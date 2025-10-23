أبرز النقاط

من المتوقع أن تستحوذ شركة FalconX على شركة 21Shares، الرائدة في إصدار صناديق الـETP.

سيركّز الاندماج على تطوير صناديق كريبتو قائمة على المشتقات المالية.

تشير الخطوة إلى تقارب متزايد بين بنية تداول الكريبتو وإدارة الأصول.

تجري شركة FalconX، المتخصصة في تداول العملات الرقمية للمؤسسات، محادثات للاستحواذ على 21Shares، إحدى أكبر الجهات المصدّرة لمنتجات التداول المدعومة بالأصول الرقمية (ETP) عالميًا. وسيتم تمويل الصفقة بمزيج من النقد والأسهم.

ولم تُكشف بعد الشروط الدقيقة لعملية الاستحواذ، غير أن مسؤولي الشركتين أكدوا أن الكيان الموحّد سيركّز على إطلاق صناديق كريبتو قائمة على المشتقات والمنتجات الاستثمارية الهيكلية.

FalconX و21Shares: دمج قوة التداول مع خبرة صناديق ETF

تأسست شركة FalconX عام 2018 على يد “راغو يارلاجادا”، وسرعان ما أصبحت من أبرز مزوّدي خدمات الكريبتو للمؤسسات، إذ نفذت أكثر من تريليوني دولار من التداولات وتخدم أكثر من 2000 عميل حول العالم.

تتخصّص الشركة في تداول المؤسسات، خدمات التخزين، والائتمان، وبلغت قيمتها السوقية 8 مليارات دولار خلال جولة التمويل عام 2022.

في المقابل، تتخذ 21Shares من زيورخ مقرًا لها، وقد تأسست أيضًا في عام 2018، وتدير أصولًا تفوق 11 مليار دولار موزّعة على 55 منتجًا متداولًا في البورصات.

كما شاركت في إطلاق أول صندوق ETF فوري لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة ARK Investment.

إلى جانب ذلك، تمتلك الشركة واحدة من أكبر محافظ منتجات ETP المرتبطة بالعملات البديلة مثل Solana وDogecoin ومؤشرات كريبتو متنوعة.

ووفقًا للتقارير، يهدف الاندماج إلى دمج سيولة شركة FalconX وبنية المشتقات والحفظ المؤسسي مع خبرة 21Shares في تصميم وتوزيع صناديق ETF.

According to The Wall Street Journal, crypto trading firm FalconX has agreed to acquire 21Shares. Executives from both companies said the merged entity will focus on developing crypto funds based on derivatives and structured products. Deal terms were not disclosed, but the… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 22, 2025

زخم صناديق ETF يتصاعد

تمثل هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الدمج بين منصة تداول ومدير صناديق ETF في قطاع الكريبتو، وتأتي في وقت يرى فيه العديد من المحللين أن السوق يدخل مرحلة جديدة تُوصف بـ “موسم صناديق الـETF”.

وأشار إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق ETF في بلومبرغ، إلى وجود 155 ملفًا لصناديق ETP تغطي 35 عملة رقمية مختلفة، ما يعكس ارتفاعًا حادًا في اهتمام المؤسسات الاستثمارية.

ووصف بالشوناس هذه الموجة من الطلبات الجديدة بأنها “سباق استحواذ” على أدوات الاستثمار في الكريبتو، متوقعًا أن يتجاوز عدد المنتجات 200 صندوق خلال العام المقبل.

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

في الوقت نفسه، سجّلت صناديق بيتكوين الفورية (Spot Bitcoin ETFs) تدفقات صافية بلغت 477.2 مليون دولار في 21 أكتوبر، وسط عودة الزخم الصعودي إلى السوق.