انتعاش سعر ريبل XRP بعد الهبوط مع عودة الحيتان للشراء

أبرز النقاط

ارتفعت أحجام تداول XRP بنسبة 354٪ فوق متوسطها خلال 30 يومًا، مما يشير إلى احتمال انتهاء مرحلة تصفية السيولة.

تُظهر بيانات السلسلة أن المحافظ التي تمتلك أكثر من مليار XRP زادت حيازاتها من 23.98 مليار إلى 25.02 مليار.

يسجل XRP ثاني أطول شمعة استسلام في تاريخه، في مشهد مشابه لما حدث عام 2017 قبل انطلاق موجة صعود كبرى.

وسط الانهيار الأوسع في سوق العملات الرقمية، تراجعت عملة XRP التابعة لشركة ريبل بنسبة 13٪ ويتم تداولها حاليًا عند 2.44 دولار. ومع ذلك، تُظهر بيانات اليوم أن XRP هبطت مؤقتًا إلى 1.5 دولار قبل أن تتعافى سريعًا. كما قفز حجم التداول بنسبة 357٪ متجاوزًا 21.5 مليار دولار، ما يعكس عودة قوية للاهتمام بالسوق.

انتعاش حاد في سعر XRP بعد الهبوط

سجلت عملة XRP يوم الجمعة، 10 أكتوبر، أحد أكبر تراجعاتها اليومية في السنوات الأخيرة، تزامنًا مع انهيار سوق العملات الرقمية. حيث انخفضت العملة بنسبة 42٪ نتيجة تصفية مكثفة من الحيتان وتراجع حاد في مراكز العقود الآجلة المفتوحة بنحو 150 مليون دولار.

قاد هذا البيع المكثف XRP إلى أدنى مستوى يومي عند 1.54 دولار قبل أن تتعافى إلى 2.46 دولار، بينما قفز حجم التداول بنسبة 357٪ فوق متوسط الثلاثين يومًا.

وتُظهر بيانات السوق أن XRP قد استوعبت جميع مستويات السيولة السفلية على الرسم البياني اليومي. ويرى المحللون أن هذه الحركة قد تشير إلى اكتمال مرحلة تصفية السيولة، مما قد يمهد الطريق لارتداد صعودي جديد إذا استمر ضغط الشراء.

علاوة على ذلك، فإن عدة صناديق ETF فورية للعملات الرقمية تنتظر الحصول على الموافقة خلال الفترة بين 18 و21 أكتوبر، ما قد يشكل عاملًا محفزًا محتملاً للأسواق في المرحلة المقبلة. غير أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر قد يعطل هذا المسار.

يشهد سعر XRP ثاني أطول شمعة استسلام في تاريخه، وكان الحدث المماثل الأخير في عام 2017 قد سبق واحدة من أكبر موجات الصعود التاريخية للعملة، مما يعزز التكهنات بإمكانية حدوث انعكاس قوي في الاتجاه خلال الفترة القادمة.

تُظهر بيانات السلسلة من منصة Santiment أن التراجع الأخير في سعر XRP لم يكن نتيجة قيام المستثمرين ببيع مكثف للعملة. فقد ظلت أرصدة XRP في البورصات مستقرة تقريبًا خلال الشهر الماضي، رغم الانخفاض الحاد في السعر، ما يشير إلى ضعف نشاط البيع الفوري.

بدلًا من ذلك، يبدو أن التصحيح نشأ في سوق المشتقات، حيث تم تصفية المراكز الطويلة المبالغ في رافعتها المالية بعد أن كسر سعر XRP مستويات دعم رئيسية.

الحيتان تقتنص فرص الانخفاض في XRP

بينما تعرض المتداولون الصغار للتصفية، استغلت الحيتان الفرصة لتجميع عملة XRP. تُظهر بيانات Santiment أن المحافظ التي تمتلك أكثر من مليار XRP رفعت حيازاتها من 23.98 مليار إلى 25.02 مليار بعد الانهيار، أي بزيادة تقارب 1.04 مليار XRP تعادل نحو 2.54 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

يتماشى هذا السلوك مع ثبات أرصدة XRP في البورصات وارتفاع حيازات الحيتان، ما يؤكد أن الهبوط لم يكن نتيجة عمليات بيع فوري واسعة.