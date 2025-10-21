انقطاع كبير في خدمات AWS يهزّ عالم الكريبتو: هل تأثرت منصة Coinbase؟

في 20 أكتوبر، تعرّضت Amazon Web Services (AWS) لانقطاع واسع أدى إلى تعطّل مواقع وتطبيقات عدة شركات.

باعتبارها العمود الفقري لملايين المواقع والتطبيقات، كان تأثير الانقطاع على العمليات كبيرًا. وقد أكدت بعض الشركات حجم الضرر الذي لحق بأعمالها، ومن بينها شركة Coinbase Global Inc.

نشر حساب دعم Coinbase على منصة X (تويتر سابقًا) توضيحًا يفيد بأن عددًا من المستخدمين واجهوا صعوبة في الوصول إلى المنصة بسبب انقطاع خدمات AWS.

We're aware many users are currently unable to access Coinbase due to an AWS outage. Our team is working on the issue and we'll provide updates here. All funds are safe. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) October 20, 2025

طمأنت منصة Coinbase عملاءها بأن أموالهم آمنة، وأشارت إلى أن فريقها بدأ بالفعل العمل على حل المشكلة، مع التعهّد بتقديم تحديثات مستمرة.

من جهتها، قالت أمازون في بيانها: