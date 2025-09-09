المحاور الرئيسية

سعر عملة ريبل (Ripple) ارتفع اليوم 9 أيلول/سبتمبر بأكثر من 4%، لتحتل المرتبة الثانية بين أفضل أداء يوميّ لأفضل عشر عملات رقمية.

التكهنات تتزايد مع اقتراب المواعيد النهائية لاتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإنشاء صناديق متداولة في البورصة لعملة ريبل (XRP ETFs) بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر.

نشاط أسواق العقود الآجلة يؤكد على أن تزايد المضاربات باستخدام الرافعة المالية هو المحرك الرئيسي لارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) رغم ضعف أحجام التداول في أسواق التداول الفوري.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) اليوم 9 أيلول/سبتمبر بنسبةٍ تجاوزت 4% معيداً اختبار حاجز 3$، لتصبح ثانية ترتيب أكثر العملات العشر الأوائل تحقيقاً للمكاسب بعد عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، وتشير مناقشات مجتمعات الكريبتو في آخر 24 ساعة إلى استفادة العملتين من تزايد التكهنات بشأن مراجعات الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية (Crypto ETFs)، مع اقتراب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من اتخاذ قرار حاسم بشأنها في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

🚨 XRP SPOT ETF COUNTDOWN 🚨 Starting Oct 18, 2025, Grayscale, 21Shares, Bitwise & more await the SEC’s decision. ⚡️ 👉 One approval could change XRP forever. 🚀#XRP #CryptoETF #BullRun pic.twitter.com/oq7qLD65XR — GC (@AlphaTradesFX) September 7, 2025

وبالتزامن مع مؤثرين نشطين آخرين ضمن مجتمع داعمي العملة على الإنترنت، نشر المحلل المعروف باسم AlphaTrades صورةً لأبرز المواعيد النهائية المتعلقة باتخاذ قرار بشأن طلبات 7 صناديق إدارة أصول لإنشاء XRP ETFs، والمُنتظر إنجازها جميعاً خلال سبعة أيام بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتعكس مقاييس تداول عملة ريبل (Ripple) اليوم ارتفاعاً بنسبةٍ تجاوزت 4%، مدفوعاً بتزايد المضاربات باستخدام الرافعة المالية؛ فكما يوضح المخطط البياني للسعر من موقع CoinMarketCap أعلاه، صاحبَ ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) اليوم بأكثر من 4% تراجعٌ في أحجام تداولها خلال آخر 24 ساعة بمعدل 10.3%. وكما يبدو، يركزُ المتداولون على توقعات الأحداث المستقبلية -مثل قرارات SEC بشأن صناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETF)- أكثر من تركيزهم على النشاط الفوري في السوق.

تأكيداً على ذلك، تُظهر بيانات منصة Coinglass لأسواق المشتقات ازدياد أحجام تداول العقود الآجلة للعملة بمعدل 17% مع ارتفاع بنسبة 3% في العقود المفتوحة، وتمثل هذه القيمة الإجمالية لعقود المشتقات الجديدة التي تم إنشاؤها خلال آخر 24 ساعة، بما يتماشى مع ارتفاع سعرها في ذات الإطار الزمني.

وإذا ما استمرَّ الطلب المضاربي بالتزايد مع اقتراب المواعيد النهائية الحاسمة للقرار بشأن الـ XRP ETFs، فقد تُواصل العملات الرقمية البارزة -كعملة ريبل (Ripple)- التفوق على تقلبات أسواق التداول الفوري مثلما شهدنا الأحد الماضي، مع وجود سبعة طلباتٍ قيد المراجعة حالياً لإنشاء صناديق XRP ETFs.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمكن للمضاربين على الارتفاع دفع السعر لاختراق حاجز 3$ هذا الأسبوع؟

تشير التوقعات الفنية لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى محاولته حالياً اختراق حاجز 3$ بعد تسجيله ارتفاعاً اليوم بمعدل فاق 4%، مع الانتباه إلى انحسار التقلبات نتيجة استمرار نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) بالتقارب حول مستوى الدعم 2.70$ والمقاومة 3.07$، ما يشير إلى انخفاض التقلبات قبل احتمالية حدوث اختراق ما.

ويكمُن السيناريو المبشر في قدرة سعر عملة ريبل (Ripple) على اختراق حاجز 3.07$ بدعم من تحسّن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المشيرة حالياً إلى 72 بعد ارتداده عن نطاق البيع الزائد، فإذا نجح المضاربون على الارتفاع (الثيران) بدفعه إلى اختراقه، سيصبح الهدف التالي 3.20$، وربّما 3.45$ على المدى الطويل إذا اشتدت المضاربات نتيجة التكهنات بشأن صناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETFs).

في المقابل، يُنذر ضعف نشاط أسواق التداول الفوري بإمكانية تحقق سيناريو الانخفاض، فقد تحدث موجة تصفية عارمةٍ لصفقات المضاربين على الارتفاع من مُستخدمي الرافعة المالية بمضاعفاتٍ كبيرة نتيجة ظهور محفزاتٍ سلبيةٍ متعلقةٍ بعوامل الاقتصاد الكلي، ما قد يدفع سعر عملة ريبل (Ripple) لإعادة اختبار مستوى الدعم عند أدنى مستوياته المُسجّلة مؤخراً عند 2.70$، وكسرُه قد يمهد لتراجع إضافي صوب 2.50$ ويُبدد المكاسب الأخيرة.

ونظراً إلى وقوع مؤشر RSI ضمن نطاق الشراء الزائد وضعف الطلب في أسواق التداول الفوري، فمن المُرجّح استقرار سعر العملة دون حاجز 3$ حتى ظهور محفزاتٍ جديدة، خاصةً وأن ازدياد المضاربات على الارتفاع باستخدام مضاعفاتٍ كبيرة للرافعة المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي يُمهد لانطلاق السعر بشكلٍ حاد في أيّ من الاتجاهين هذا الأسبوع.

اكتتاب عملة سابد (SUBBD-SUBBD) يكتسب زخماً مع اتجاه متداولي عملة ريبل (Ripple) نحو تنويع استثماراتهم

تزامن ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) مع تجدد الاهتمام بإطلاق عملات جديدة، حيث لفتت عملة سابد (SUBBD) أنظار أوساط القطاع، خاصةً وأن منصتها -المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والمُخصّصة لمُنشئي المحتوى- لقيت اهتماماً كبيراً بفضل ميزاتها المبتكرة وجمعها بين تفاعل المبدعين والمعجبين وتقديم استخداماتٍ حقيقية للعملة.

تفاصيل اكتتاب عملة سابد (SUBBD)

نجح اكتتاب عملة سابد- (SUBBD) التي تباع حالياً مقابل 0.056375$- بجمع تمويلٍ بقيمةٍ تجاوزت 1.11 مليون دولار من الهدف التمويلي الخاص بالمرحلة الحالية البالغ 1.33 مليوناً. ورغم تبقي مراحل معدودة تباع خلالها العملة بسعر مُخفض، ما يزال بإمكان المهتمين شراء عملة سابد (SUBBD) مباشرةً عبر الموقع الرسمي للمشروع قبل بلوغ الاكتتاب هدفه التمويلي الأقصى.