انقطاع كبير في خدمات AWS يهزّ عالم الكريبتو: هل تأثرت منصة Coinbase؟

واجهت Amazon Web Services ازدحامًا في شبكتها أدى إلى انقطاع واسع.
بصفتها المزود الرئيسي لعدد كبير من المواقع، أثّر العطل على Coinbase وعدة شركات كبرى أخرى.
دعا تشانغ بينغ تشاو (CZ) منصة Coinbase إلى إدراج مزيد من مشاريع BNB وسط تسليط الأضواء المتزايد عليها.
تسبّب انقطاع مفاجئ في خدمات Amazon Web Services) AWS) بحالة ارتباك لدى عدة منصات كبرى مثل Coinbase، إلى جانب شركات طيران ومنصات كريبتو وبنوك وحتى شبكات تواصل اجتماعي، التي تأثرت سلبًا بالعطل. وأعلنت AWS لاحقًا أنها بدأت تلاحظ “علامات واضحة على التعافي”، وأن معظم الطلبات عادت لتُنفّذ بنجاح.
طمأنت منصة Coinbase عملاءها بأن أموالهم آمنة، وأشارت إلى أن فريقها بدأ بالفعل العمل على حل المشكلة، مع التعهّد بتقديم تحديثات مستمرة.
من جهتها، قالت أمازون في بيانها:
“نلاحظ علامات واضحة على التعافي. يجب أن تنجح معظم الطلبات الآن. نواصل معالجة الطلبات المتراكمة وسنقدّم معلومات إضافية لاحقًا.”
Coinbase تواصل تحقيق إنجازات رغم انقطاع AWS
قبل انقطاع خدمات AWS، حققت Coinbase عدة إنجازات بارزة ضمن خطتها لتوسيع أعمالها عالميًا. فمنذ أيام أعلنت عن استثمار جديد في منصة CoinDCX، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في الهند، ضمن خطتها للتوسع في الهند والشرق الأوسط بهدف تعزيز الثقة وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الكريبتو.
وفي مطلع أكتوبر، أطلقت الشركة خدمة التخزين (Staking) في ولاية نيويورك، ما أتاح للمقيمين هناك فرصة الحصول على مكافآت من أصول رقمية مثل إيثريوم وسولانا وغيرها، دون الحاجة إلى معرفة تقنية متقدمة. وبذلك أصبحت نيويورك الولاية الأمريكية السادسة والأربعين التي تقدم فيها Coinbase خدمات التخزين.
