نقاط رئيسية

شركة SBI Holdings أعلنت التزامها باستثمار 200 مليون دولار، كما ستنضم شركات ريبل (Ripple Labs) وPantera Capital وKraken لدعم المبادرة، فيما سيشارك براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) فيها كمستشارٍ إستراتيجي.

الشركة الناشئة ستُدير بنشاطٍ ما بحوزتها من عملة ريبل (Ripple) عبر الإقراض المؤسساتي وتوليد عوائد التمويل اللامركزي (DeFi) بدلاً من العمل كأداةٍ لتوفير صندوقٍ متداول في البورصة (ETF) وحسب.

الالتزام التمويلي لشركة Evernorth بقيمة 1 مليار دولار يُمثل رقماً يُقزّم قيمة خزائن عملة ريبل (Ripple) المؤسساتية المنافسة، مثل مخصصات خزينة VivoPower البالغة 100 مليون دولار ومخصصات خزينة Miracle البالغة 20 مليون دولار.

أعلنت شركة Evernorth Holdings Inc. -بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر- سعيها للظهور في الأسواق المالية عبر صفقة اندماج محددة الغرض (SPAC) مع شركة Armada Acquisition Corp II، وتهدف خطوتها هذه لإنشاء أكبر خزينةٍ مؤسساتيةٍ لعملة ريبل (Ripple) عالمياً، وقد وافق المجلسان الإداريان لكلا الشركتين بالإجماع على هذه الخطوة التي ستوفر التزاماتٍ تمويلية بقيمةٍ تتجاوز المليار دولار.

ستقوم الشركة الناشئة بتخصص غالبية هذه الالتزامات المالية لشراء عملة ريبل (Ripple) من السوق المفتوحة، على أن يتم تداول سهمها في بورصة Nasdaq تحت مسمى XRPN بانتهاء جولة التمويل والحصول على الموافقات اللازمة، ما يُوفر وسيلة قانونية للاستثمار بعملة ريبل (Ripple)، ومن المتوقع إتمام العملية في الربع الأول من عام 2026 في حال صدور التراخيص القانونية وموافقة المستثمرين.

شركة SBI Holdings تتصدر جولة التمويل بمبلغ 200 مليون دولار

بادرت مؤسسات عديدة إلى دعم هذه المبادرة وفي مقدمتها شركة SBI Holdings التي أعلنت التزامها باستثمار 200 مليون دولار، كما ستنضم شركات ريبل (Ripple Labs) وRippleworks وPantera Capital وKraken وGSR إلى هذه المبادرة مع كريس لارسن (Chris Larsen) أحد قدامى مُؤسسي شركة ريبل.

وسيلعب المدير التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) إلى جانب العديد من الإداريين أدواراً استشارية إستراتيجية لصالح شركة Evernorth، ما سيُعزز استقلالية العمل ويحافظ على روابط قويةٍ ضمن النظام التقني لعملة ريبل (Ripple) بحسب البيان الصحفي.

Asheesh and team are building something special with @evernorthxrp. We are proud to partner with him — and proud to join an incredible set of investors including SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR and Rippleworks, to support Evernorth as it participates in institutional… https://t.co/qeAqXtmQcV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 20, 2025

إستراتيجية استثمار نشط تستهدف عوائد التمويل اللامركزي

ستلعب شركة Evernorth دور أداةٍ استثماريةٍ نشطةٍ بدلاً من الاقتصار على توفير صندوقٍ متداولٍ في البورصة للعملة (XRP ETF)، ما سيَسمحُ برفع نصيب كلِّ سهم من حيازة عملة ريبل (Ripple) عن طريق الإقراض المؤسساتي وتوفير السيولة وتوليد عوائد الرهن عير نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، وتسعى الشركة لإكساب مُستثمريها عوائد مستقرةً وإثراء استخدامات عملة ريبل (Ripple) العملية؛ وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات التدقيق ودعم عملة ريبل المستقرة الجديدة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD).

سعر عملة ريبل (Ripple) يرتفع بنسبة 2.4% مع تزايد الإقبال المؤسساتي

أدّى هذا الإعلان إلى ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 2.4% خلال 24 ساعة وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، ما يَجعلها إحدى أبرز العملات توفيراً للمكاسب اليوم، فيما بقيت عموم أسواق الكريبتو ضمن نطاق متوازن.

فقد بادرت مؤسسات عديدة إلى تخصيص بعض أرصدة ميزانيتها العمومية لشراء عملة ريبل (Ripple)، لكنّ خطوة Evernorth الاستثمارية ستمثل أكبرَ مبادرة تُركز على هذه العملة بالذات، وسنقوم الآن بمقارنتها ببعض المبادرات الشهيرة المشابهة:

خصّصت شركة VivoPower مبلغ 100 مليون دولار مبدئياً للاستثمار بعملة ريبل (Ripple) تمهيداً لإطلاق إستراتيجيتها للأصول الرقمية.

أعلنت مؤسسة Nature’s Miracle Holding Inc. استحواذها على أرصدة من عملة ريبل (Ripple) بقيمة 20 مليون دولار لتأسيس خزينتها المؤسساتية الخاصة للعملة.

التزمت شركة Hyperscale Data باستثمار 10 مليون دولار في عملة ريبل (Ripple) عام 2025 ، مستهدفةً توظيفها في عمليات الدفع الدولية.

وبينما قامت هذه الشركات بخطواتٍ كبيرة ومهمة، لكنّها لا تقارن باستثمارات Evernorth الهادفة إلى تخصيص استثماراتٍ بقيمةٍ تفوق المليار دولار لتجميع أرصدة العملة عبر شرائها من السوق المفتوحة فضلاً عن بنيتها الإدارية العريقة.

وتكشف هذه المبادرات تزايدَ سعي المؤسسات العامة لضمّ العملات الرقمية إلى احتياطيات ميزانياتها العمومية، لتزداد جاذبية عملة ريبل (Ripple) بفضل تزايد استخدامها ضمن نظم التمويل اللامركزي المُولدة للعوائد ووضوحها التنظيمي، وبخاصةٍ بعد انتهاء مرحلة النزاع القضائي الذي خاضته شركة ريبل.