نقاط رئيسية

منصة AX تُوفر تداول العقود المستقبلية للأصول التقليدية باستخدام العملات المستقرة كضمان وتعتمد آليات أسواق الكريبتو.

المنصة تستهدف المؤسسات في البداية، بينما يبقى المتداولون الأفراد على قائمة الانتظار للاستفادة من خدمات المنصة مستقبلاً.

هاريسون غادر منصة FTX في أيلول/سبتمبر 2022 قُبيل انهيارها، وقضى عاماً في تطوير منصة AX بموافقة الجهات التنظيمية.

عاد بريت هاريسون (Brett Harrison) إلى مجال العملات الرقمية والتداول مع إطلاق منصة AX بالأمس 29 تشرين الأول/أكتوبر، وهي منصةٌ جديدة تُركز على العقود المستقبلية للأصول غير الرقمية، وتأتي بعد 3 سنواتٍ من انهيار منصة FTX، حيث سبق لهاريسون شغلُ منصب رئيس الفرع الأمريكي للمنصة، لكنّه استقال قبل أن تتكشّف الفضيحة التي عجّلت بانهيارها.

وتوفر منصة AX -التابعة لشركة Architect Financial Technologies- إمكانية تداول العقود المستقبلية في أسواق الفوركس (العملات الأجنبية)، وأسهم الشركات، وأسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إضافة إلى أسواق معدلات الفائدة والمعادن والطاقة. وتتخذ المنصة من برمودا مقرّاً لها، وهي خاضعة لقوانين هيئة النقد للمشاريع الاستثمارية ومشاريع الأصول الرقمية، وتُركز بشكلٍ خاص على الأمان والشفافية، كما تستخدم المنصة تقنية توفرها شركة Connamara Technologies للمُطابقة، وتتيح التداول بالهامش للحقائب الاستثمارية متنوعة فئات الأصول.

كما تتميز المنصة بجمعها بين “كفاءة إدارة الاستثمارات وسهولة معالجة العقود المستقبلية المرتبطة بالعملات الرقمية” وفقاً لما ذكره هاريسون في نقاش على منصة X، مضيفاً أن منصة AX تدعم الاستثمار باستخدام الأرصدة الدولارية وأرصدة العملات المستقرة، إلى جانب ميزاتٍ أخرى.

The @Architect_fi team and I are excited to announce the launch of AX, the world’s first centralized and regulated exchange for perpetual futures on traditional assets: FX, single stocks, ETFs, stock indexes, interest rates, metals, energy, and more. pic.twitter.com/W5hmihDubc — Brett Harrison (@BrettHarrison88) October 29, 2025

ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن شركة Architect، فإن منصة AX تتيح خدماتها لمؤسساتٍ مثل صناديق التحوّط وجهات صناعة السوق، بينما تضعُ المتداولين الأفراد ضمن قائمة الانتظار حالياً، كما تحدَّث هاريسون عن التعاون الذي استمرَّ لعام كاملٍ مع الجهات التنظيمية والشركاء لتطوير المنصة.

وتبعاً لمنشور Colin Wu، تعمل Architect أيضاً على المرور بأولى جولات جمع التمويل من الفئة A من مُستثمرين مؤسساتيين مثل Coinbase Ventures وCircle Ventures.

Former FTX US President Brett Harrison plans to build a new trading hub focused on perpetual contracts (perps) for stocks and forex. The initiative aims to bring traditional capital market trading into a trading structure similar to crypto perpetual contracts. Architect is… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

كذلك، يأتي إطلاق المنصة في أعقاب تطوراتٍ أخرى على صعيد منصات التداول، كبروز منصتي هايبرليكويد (Hyperliquid) وآستر (Aster)، وهما منصتان يُفترض أنهما لامركزيتان وتُركزان على العقود المستقبلية على غرار منصة AX. في هذا السياق، ووفقاً لما نقلته Coinspeakerفي وقتٍ سابق من تشرين الأول/أكتوبر، فقد أطلقت شركة غالاكسي (Galaxy) منصة تداول كريبتو لمنافسة منصاتٍ مشابهةٍ مثل روبنهود (Robinhood).

تاريخ بريت هاريسون (Brett Harrison) مع منصة FTX

أعلنت منصة FTX إفلاسها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد أزمة شحّ السيولة التي كشفتها تقارير عن إساءة استخدام شركتها الأم Alameda Research لأموال عملائها، وعلى إثرها ازدادت أنشطة سحب الأصول بشكلٍ حاد، لتسعى شركة بينانس (Binance) -لفترةٍ وجيزة- إلى الاستحواذ عليها قبل أن تتراجعَ عن ذلك، تلا هذا القبض على سام بانكمان-فريد (Sam Bankman-Fried) في كانون الأول/ديسمبر 2022 والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً في آذار/مارس 2024. سبق ذلك مغادرة هاريسون الفرع الأمريكي لمنصة FTX في أيلول/سبتمبر 2022، مُرجعاً الأمرَ إلى خلافاتٍ داخلية، ونافياً تورّطه في أية ممارسات احتيال وفقاً لتقرير كوينديسك (CoinDesk).

ويحتفظ موقع Coinspeaker بتقرير كاملٍ حول منصة FTX وما حدَث في أحد أكبر “الكوارث المفاجئة” التي عصفت بقطاع الكريبتو حتى الآن.