ترخيص لائحة تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)، والذي يسمَح لها بتقديم خدمات الكريبتو في جميع أنحاء أوروبا، وقد منحت الهيئة التنظيمية المالية في فرنسا هذا الترخيص رسمياً.

متى وكيف ستنطلق الشركة في السوق؟

بموجب هذه الاتفاقية، سيتبادل المساهمون في كلٍّ من كوينشيرز (CoinShares) وفاين هيل (Vine Hill) أوراقهم المالية بأسهم في الشركة المُدمَجة الجديدة Odysseus Holdings Limited. ومن المتوقع إتمامُ الصفقة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2025، وذلك بعد الحصول على موافقات المساهمين والموافقات التنظيمية، واستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقة.

من جهةٍ أخرى، وافق مجلسا إدارة كوينشيرز وفاين هيل بالإجماع على عملية الدمج. وبعد الإغلاق، ستقوم كوينشيرز بشطب أسهمها من بورصة ناسداك ستوكهولم، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة التداول في بورصة ناسداك الأمريكية بحلول 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2025.

أخيراً، يبدو مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل فرصة مثالية لأي شركة كريبتو تقدم خدماتٍ للعملاء المؤسساتيين، في ظل اتجاه العديد من الشركات نحو الاكتتاب العام وتحقيق نمو عالمي، وليست شركة كوينشيرز (CoinShares) سوى أحد أبرز الأمثلة اليوم.